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Domácí

Příští týden zahájí Schillerová jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry

ČTK

Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých resortů s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) k podobě rozpočtu na příští rok. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO) během čtvrteční tiskové konference k opatřením, která vláda chystá v postupu proti suchu. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu.

Alena Schillerová, ministryně financí
Alena Schillerová, ministryně financí.Foto: HN – HN - Lukáš Bíba
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Před vládní dovolenou premiér konstatoval, že schodek státního rozpočtu bude v příštím roce významně pod 400 miliardami korun. Opozice to kritizovala, podle ní bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. Dvacítka ekonomů pak v otevřeném dopise poslancům varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Letos stát plánuje schodek 310 miliard korun.

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Schillerová avizovala, že s jednotlivými resorty začne vyjednávat, až ministerstvo na základě ekonomické predikce vypočítá očekávané příjmy rozpočtu. Předpokládá, že jednotliví ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné uspokojit. Schillerová je očekává v řádech desítek až stovek milionů korun. Zvlášť povede také jednání s odbory, které žádají růst platů ve veřejné sféře.

Přes 400 miliard korun se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie covidu-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Letošek je třetím rokem, kdy by mohl být deficit mezi 300 a 400 miliardami korun. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.

Na rozpočtu bude vláda pracovat během září, na jeho konci ji zákon ukládá poslat návrh Sněmovně.

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