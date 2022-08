"Pro život beze strachu." Ministerstvo bude v kampani lákat na očkování proti covidu

Heslem nové kampaně ministerstva zdravotnictví na podporu pokračování očkování proti covidu-19 bude "Očkujeme se pro život beze strachu" s podtitulem "Zdraví přeje připraveným". Kampaň v pondělí představili zástupci ministerstva. V létě se nová kampaň objeví na sociálních sítích, v médiích na konci září. Dle průzkumu úřadu má zájem o čtvrtou dávku 38 procent populace, pětina není rozhodnutá.

"Očkování se pravděpodobně bude muset opakovat tak dlouho, dokud ten virus s námi bude," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Připomněl také, že ministerstvo doporučuje nošení respirátorů nebo roušek na rizikových místech jako jsou zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

"Jsme připraveni na podzimní vlnu, která bezesporu přijde. Pravděpodobně o něco později, než jsme čekali," uvedl ministr. Vyloučil přísná protiepidemická opatření kromě roušek. "Jasně se ukázalo, že drakonická opatření neměla žádný větší efekt, znamenala jen obrovské ztráty pro hospodářství a ekonomiku," dodal. Chce prosadit, aby lidé měli od října jeden antigenní test zdarma bez žádanky od lékaře.

Podle ředitele odboru komunikace ministerstva Ondřeje Jakoba bude druhá část kampaně spuštěna flexibilně. "Úplně přesně nevíme, kdy se objeví nová vlna covidu a úplně přesně nevíme, kdy budou nové vakcíny," uvedl.

V pondělí ministerstvo představilo základní koncept kampaně, kterou připravila reklamní agentura McCann-Erikson. Hodnotu zakázky neuvedlo, jde ale o tendr do dvou milionů korun. Kampaň by měla být podle dřívějších informací v televizích a rádiích, v tisku, na webu, venkovních reklamách a sociálních sítích. Pro nákup mediálního prostoru ministerstvo vyhradilo 30 milionů korun. Nabídky v této veřejné zakázce přijímá podle Jakoba do středy.

Dosavadní komunikace ministerstva zdravotnictví o koronaviru byla často kritizovaná, podle kritiků začala pozdě nebo slibovala "tečku za koronavirem", což se později ukázalo jako nereálné kvůli mutování viru.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví má od zahájení očkování koncem prosince 2020 kompletní vakcinaci proti covidu v Česku téměř 6,9 milionu lidí, tedy zhruba 65 procent populace. Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, u mladších lidí klesá. Posilující dávku má asi 63 procent těch, kteří již byli očkováni, další přeočkování, které je dostupné od 18. července, dostalo zatím necelých 100 tisíc lidí.

Válek: Dodávky léku paxlovid by se měly vyřešit v srpnu

Válek v pondělí rovněž uvedl, že by se do konce srpna měla vyřešit situace kolem dodávky léku paxlovid. "Minulý týden jsme dostali smlouvu ze Spojených států, teď jsme jí připomínkovali, odesílali jsme ji do New Yorku. Já předpokládám, že do konce srpna bude vše vyřešeno," řekl k tomu. Například na Slovensku je antivirotikum dostupné už deset dní.

Česko o pořízení léku na covid jedná s výrobcem od začátku roku. Už v lednu ministr avizoval, že má za vládu zmocnění podepsat smlouvu na 50 tisíc dávek léku za miliardu korun. Jednání se podle něj zastavila na tom, že nechtěl platit za lék dopředu podobně jako u covidových vakcín, ale hradit jen skutečně spotřebované dávky.

