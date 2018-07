Privatizace OKD vypadá z dnešního pohledu hrůzostrašně, říká někdejší náměstek Pecina

"Tenkrát jsme si mysleli, že to koupí pan Koláček a že se bude těžit dalších 100 let," řekl a dodal, že netušil, že firmu prodá Zdeňku Bakalovi.

Praha - Privatizace černouhelné společnosti OKD vypadá ze současného pohledu hrůzostrašně, řekl novinářům někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina po slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí, která se prodejem těžařské firmy zabývá.

Výslechy svědků začaly na neveřejných jednáních v pondělí, potrvají celý týden. Pecina se dostavil jako první. Někteří předvolaní se omluvili, dostanou náhradní termín. Dnes přišla zhruba čtvrtina původně pozvaných.

"Z dnešního pohledu to samozřejmě vypadá hrůzostrašně. Tenkrát jsme si mysleli, že to koupí pan (Viktor) Koláček a že se bude těžit dalších 100 let, jak říkal vždycky. A to, že to prodal panu (Zdeňku) Bakalovi, to dneska dobře nevypadá, rádi z toho nikdo nejsme," uvedl Pecina, který v minulosti také stál v čele antimonopolního úřadu a byl i ministrem vnitra.

Pecina řekl, že tehdy nevěděl, že se OKD nakonec ujme finančník Bakala. "Já jsem to neprivatizoval. Já jsem byl zodpovědný za hornictví, a nikoli za privatizaci," zdůraznil Pecina. Podotkl, že privatizační smlouvu nepřipravoval, neviděl a nekontroloval.

Na dotaz, zda má komise šanci privatizaci OKD prověřit, Pecina připomněl, že od prodeje menšinového státního podílu ve firmě už uběhlo 14 let. Bude podle něho záležet na tom, co vypoví lidé, kteří u privatizace byli.

Před komisi předstoupil také Kamil Rudolecký, který dříve působil v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rudolecký podle člena komise Josefa Hájka (ANO) označil nabídkovou cenu za nízkou, vláda ji pak zvýšila.

Mezi omluvenými figuruje bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž byl v době privatizace zbylých akcií OKD ministrem financí. Bakala, který žije ve Švýcarsku, pozvánku adresovanou do jeho českého bydliště nepřevzal. Komise nyní také řeší europoslance Pavla Teličku, zda se omluvil, nebo zda odmítl před komisí vypovídat. Telička figuroval v orgánech některých Bakalových firem.

"Z velkých ryb se skoro všichni omluvili," konstatoval Hájek. Komise sice má ještě čas pro svou práci, svědky ale měla podle něho pozvat na dřívější termín, ne v době dovolených. Výsledky má komise předložit plénu na podzim.

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Za něj bývá Sobotka kritizován. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnost státních úřadů a osob.

Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Případem se zabývá soud, podle žalobce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun.

Soud začátkem května nepravomocně osvobodil znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v OKD. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Státní zástupce se proti tomu ale odvolal.

Podnikatelé Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy. Loni se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti v dubnu převzala státem vlastněná společnost Prisko.

Poznámka: Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia, která vydává i online deník Aktuálně.cz.