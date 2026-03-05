Přeskočit na obsah
Pro Čechy míří letadlo do Jordánska i Dubaje, čeká se spoj Emirates

Domácí,ČTK

Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu.

FILE PHOTO: An Emirates plane with German tourists evacuated from the Middle East arrives from Dubai, at the airport in Frankfurt
Do Prahy podle leteckého radaru míří také spoj společnosti Emirates z Dubaje, jeho přistání se očekává kolem 13:00.Foto: REUTERS
Vyplývá to z vyjádření Smartwings, premiéra Andreje Babiše (ANO) a informací pražského letiště. Do Prahy podle leteckého radaru míří také spoj společnosti Emirates z Dubaje, jeho přistání se očekává kolem 13:00.

"Letadlo Smartwings, pronajaté Českou republikou, je právě na cestě do jordánského Ammánu pro naše občany," uvedl Babiš krátce před 9:00 na síti X. Podle informací pražského letiště spoj odletěl z Prahy v 5:58, vrátit by se podle Smartwings měl odpoledne. Spoj měl původně odletět už ve středu, kvůli uváznutí skupiny Čechů na izraelsko-jordánské hranici se ale vrátil zpět.

"Další dvě letadla dnes zamíří do Ománu pro klienty cestovních kanceláří. Jedno je již na cestě do Salály a další letadlo odpoledne odletí do Maskatu. A jedno letadlo míří aktuálně na Maledivy," řekla ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že další lety na Blízký východ Smartwings dnes zajišťuje také z Bratislavy, Oslo nebo Athén.

Před třetí hodinou v noci na dnešek také v Praze přistálo letadlo Smartwings z Dubaje, které přivezlo 189 cestujících. Zpět do Dubaje vyrazilo letadlo Smartwings dnes kolem 7:30.

Podle leteckého radaru je také na cestě do Prahy letadlo společnosti Emirates z Dubaje, které by mělo přistát kolem 13:00. Let stejné společnosti z Prahy do Dubaje, který byl naplánován na 7:00, podle webu pražského letiště poletí až odpoledne, zřejmě kolem 16:45.

Premiér Babiš ve středu uvedl, že spoje Emirates budou mít kapacitu pro 615 lidí. Budou podle Babiše létat každý den a český konzulát tam bude umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v cestovatelském systému ministerstva zahraničí Drozd a na repatriačním seznamu. Mediální zástupkyně Emirates pro Českou republiku Nina Černá to ale nepotvrdila.

