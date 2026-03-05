Pro Čechy míří letadlo do Jordánska i Dubaje, čeká se spoj Emirates

Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu.
Vyplývá to z vyjádření Smartwings, premiéra Andreje Babiše (ANO) a informací pražského letiště. Do Prahy podle leteckého radaru míří také spoj společnosti Emirates z Dubaje, jeho přistání se očekává kolem 13:00.
"Letadlo Smartwings, pronajaté Českou republikou, je právě na cestě do jordánského Ammánu pro naše občany," uvedl Babiš krátce před 9:00 na síti X. Podle informací pražského letiště spoj odletěl z Prahy v 5:58, vrátit by se podle Smartwings měl odpoledne. Spoj měl původně odletět už ve středu, kvůli uváznutí skupiny Čechů na izraelsko-jordánské hranici se ale vrátil zpět.
"Další dvě letadla dnes zamíří do Ománu pro klienty cestovních kanceláří. Jedno je již na cestě do Salály a další letadlo odpoledne odletí do Maskatu. A jedno letadlo míří aktuálně na Maledivy," řekla ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že další lety na Blízký východ Smartwings dnes zajišťuje také z Bratislavy, Oslo nebo Athén.
Před třetí hodinou v noci na dnešek také v Praze přistálo letadlo Smartwings z Dubaje, které přivezlo 189 cestujících. Zpět do Dubaje vyrazilo letadlo Smartwings dnes kolem 7:30.
Podle leteckého radaru je také na cestě do Prahy letadlo společnosti Emirates z Dubaje, které by mělo přistát kolem 13:00. Let stejné společnosti z Prahy do Dubaje, který byl naplánován na 7:00, podle webu pražského letiště poletí až odpoledne, zřejmě kolem 16:45.
Premiér Babiš ve středu uvedl, že spoje Emirates budou mít kapacitu pro 615 lidí. Budou podle Babiše létat každý den a český konzulát tam bude umisťovat občany, kteří jsou registrovaní v cestovatelském systému ministerstva zahraničí Drozd a na repatriačním seznamu. Mediální zástupkyně Emirates pro Českou republiku Nina Černá to ale nepotvrdila.
ŽIVĚNevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
Jak pracovat s iCloud na Apple zařízeních?
iCloud je jeden z pilířů celého Apple ekosystému a jakmile ho pochopíš, začneš ho používat úplně přirozeně. V tomhle článku ti ukážeme, co přesně iCloud je, jak ho nastavit a jak z něj vytěžit maximum na všech svých Apple zařízeních.
Kladno nikdo nechce, Spartu může čekat rychlý odjezd na dovolenou, líčí experti
Favorita na titul bychom měli. Pardubice. V této sezoně víc než kdy jindy. Na tom se shodnou Zdeněk Blatný, Roman Málek i většina fanoušků. Kdo ale může v play off překvapit? A proč to nebude Sparta? To vše v nové epizodě hokejového podcastu Bago.
ŽIVĚDron z Íránu zasáhl letiště na ázerbájdžánském území, zranil dva lidi
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské enklávě Nachičevan, píše agentura AFP s odvoláním na místní média. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí v prohlášení potvrdilo dronový útok z íránského území na Nachičevan, který podle něj zranil dva lidi.
Jak snáší miminko pobyt ve krytu? Maminka z Izraele přináší překvapivou odpověď
Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.