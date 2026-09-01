Pro nevděk. Obžalovaný Jiřikovský odvolal bitcoinový dar státu

Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci.
Informaci o tom, že Jiřikovský vzal bitcoinový dar zpět, obdrželo ministerstvo letos 14. srpna. Občanský zákoník stanovuje, že dárce může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk, pokud mu obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
„Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny,“ stojí v kodexu.
Dárce může podle zákoníku odvolat dar pro nevděk do jednoho roku ode dne, kdy mu obdarovaný ublížil. Pokud se dárce o této okolnosti dozví později, činí promlčecí doba rok ode dne získání této vědomosti.
Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) přijal 468 bitcoinů pro stát loni v březnu. Ministerstvo je pak do května 2025 dražilo v aukcích, do nichž se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Část bitcoinů stihlo převést po zaplacení na kupce, kteří si je ponechali.
Dalším zájemcům o kryptoměnu poslalo zpět zaplacené peníze a vyplatilo jim kurzový rozdíl. Policie totiž ministerské bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Dohodu s hlavními kupci uzavřela loni v září Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS). Tehdy uvedla, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích.
Právě rostoucími právními a finančními riziky souvisejícími s bitcoinovou kauzouv úterý ministerstvo vysvětlilo, proč si najalo externí právní kancelář PRK Partners, která má řešit odpovědnost úřadu a možné nároky i spory.
Zdůraznilo, že problematika kryptoměn a nakládání s nimi je vysoce specifická. Sdělilo, že maximální hodnotu smlouvy pro advokáty stanovilo na 1,5 milionu korun a nepředpokládá její vyčerpání v plné výši.
Blažek kvůli přijetí problematického daru od odsouzeného drogového dealera rezignoval. Společně s někdejším náměstkem Radomírem Daňhelem a Jiřikovského advokátem Kárimem Titzem nyní kvůli daru čelí obžalobě, a to ze zneužití pravomoci či z praní špinavých peněz.
Vinu odmítají, stejně jako Jiřikovský. Ten je od loňského srpna ve vazbě kvůli obvinění mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let odnětí svobody.
Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů. Programátor se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování online tržiště pro prodej drog. Většinu zabavené elektroniky mu soudy loni v lednu vydaly. Kvůli šifrování totiž znalec nevěděl, co je v zařízeních uloženo.
Připomeňte si: Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek
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