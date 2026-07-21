„Přízrak minulosti“ ODS promluvil. Mohl jsem si užívat, tvrdí Dvořák. Má jiný plán

Tady Aktuálně.cz zachytilo v sestřihu dubnové zahájení kampaně Filipa Dvořáka v barvách ODS, kdy se začal ucházet o post starosty Prahy 1. Na zahájení ho podpořili tři starostové za ODS. Nyní se k němu většina ODS nehlásí.
Předseda ODS Martin Kupka sice v těchto dnech jezdí na kole po Česku ve snaze oslovit voliče, ale myšlenkami je v samém centru Prahy. A to kvůli svému spolustraníkovi Filipu Dvořákovi, kterého by rád nechal odstranit z kandidátky ODS do podzimních voleb. Dvořák nyní Aktuálně.cz sdělil, že Kupkovi vyhoví, ale do voleb na starostu Prahy 1 patrně stejně půjde.
Na první pohled se může zdát, že v celé této záležitosti jde „jen“ o jednoho komunálního politika ODS jménem Filip Dvořák, za kterým se táhne podezření, že se mohl nelegálně dostat k velkému majetku. Sám Dvořák to rezolutně odmítá.
Ve skutečnosti jde ale o mnohem více. Kupka vnímá Dvořáka jako „přízrak minulosti“ ODS. Bojí se, že kauza výrazně poškodí stranu před důležitými komunálními a senátními volbami letos v říjnu.
Když ale Dvořák letos v dubnu v dresu ODS oznámil, že se fakticky vrací do politiky a má v úmyslu vést Prahu 1, v ODS proti tomu nikdo veřejně nevystoupil. Dokonce ho tři pražští starostové za ODS při zahájení kampaně podpořili, což ukazuje i video Aktuálně.cz ze startu kampaně, na kterém mluví Dvořák.
„Samozřejmě bych to nebyl já, jak mě znáte, kdybych si nepřipravil takovou vychytávku,“ oznamoval v dubnu a následně šel s koštětem umetat ulici.
„Chci vás přesvědčit, že i na tomto místě, kde probíhá denní úklid, klidně nametu během tří minut půl kila nečistot,“ pokračoval a vysvětloval, že jedním z jeho témat, s nimiž chce uspět v komunálních volbách, je právě čistota veřejného prostoru.
Přítomní starostové za ODS přitom dávali najevo, že díky spojení ODS a Dvořáka by mohla tato strana volby v Praze 1 vyhrát.
„Filipe, vyhraj!“ začal svou řeč při zmiňovaném zahájení kampaně Filipa Dvořáka starosta Prahy 6 Jakub Stárek. „My jsme tady nejenom proto, že jsme spřízněné duše, ale i proto, abychom ukázali, že do těchto voleb vstupujeme jako ODS jednotně,“ zachytilo Aktuálně.cz na místě další Stárkova slova.
„Chceme ukázat všem, a jsem rád, že tady Filip kandiduje, že každá městská část má skvělého kandidáta a bude mít svého starostu,“ dodal Stárek.
Obdobně podpořili Dvořáka starosta Prahy 5 Lukáš Herold a starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
Majetek za čtvrt miliardy
Po tomto zahájení kampaně rozjel Dvořák se svým týmem řadu akcí ve snaze získávat voliče. Nic nenasvědčovalo tomu, že by byl někdo z ODS proti. Až do 7. července.
To vyšel na Seznam zprávách článek o minulosti Filipa Dvořáka s titulkem: Diamanty, zlato, miliony i jachta. Lídr ODS zdědil majetek za čtvrť miliardy. Jeho podstatou bylo zpochybnění toho, jestli se dostal Dvořák k poměrně velkému majetku legálně.
Politik tvrdil, že prý peníze vesměs zdědil po otci, který zemřel v roce 2018. Bližší vysvětlení redakci nesdělil. Jeho otec přitom pracoval celý život jako porodník, nefiguroval v žádné firmě a není jasné, jak k takovému bohatství přišel.
Po zveřejnění článku začal předseda ODS Martin Kupka vyžadovat po Dvořákovi, aby věci kolem majetku detailně vysvětlil. Na stranické půdě proběhlo několik jednání, během kterých Kupka tvrdil, že Dvořák nic pořádně nevysvětlil. Zatímco Dvořák namítal, že toho řekl dost.
Vedení strany tak požadovalo, aby odbojný politik do voleb za ODS nešel, čemuž včera Dvořák nakonec vyhověl. Teď jde ale o to, zda se pokusí voleb zúčastnit i bez ODS.
„Uvidíme,“ řekl Kupka
„Není příliš času, uvidíme. Rozhodně se ale nenechám odradit hejty, pomluvami ani podpásovkami od kolegů ze strany, v níž jsem od jejího založení,“ řekl Dvořák Aktuálně.cz v úterý.
Vyplývá z toho, že Dvořák by chtěl jít do voleb i bez případné podpory ODS, pravděpodobně pod jinou značkou. A momentálně zvažuje, jak to udělat. Musí však počítat s tím, že pokud bude kandidovat, tak ho čeká vyloučení ze strany.
Dvořák argumentuje tím, že chce pomoci první městské části, která podle něho zažívá úpadek.
„Žiju tady celý život. Záleží mi na ní. Chci, aby se tady lidem dobře žilo. A strašně mi vadí úpadek, který roky pozoruji. Proto jsem se po letech rozhodl znovu kandidovat na starostu. I když jsem věděl, že přijdou hejty a vytahování starých kauz,“ tvrdí Dvořák s tím, že si prý mohl žít mnohem pohodlněji.
„Mohl jsem si ve svých skoro šedesáti užívat majetku, o kterém si všichni čtou v novinách, a někde ležet. Já jsem se ale rozhodl znovu běhat po ulicích, oslovovat lidi, natáčet videa a čelit negaci protivníků. Stojí mi to za to. Kvůli Praze 1,“ prohlašuje.
Aktuálně.cz se ho zeptalo i na to, zda prozradí více o původu rodinného majetku, protože jeho „vysvětlování“ vadí nejen vedení ODS, ale kritizuje ho také velké množství lidí na sociálních sítích. A to dokonce na profilech ODS Prahy 1, kde je svým způsobem doma.
„Velmi rád každému, kdo skutečně o vysvětlení stojí, vše vysvětlím nejlépe, jak dokážu,“ sdělil. Avšak detaily neprozradil.
„Svědomí mám čisté“
Dvořák tvrdí, že nemá kompletní dokumentaci o všech příjmech a obchodech jeho otce. „Zemřel před osmi lety, ale peníze vydělával a následně investoval už desítky let předtím. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky a najde. Svědomí mám čisté, i když chyby jsem v životě samozřejmě udělal,“ řekl.
Stejně jako v minulosti se hájí tvrzením, že proti němu nikdy v této záležitosti nebylo vedeno žádné trestní stíhání. Stejně tak proti jeho otci.
„Útoky proti němu mi opravdu vadí. Byl to skvělý a mimořádně pracovitý člověk, velmi respektovaný porodník, který během téměř padesáti let odrodil v Podolí desetitisíce dětí. Na rozdíl ode mne se už nemůže pomluvám bránit,“ míní Dvořák.
Bez komentáře
Ten už v tomto týdnu ostře kritizoval vedení ODS, včetně Kupky. „V jiných kauzách vedení ODS správně říkalo, že je potřeba počkat na fakta. V mém případě se rozhodlo mimořádně rychle bez diskuse, jen podle mediálních titulků,“ tvrdí.
„Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, Bitcoin či kampelička. Říkám otevřeně, že se v žádném případě nehodlám stejnými lidmi, kteří tyto kauzy účelově marginalizovali, nechat stejně účelově ostouzet a likvidovat,“ napsal v příspěvku na svém Facebooku.
Mimo jiné se v něm pozastavuje nad tím, že proti němu od dubna do začátku července nikdo v ODS nevystoupil.
Když se Aktuálně.cz zajímalo o stanovisko k Dvořákovi u předsedkyně pražské ODS Alexandry Udženije i u zmiňovaného starosty Prahy 6 Stárka, který Dvořáka v dubnu jasně podpořil, odpovědi se nedočkalo.
Šéfka ODS, která zná Dvořáka řadu let, nezvedala telefon, Stárek je na skautském táboře a na SMS zprávu s prosbou o reakci nereagoval.