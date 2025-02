Hřib ve vysílání ostře zajel do Turka: Udělejte coming out. "Motorista" se mu vysmál

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se před televizními kamerami střetl s europoslancem Filipem Turkem. Jádrem sporu bylo Hřibovo video, ve kterém seká hajlující umělou ruku s narážkami na současného politika Motoristů. Podle Hřiba by měl být Turek chlap a veřejně přiznat, že je nacista.

Oba politici si ostře vyměnili názory v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Turek zprvu tvrdil, že ho Hřibovo video nijak nezasáhlo a zasmál se mu. Podle něho je ukázkou snahy zamaskovat nekompetentnost Pirátské strany a Hřiba řídit dopravu v Praze.

"Vím, že třeba Barrandovský most se postavil asi o 546 milionů dráž, než by odpovídalo výběrovému řízení. Takže pan Hřib má určitě peněz dost a já si myslím, že mu dlužím za skvělou reklamu," prohlásil Turek v narážce na rekonstrukci vytíženého dopravního uzlu, kterou ještě jako primátor rozjel právě Hřib.

Podle předsedy Pirátů je zcela zjevné, že pan Turek používá slovník "nácka" a je zcela normální se proti takovým lidem vymezit. "Měl byste říct: 'Já jsem nácek' a normálně udělat coming out. Je trapné se schovávat za to, že to byla nějaká srandička," vyzval Hřib europoslance.

Podle Turka se ale Hřib mýlí. "Vy myslíte, že jsem teď smutnil, když bylo výročí osvobození Auschwitzu? Máte pocit, že oslavuji Adolfa Hitlera? Že jsem antisemita, rasista, xenofob nebo homofob? Měl jsem přítelkyni černošku. To jsem rasista?" tvrdil europoslanec.