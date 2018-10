Dostanete hodinky! Kandidují za "lepší Špindl", přitom bydlí 300 kilometrů daleko

Z patnáctičlenné kandidátky "Pro lepší Špindlerův Mlýn" měl před dvěma týdny v horském lyžařském středisku trvalý pobyt jediný člověk, zbylí se tam nyní papírově stěhují. V pozadí stojí manažer sněmovní volební kampaně hnutí ANO a majitel MM Reality Petr Morcinek - většina z kandidátů jsou jeho zaměstnanci ze severní Moravy. Voliče chtějí nalákat na chytré hodinky, které jim rozdávají.

Špindlerův Mlýn - Úředníci správního odboru městského úřadu ve Špindlerově Mlýně mají napilno. Trvalý pobyt si zde v posledních dnech hlásí nečekaně velké množství lidí. Ti mají společnou jednu věc: jsou členy nově založeného hnutí "Pro lepší Špindlerův Mlýn", které se rozhodlo kandidovat do letošních komunálních voleb.

Jenže až na jediného z nich zde kupodivu nikdo nebydlí - bydliště má většina z nich ve Vrchlabí, Opavě nebo Ostravě. Voliče chtějí navíc přilákat netradičně: všem místním slibují dát chytré hodinky a fitness náramky s dotykovým ovládáním.

"Právě odešel další. Ještě čekáme poslední tři," říká Ivana Nocarová ze správního odboru radnice, která trvalé pobyty potvrzuje. Právě trvalý pobyt je podmínkou pro to, aby člověk v daném místě mohl nejen volit, ale také být zvolen.

Jen podporuji Míru

Dalším pojítkem většiny z nich je jméno podnikatele Petra Morcinka - majitele realitní společnosti MM Reality či muže, který stál jako volební manažer za loňskou kampaní hnutí ANO do sněmovny. "Svoji práci odvedl dobře. Teď pomáhá našim lidem v Moravskoslezském kraji," pochvaluje si spolupráci mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová.

Kromě toho, že většina kandidátů jsou zaměstnanci Morcinkovy ostravské firmy MM Reality, také si jako nové místo pobytu hlásí rezidenci Buffalo, za kterou Morcinek stojí. Mimochodem: kvůli této rezidenci je Morcinek ve válce s místní radnicí. Za to, že část jí stojí načerno, zaplatil pokutu 350 tisíc korun, jak před rokem detailně popsal týdeník Reportér.

Morcinek sám ale popírá, že by se ve volbách angažoval kvůli svému boji s radnicí nebo že by chtěl Špindlerův Mlýn ovládnout. "Nemám zájem nic ovládnout, mám svých starostí dost, navíc už mám své roky," říká sedmačtyřicetiletý podnikatel.

To, proč se na kandidátce vyskytuje nezvyklé množství jeho zaměstnanců, vysvětluje jednoduše. Všichni do Špindlerova Mlýna jezdí, lyžují a chtějí pomoci místním, kteří se prý sami bojí otevřeně projevit a postavit se proti místní radnici. "Za poslední dva týdny mi zavolalo na čtyřicet lidí ze Špindlu, že s námi sympatizují, ale všichni mají strach," vysvětluje, ale tvrdí, že nic neorganizoval. "Jen podporuji Míru Klenze," vysvětluje.

My se prostě známe

Lídrem kandidátky je totiž fotbalový trenér Vladimír Klenz, který pochází z Vrchlabí, ale nyní trénuje v Příbrami mládež. "Viděli jsme ho poprvé minulý týden, když si sem přišel přihlásit bydliště," popisuje Nocarová.

Sám Klenz vysvětluje svoji kandidaturu podobně jako Morcinek: podle něj potřebuje Špindlerův Mlýn pomoc, a tak se prý s přáteli dohodl, že do toho společně půjdou. A jak je možné, že jen jediný z nich má v obci trvalé bydliště a většina kandidátů je ze severní Moravy? "My se prostě známe mezi sebou," krčí rameny.

Na přímý dotaz ale nakonec přiznává: hlavní iniciátor byl právě Morcinek. "Děláme spolu nejen obchody, vycházíme si vstříc. Ten mě navedl na myšlenku, abychom šli do toho," říká. Rozhodně prý ale kandidátku nepostavili proto, aby pomohli Morcinkovi v jeho boji s úřadem či ovládli v jeho prospěch radnici. "Do těch věcí zasahovat nechci. Rozhodně bych kvůli tomu do toho nešel," tvrdí.

A jak je napadlo rozdávat všem obyvatelům hodinky v hodnotě 1500 korun a kde na to vzali? Při počtu více než 900 voličů jen na hodinky a fitness náramky potřebují bezmála 1,5 milionu korun. "Prostě jsme se složili, celá kandidátka," říká Klenz a odmítá, že by to platil Morcinek. "Nejde o to kupovat hlasy, lidi přijdou, popovídají si, dostanou hodinky, zas takový náklad to není," vysvětluje.

Důležité jsou cíle, ne metody

Hnutí se na předvolebním letáku zaštiťuje tím, že kandiduje pod hlavičkou SNK Evropští demokraté. Podporu mu odsouhlasil krajský předseda SNK-ED Michal Koláček.

"Dostal jsem doporučení od důvěryhodné osoby, že jsou v pořádku," říká Koláček, ale jméno přímluvce odmítá říct. "Je z Ostravy," dodal pouze s tím, že to není Morcinek ani nikdo na kandidátce.

A za svým doporučením si i nadále stojí, i přes to, že všichni si trvalý pobyt zařizují v těchto dnech. "Viděl jsem jejich program, bez toho bychom to neodsouhlasili. Důležitější je, co chtějí prosazovat, než metody, které k tomu používají," říká, i když připouští, že on sám by takto nepostupoval.

Může zasáhnout soud

I kdyby Klenzova kandidátka u voleb uspěla a její lidé se dostali do zastupitelstva, nemá ještě vyhráno. Soud by totiž mohl jejich mandáty zrušit kvůli účelovému hlášení trvalého pobytu.

Již před sedmi lety podobnou situaci soudy opakovaně řešily a problém se dostal až k Ústavnímu soudu. A ten ve dvou případech konstatoval, že fiktivní hlášení k pobytu může být obcházením zákona. A řekl, že obecné soudy mají důkladně zvažovat, jestli trvalé bydliště není jen účelové. Na základě toho soudy zrušily výsledky voleb v několika obcích, například v Hřensku na Děčínsku a v Karlově Studánce na Bruntálsku.

Soudy ale současně řekly, že daný kandidát nemusí nutně přespávat v místě, kde má trvalé bydliště a je členem zastupitelstva. Důležitější je, jaký má vztah k danému místu.