Pro Zemana je Sobotka mrtvý muž. Na nového premiéra favorizoval Zaorálka, v záloze má Bělobrádka

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro TV Barrandov řekl, že nynější koalice by měla pokračovat do řádných říjnových voleb s jedinou změnou - odejít by měl Bohuslav Sobotka. V ČSSD vidí dva možné kandidáty, a to Lubomíra Zaorálka a Milana Chovance. Mírným favoritem je Zaorálek, který je podle Zemana přijatelný premiér i pro hnutí ANO, což ministr vnitra není. Prezident ale nevyloučil, že by křeslo premiéra mohl nabídnout i předsedovi lidovců Pavlovi Bělobrádkovi. To ale jen v případě, že kandidáti ČSSD jeho nabídku odmítnou.

Praha - Miloš Zeman se poprvé souvisle vyjádřil k tomu, jak smýšlí o aktuální vládní krizi. V rozhovoru na TV Barrandov s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, majitelem vydavatelské skupiny Empresa, mimo jiné prohlásil, že nynější koalice by měla pokračovat do řádných říjnových voleb s jedinou změnou - odejít by měl Bohuslav Sobotka. "Premiérem by měl být opět člověk ze sociální demokracie," řekl Zeman a dodal, že ve straně, kterou kdysi vedl a za niž byl sám v letech 1998 až 2002 premiérem, vidí dva možné kandidáty - Lubomíra Zaorálka a Milana Chovance. S oběma prý má skvělé vztahy. Zeman a Sobotka na Hradě. Špatná parodie na demisi vypadala jako historka z podsvětí číst článek Dokonce naznačil, že za lepšího považuje překvapivě ministra Zaorálka. Ten přitom v minulosti patřil na jeho seznam zrádců, tedy vysokých činovníků ČSSD, kteří Zemanovi znemožnili stát se prezidentem už v roce 2003. "U Lubomíra Zaorálka můžeme předpokládat, že získá ve sněmovně důvěru celé koalice," vysvětlil prezident, proč favorizuje řadového místopředsedu ČSSD Zaorálka před prvním místopředsedou ČSSD Chovancem. Ten je podle Zemana nepřijatelný pro ANO. V souvislosti s tím, kdo by mohl po Sobotkovi vést kabinet, pak Zeman naznačil ještě třetí variantu - totiž že by se premiérem stal "ten třetí vzadu", předseda lidovců Pavel Bělobrádek. "Pokud kandidáti ČSSD moji nabídku odmítnou," zdůraznil Zeman. Zeman pohrdá Sobotkou Během rozhovoru, který byl prost jakékoli konfrontace a podnikatel Soukup při něm občas obtížně formuloval své otázky, bylo zřejmé, že Zeman pohrdá, podobně jako Andrej Babiš, odcházejícím premiérem Sobotkou. Ten je spolu se svým poradcem Vladimírem Špidlou vysoko na seznamu Zemanových zrádců, z něhož tedy, jak se zdá, vypadl Zaorálek. 24 fotografií Fotoblog: Scénka s demisí nedemisí na Pražském hradě. Česká politika hledá své nové dno "Tuto demisi pokládám za akt zoufalství," popsal prezident svůj pohled na Sobotkovy kroky z posledních dnů. Předseda ČSSD se prý touto cestou snaží zachránit klesající podporu své strany. A místo aby bojoval o úspěch ve volbách, se prý zachoval jako slaboch. To, co sociální demokraté označují za příčinu krize, tedy dluhopisovou aféru ministra financí Babiše z ANO, Zeman odmítl. Podle něj jde o zástupný problém, neboť už v době, kdy se vláda formovala, bylo jasné, kdo je Babiš, jak ke svému podnikání přišel a že mu Agrofert před lety prodal dluhopisy. Věc, míní Zeman, má řešit policie, ne politici. Pozoruhodný byl během Zemanova vystoupení jeho tvárný přístup k průzkumům veřejného mínění. Když mu Soukup sděloval, že podle jím vlastněné agentury Medea Research by prezident nyní ve volbách získal 48 procent hlasů, prohlásil Zeman, že jej to sice těší, ale že k průzkumům je třeba přistupovat kriticky, protože volby pak dopadnou jinak. Když ovšem vysvětloval, proč v roce 2013 musel jmenovat vládu Jiřího Rusnoka, i když se ve sněmovně rýsovala jiná politická sestava, argumentoval neoblibou tehdy končící sestavy Petra Nečase z ODS. Prý proti ní bylo 80 procent veřejnosti, což je údaj z průzkumů veřejného mínění. Video: Je mi z ČSSD na zvracení. Být premiérem by byla velká oběť, říká Andrej Babiš Emoční inteligence je u Bohuslava Sobotky nulová. Nerozumím tomu, co předvádí. Je to ostuda, říká ministr financí Andrej Babiš. | Video: DVTV | 29:22

