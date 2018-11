Pacienti dostanou zdarma kvalitnější amalgám. Nabízet ho musí všichni zubaři

Od nového roku už zubaři zřejmě nebudou smět používat míchané amalgámové plomby, které se připravují přímo v ordinaci. Budou smět dávat pouze výplně z kapslového amalgámu. Ty jsou kvalitnější než ručně míchané, ale pacienti si za ně dnes platí ze svého nejméně 600 korun. Nově by však měli pacienti tyto plomby dostat "na pojišťovnu".

Redakci Aktuálně.cz to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že novinku ještě musí schválit parlament v rámci novely zákona o zdravotním pojištění. Změna bude stát pojišťovny zhruba 2,3 miliardy korun.

Novinka přichází v reakci na nařízení Evropské unie, která se postupně od amalgámu odklání. Děti a těhotné ženy už dnes nesmějí dostávat žádné amalgámové plomby.

V čem se plomby liší

Plomby z nedózovaného amalgámu se dnes hojně používají - loni jich zubaři udělali zhruba pět milionů. Tyto plomby se připravují v ordinaci - rtuť a prášek ze stříbra, mědi a cínu se odměřuje buď ručně, nebo v míchacích přístrojích.

"Toto odměřování je nepřesné. Nelze dosáhnout optimálního váhového poměru mezi rtutí a práškem. A právě nepřesný poměr složek při přípravě amalgámu může způsobovat horší kvalitu zubní výplně z nedózovaného amalgámu," upozorňuje stomatolog Jiří Zemen z Plzně. Takovou plombu lze jen obtížně leštit, povrch postupně po oxidaci zčerná.

Oproti tomu dózovaný amalgám má už od výrobce samostatně zabalenou, přesně zváženou dávku rtuti a samostatně zabalenou dávku kovového prášku. "Výplň koroduje jen nepatrně a po vytvrdnutí je leštitelná do stříbrné barvy. Pacient tak dostává vysoce kvalitní, mechanicky a chemicky odolný výplňový materiál," říká docent Zemen.

Zubař se smlouvou musí nabídnout amalgám

Většina zubařů dnes dělá amalgámové plomby nerada. Od pojišťoven totiž dostávají jen část peněz, které je tato plomba skutečně stojí. Konkrétně 290 korun za jednu výplň. "Což ve většině případů absolutně nepokryje náklady zubní ordinace, kde nejdražší položkou je čas stomatologa," upozorňuje zubní lékař Richard Klail z Kutné Hory.

Od příštího roku budou pojišťovny platit za amalgámové plomby téměř dvojnásobek současné částky - zhruba 490 korun. Navýšení platby prosadila při jednáních s pojišťovnami Česká stomatologická komora.

Dnes však mnozí pacienti od některých zubařů slyší, že amalgámové plomby prostě nedělají, a pokud má pacient zubní kaz, musí si připlatit za nadstandardní plombu. A to přesto, že jejich zubaři mají smlouvu s pojišťovnou. Potvrzuje to i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler: "Je mnoho pacientů, kteří si nemohou platit nadstandardní výplně. Někteří lékaři takové pacienty odmítají, i když by to správně neměli dělat."

Také pojišťovny upozorňují na to, že pacient má nárok na plně hrazenou plombu. "Pokud má stomatolog smlouvu s pojišťovnou, musí pacientům nabídnout i výplně z amalgámu, které pojišťovna hradí," upozorňuje ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.



Pojišťovny vydají příští rok na zubní péči rekordní množství peněz - celkem více než 13 miliard korun. VZP pošle celkem 7,35 miliardy korun, což je nárůst o 18 procent oproti letošnímu roku. Zaměstnanecké pojišťovny dají do stomatologie dalších šest miliard korun, což je o 16,4 procenta více než letos.

