Přívalové deště zasáhly Správu státních hmotných rezerv, z areálu unikly ropné látky

Víkendové přívalové deště poničily také infrastrukturu skladu Správu státních hmotných rezerv u Heřmanova Městce. Jednu z nádrží, kde se skladuje nafta, proud vody nadzvedl. Z areálu unikly zřejmě průsakem do dešťové kanalizace ropné látky.

"Když dnes po opadnutí vody nádrž klesla, začala z ní vytékat nafta do záchytné jímky. Situaci na místě řeší několik jednotek hasičů. Přívalový déšť také spláchl dvě stavební buňky a část areálu byla zaplavena bahnem," uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Ropné látky z areálu SSHR se pravděpodobně průsakem dostaly do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce, norné stěny zatím kvůli vysokému průtoku není možné instalovat, řekl večer České televizi (ČT) hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Kolik ropných látek uniklo, není podle něj zatím jasné. Hrozí znečištění studní v Kostelci, v úterý se v nich budou dělat rozbory vody. Hasiči níže po proudu hledají místa, kam by mohli norné stěny umístit, doplnil.

Pardubický kraj je podle Netolického připraven podle konkrétních požadavků obcí uvolnit peníze na odstraňování škod na úterním jednání zastupitelstva. O dalších sedm milionů například na čerpadla či další techniku a výstroj pro dobrovolné hasiče lze požádat do 30. června.