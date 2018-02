Projekt eNeschopenka nemá software. Ani nevíme, kdo ho bude realizovat, říká ministryně Němcová

před 6 hodinami

Zatím není jasné, kdo by měl projekt eNeschopenek provést, ani kdo dodá programové vybavení.

Praha - V Česku měla od roku 2019 kromě eReceptu fungovat i elektronická neschopenka. Přípravy projektu se ale zadrhly. Zatím není jasné, kdo by ho měl provést a kdo dodá programové vybavení. Vyplývá to z vyjádření vedení ministerstva práce před poslanci sněmovního sociálního výboru.

Se zavedením eNeschopenek od ledna příštího roku počítá schválená novela o nemocenském pojištění. Lékaři by podle ní ale mohli potvrzení o pracovní neschopnosti dál vystavovat i v papírové podobě.

"Je krásné, že máme připravenu legislativu na příští rok. Nemáme ale ten software a ještě ani vlastně nevíme, kdo to bude realizovat," řekla ve čtvrtek sněmovnímu sociálnímu výboru ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Podle ní se vypíše výběrové řízení na "nadlimitní zakázku", tedy na zakázku za větší sumu peněz.

Na přípravu má ministerstvo 11 měsíců. Podle politického náměstka ministryně Olega Blaška projekt nastartovala Česká správa sociálního zabezpečení, která nemocenské vyplácí. Měl být součástí jednotného informačního systému resortu. "Po smluvní stránce je to (s projektem) velmi komplikované, v tuto chvíli visí ve vzduchoprázdnu. Nyní zvažujeme, že by byl pod ministerstvem práce," uvedl Blaško.

Od loňského června pracovníci ministerstva začali chystat návod na používání eNeschopenek a popsali postup. Ohled se bral i na zabezpečení citlivých údajů. Nastavení je podle zástupců resortu připraveno, nyní se ale rozhoduje o tom, kdo ho technicky provede.

Podle šéfa senátního zdravotního a sociálního výboru Petera Koliby (ANO) by zavedení eNeschopenek bylo snadnější, než je tomu u eReceptů. "Eneschopenka by zvýšila přehled i informovanost. Byla by daleko jednodušší než eRecept, protože by se týkala menšího počtu lidí," uvedl Koliba. Dodal, že jako lékař eRecepty používá už několik let. O registraci pro eNeschopenku požádal už loni v říjnu, zatím ji nedostal.

Podle Němcové má ministerstvo rozpracované tři desítky podobných větších projektů. Řada z nich je propojená a souvisí spolu. Pokud by se příprava do konce letoška nestihla a nebylo možné zahájit provoz od ledna příštího roku, ministerstvo by se snažilo o změnu zákona s odkladem termínu, dodala ministryně. "Všechny rozpracované projekty chceme dotáhnout do zdárného konce, není snaha je sabotovat, ale přesouvat z papírové do technické realizace," dodal Blaško.

Na přípravu eNeschopenek i dalších systémů chce dohlédnout i sněmovní sociální výbor. Zřídil proto svůj podvýbor pro informační technologie. Zatím není jasné, kdo ho povede. O předsednické křeslo stojí poslanec za ODS Petr Beitl a poslanec pirátů Lukáš Kolářík. Ten před nedávnem stav systémů v resortu práce kritizoval.