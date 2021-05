Školy řeší chybějící dodávku testů od státu. Shání si je samy, jezdí pro ně školníci

Školám již došly antigenní testy, které obdržely od státu, a další jim mají přijít až v příštím týdnu. Nyní tak řeší, kde sehnat nové, aby mohly i nadále testovat své žáky. Některé školy povolaly zdravotníky, jinde pro doplnění testů posílají školníka. Ministerstvo školství je upozorňuje, že mohou využít i PCR testy, které jim stát proplatí. To však není řešení pro všechny.

"Naše škola hojně využívá možnosti konzultací, máme hodně dětí vyžadujících specifický přístup, a k tomu šestnáct asistentů pedagoga. Ačkoliv jsme dodržovali propočty, kvůli tomu, že k nám mnoho dětí chodilo na konzultace, nám testy nestačily," vysvětluje ředitel pražské ZŠ Dědina Mojmír Dunděra, proč škola musela řešit, kde sehnat další testy.

Ředitel se proto obrátil na Národní pedagogický institut, který řeší dodání chybějících testů. "Už dvakrát jsem takto posílal školníka na Senovážné náměstí (v Praze) kvůli doplnění počtů. Nyní doufám, že nám testy vystačí do příštího týdne a pak už přijde další dodávka od státu," popisuje Dunděra.

Není sám, kdo v těchto dnech musí řešit nedostatek testů pro žáky. Většina škol nedávno avizovala, že jim stačí zásoba od státu jen do 7., nejdéle 10. května. Ředitelé proto musí shánět nové testy, aby splnili podmínku ministerstva zdravotnictví, že děti mohou být ve škole, jen pokud jsou pravidelně testovány. Navíc to řeší ve chvíli, kdy se do školy vrací čím dál víc dětí - momentálně do nich mohou ve všech krajích v rámci rotační výuky děti z prvního i druhého stupně.

Od příštího pondělí se navíc plně vrátí žáci prvního stupně ZŠ, v dalších sedmi krajích, kde je dobrá epidemická situace, se k normální výuce bez rotace vrátí i žáci druhého stupně a nižší ročníky víceletých gymnázií. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí v celém Česku rotační vyučování i na druhém stupni základních škol a začne i standardní teoretická výuka na středních školách.

"Když se otevíraly školy, netušili jsme, kolik je viru mezi dětmi, byly dlouho doma. Nevěděli jsme, zda jejich rodiče chodí do práce, navíc to bylo v době vysoké incidence. Proto byla doporučena rotace, testy a postupný nástup dětí do škol," vysvětluje viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví (MeSES) Ruth Tachezy. Teď, když je nižší výskyt případů a děti prošly opakovaným testováním, je podle ní možné zrušit rotace a testovat jednou týdně antigenními či PCR testy.

Jenže už v dubnu Správa státních hmotných rezerv školám vydala všechny testy, které pro ně nakoupil stát. A teprve v pondělí vybrala vítěze tendru na dodávku dalších 5,6 milionu antigenních testů. "Nejvýhodnější nabídku podala firma Targo Promotion," oznámil předseda správy rezerv Pavel Švagr.

Společnost dodá testy čínské společnosti Sejoy za 27,49 Kč za kus bez DPH. Prvních 2,8 milionu testů by mělo přijít do příštího pondělí, zbytek o týden později. Ministerstvo školství již dříve uvedlo, že doufá, že do té doby zásoby antigenních testů na školách vydrží. Zpoždění nastalo kvůli tomu, že Správa státních hmotných rezerv zrušila první tendr, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil podmínky.

Žáci se testují jen jednou týdně

Školám zatím pomohlo, že se žáci 1. stupně začali od minulého pondělí testovat jen jednou týdně, do té doby museli test podstupovat dvakrát. "Důvodem bylo především znovu nezavírat školy při nedostatku testů a umožnit jejich další otevírání dle plánu," vysvětluje Tachezy, proč byla frekvence testů snížená.

Testování jednou týdně doporučili odborníci pouze v případě, že již žáci byli alespoň dvakrát testovaní, a zároveň v regionech, kde není vysoká virová nálož. To umožnilo školám určité množství testů ušetřit. "Díky tomu nám zbyly testy, které pokryjí potřeby školy na celý týden," potvrzuje ředitel Základní školy Vladislava Vančury v Praze-Zbraslavi Tomáš Obdržálek.

Školám pomohlo i to, že ministerstvo školství vytvořilo rezervy testů na krajských pobočkách Národního pedagogického institutu. "Tam se školy mohou obracet v případě, že nemají dostatek testů k pokrytí svých potřeb v následujících dvou týdnech," říká mluvčí resortu Aneta Lednová s tím, že institut má nyní k dispozici ještě přibližně 250 tisíc testů.

Školy zatím testy nakupují samy

Kvůli nejasné situaci okolo dodávek testů mezitím někteří ředitelé testy nakoupili sami a doufají, že jim je stát zpětně proplatí. Jinde povolali profesionální zdravotníky, některé školy také zvažují přechod na PCR testy.

"Je možné získat nějaké testy ze zásob ministerstva školství. Raději se ale připravujeme na vlastní řešení, které finančně i organizačně zajišťuje zřizovatel. Nejpravděpodobnější je nákup antigenních testů," plánoval ředitel Obdržálek ještě předtím, než bylo jasné, zdali se tentokrát podaří v tendru vybrat dodavatele testů. Ministerstvo školství už dříve oznámilo, že pokud výběrové řízení nevyjde ani napodruhé, školy si testy nakoupí samy a zpětně jim je proplatí, proti čemuž však protestovali mnozí ředitelé.

"Testy od ministerstva školství nám stačily do konce minulého týdne. Od tohoto týdne již používáme nové testy, které jsme si nakoupili. Zatím nám vystačí na čtrnáct dní. A podle toho, co jsem slyšela, bychom za ně měli dostat kompenzaci. Potom by snad měla být obnovena dodávka testů od státu," popisuje ředitelka ZŠ Jana Masaryka v Praze 2 Iva Vlášková.

Pražská ZŠ Jeseniova zase povolala kvůli testování profesionální zdravotníky. "Ve škole jsme zřídili a zaregistrovali odběrové centrum s úhradou přes pojišťovnu. Testy dodané ze státních hmotných rezerv používáme k samotestování žáků, jejichž rodiče nesouhlasili se zpracováním osobních údajů dítěte zdravotníky z odběrového centra, a žáků, kteří přijdou do školy mimo pravidelné testovací dny," popisuje ředitelka Vendula Jurášková.

Ve Škole na konci světa v Březové na Uherskohradišťsku zase chtěli být připraveni na mimořádné situace, jako jsou maturity nebo přezkoušení žáků, a tak si ve spolupráci s obcí nakoupili vlastní testy do zásoby tak, aby jich škola měla dostatek až do konce června.

"PCR testy na konci světa nepořídíme"

Mluvčí ministerstva školství Lednová upozorňuje, že školy mohou také začít využívat PCR testy, které jim budou zpětně proplaceny, což již některé udělaly. Jenže podle ředitele Školy na konci světa Ludvíka Zimčíka takovou možnost mají jen školy ve větších městech, pro ostatní by to bylo komplikované.

"My opravdu jsme na konci světa, do krajského města to máme 45 kilometrů. Je něco jiného, když je škola ve větším městě, než když je na vesnici. Nemám tolik lidí, abych si mohl dovolit poslat třeba školníka, aby celý den jezdil s testy do laboratoře," upozorňuje Zimčík.

Navíc na to podle něj ředitelé ani nemají čas: "Na konci roku máme spoustu starostí s maturitami nebo přezkoušením individuálně vzdělávaných žáků, nemám čas na to, provádět výběrové řízení na PCR testy," dodává ředitel.

Není to zřejmě naposledy, co stát nakupuje antigenní testy pro školy. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již oznámil, že by Správa státních hmotných rezerv měla vypsat ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy, aby jich byl do konce června dostatek. Správa podle jejího předsedy Švagra vypíše zakázku na dalších 4,7 milionu testů, bude mít stejnou specifikaci jako nyní vysoutěžená zakázka. Podle viroložky Tachezy se navíc žáci budou muset intenzivněji testovat i v září.