Komentáře rasistů se nás dotkly. Asi mají radost, že zahynuli Romové, říká pozůstalý

Sobotní žhářský útok v Bohumíně za sebou zanechal jedenáct mrtvých. Krátce po tragické události se na sociálních sítích či v diskusích na zpravodajských serverech objevily rasistické příspěvky, které útok schvalovaly. Jeden z rodinných příslušníků obětí, se kterým redakce Aktuálně.cz mluvila, řekl, že se jich podobné příspěvky dotýkají. Rasismus však v jejich životě není nic nového, dodávají.

Robert B. během sobotního požáru v Bohumíně přišel o rodinu svého bratrance, který byl na oslavě se svou ženou a náctiletou dcerou. Krátce poté, co se od policie dozvěděl, že žhářský útok ani jeden z nich nepřežil, narazil přes svého známého na článek na internetovém serveru, který v titulku hlásal "Jedenáct cikánů mínus. Něco uhořelo a něco vyskákalo z oken".

V článku se jednak objevily mylné informace, že za útokem stojí Rom a že všechny oběti byly tohoto etnika, jednak otevřeně rasistické pasáže o "bohumínské grilovačce cikánů" či výtka premiéru Andreji Babišovi, že "asi řadí cikány mezi lidi".

"Co jsou lidi schopni napsat jenom proto, že jsme jiného etnika nebo barvy kůže. S tím se ale potýkáme celý život," říká Robert B. pro Aktuálně.cz. "Mně z toho vyplývá, že člověk, co napsal ten článek, je totální rasista, který čekal, až se někomu z Romů něco stane, a teď z toho má obrovskou radost, že někdo zahynul. Já to nechápu. Mně je líto každého člověka. Takovou smrt bych nikomu nepřál a je mi jedno, jestli je to Japonec, Číňan, nebo kdokoliv jiný," pokračuje.

Nenávistné příspěvky se však objevily také na sociálních sítích nebo v diskusích na zpravodajských webech. "Nás se to hodně dotýká. Setkáváme se s tím každý den, člověk nad tím už mávne rukou, ale že se to objeví i po takovéhle tragédii? To už snad není ani možné. Na Facebooku toho bylo hodně. Ale co mám s takovými lidmi dělat? To nejde jim říct, že jsou zrůdy. My neoplácíme zlo zlem. Mohl bych jim napsat, že to byla moje rodina, ale proč bych to dělal? Tím si člověk nepomůže. My se jen divíme, co je to za lidi," říká Robert B.

To, že se rasistické příspěvky na internetu objevily, ředitele obecně prospěšné společnosti Romea Zdeňka Ryšavého nepřekvapilo. "Do určité míry mě ale překvapilo, jaké množství se jich po takhle extrémně tragické události, při které zahynuly i děti, objevilo. Některé reakce byly fakt nechutné. Na druhou stranu při podobných událostech, když například dojde k vraždě, nebo v případu popálené Natálky se vždy takové komentáře objeví," říká Ryšavý.

Nenávist rozpoutal neověřený výrok svědka

Z rozpoutání vlny nenávisti Ryšavý viní především servery iDnes.cz a Deník.cz, které ve svém zpravodajství citovaly bez ověření pravdivosti výpovědi svědka a svědkyně, kteří tvrdili, že policie útočníka, jímž byl Rom, hned na místě zatkla. Informace však nebyla pravdivá.

"Novináři se vůbec nezamysleli nad tím, co tím způsobí. Využili citace svědkyně, která byla velmi sdílná a říkala tam spoustu věcí - od toho, že jsou hasiči neschopní, až po to, že viděla, že policie zatýká Roma. Tyto dva servery to použily a odstartovaly tím nenávistnou smršť," myslí si Ryšavý. Podle něj nemá smysl uvádět národnost nebo etnikum obětí ani podezřelých, pokud útok nemá rasový podkres.

Označení jako viníka Roma v citaci svědka zůstalo v článku iDnes.cz dosud, přestože tuto informaci záhy po tragédii vyvrátil místostarosta Bohumína. Deník.cz následně citaci upravil a slovo "Rom" vyměnil za "muž".

"Na to se nabalovaly další spekulace lidí, že to přece museli být Romové, když jich bylo v jednom bytě jedenáct, že ta sedmnáctiletá těhotná dívka musela být přece Romka, když čeká dítě v takhle mladém věku. Tyhle předsudky se do toho promítly obrovskou měrou, přitom všechno bylo nakonec trošku jinak," popisuje Ryšavý.

Já to nepsal, byl to můj patnáctiletý syn

Nenávistné příspěvky se pak objevovaly například i v diskusích na zpravodajském serveru Novinky.cz. "11 lidí v jednom bytě? Pokud se jednalo o cikánskou sebranku, tak jejich smrt je naším štěstím. Pevné nervy přeji pánovi, který to zapálil," uvedl v diskusi Josef K.

Právě na tento příspěvek a další dva články na internetových serverech se Ryšavý za společnost Romea a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová rozhodli podat trestní oznámení. Autoři komentářů se podle nich mohli dopustit tří trestných činů - podněcování k nenávisti, schvalování trestného činu a hanobení národa.

"Je pro mě zcela šílená představa, že někdo oslavuje žhářský útok jen proto, že mezi oběťmi mohli být Romové. V prvé řadě tam zemřeli lidi. Vybrali jsme proto nejvíce zavádějící komentáře a články, které označují jako viníka neštěstí romskou komunitu, ačkoliv útočník nebyl romské národnosti. Tímto se vytváří nebezpečná národnostní nesnášenlivost, která může vést k dalšímu neštěstí," vysvětluje Richterová.

Piráti dokonce prostřednictvím sociálních sítích vypátrali Josefa K. Ten se však hájil - jak dokládají přílohy trestního oznámení, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici -, že uvedené komentáře nepsal on. "Psal to můj nezletilý syn z mého počítače a s ním si to náležitě vyřídím," uvedl Josef K. v konverzaci s Piráty.

"Ví, že mě před rokem Rom okradl a před dvěma lety se Romky pokusily o totéž. Já nemůžu formovat pubertální rozumové pochody tím, že mu budu vymývat mozek. Už jsem psal, ledacos jsem zakázal, uvidíme, jak se k tomu postaví. Rozhodně mě tato situace netěší," napsal v další odpovědi.

"Jak mám vysvětlit synovi, že jsou jeho názory mylné, když to zapálil Rom? Nemá smysl dát lidem náhubek, ale vysvětlit, že ne všichni jsou zlí," argumentoval pak v další diskusi s tím, že se na internetu psalo, že pachatelem je Rom.

Soudy nenávist na internetu trestají

Před českými soudy se podobné případy objevují čím dál častěji. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman před časem prohlásil, že nenávistné příspěvky na internetu jsou nemocí dnešní doby. V červnu například od pražského městského soudu odešel s tříletým podmíněným trestem s odkladem na pět let muž, který na Facebooku ve svém komentáři schvaloval teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi.

Krátce po tragické události v Bohumíně česká policie uvedla, že prověřuje i článek citovaný v úvodu tohoto textu. Obrátila se však také na zpravodajský server Novinky.cz a vyžádala si údaje k příspěvku Josefa K.

Ředitel Romey se však domnívá, že nenávistné příspěvky o Romech na internetu píše jen velmi omezený počet lidí, přestože například ten od Josefa K. měl od ostatních čtenářů více palců nahoru (souhlasných reakcí) než dolů. "Já bych chtěl věřit tomu, že to je ve finále velmi malá skupina, ale je bohužel slyšet," říká Ryšavý. Podle Richterové to však dokazuje, že se nejedná o ojedinělý názor, ale o postoj se značnou podporou přinejmenším u čtenářů dané diskuze.

To, že se s rasismem Romové setkávají, tvrdí i jeden z pozůstalých po bohumínské tragédii Robert B. "Můžeme se snažit, co to jen jde, ale pořád na nás budou lidé divně koukat a oslovovat jako cikány. Manželka prodává v obchodě, já podnikám, spousta z nás žije slušné životy, a přesto to pořád slýcháváme. Jakmile přijdu do obchodu, tak se lidi pořád koukají, jestli náhodou něco nekradu," popisuje Robert B.

Podle Ryšavého toto Romové berou jako standardní věc, na kterou si už zvykli. "Stejně jako se smířili s tím, že mají problém si pronajmout byt. Berou to jako něco, co do jejich života patří, ale pocit frustrace, že s tím nikdo nic nedělá, je velký. Zastání od nejvyšších ústavních představitelů mají nulové. Nikdo po Bohumíně na podobné příspěvky nereagoval a neřekl, že tohle by se dělat nemělo," říká Ryšavý.

Zároveň čelním představitelům státu vyčítá, že se aktivně neúčastnili připomínky Mezinárodního dne romského holokaustu, na rozdíl například od slovenské prezidentky Zuzany Čaputové či slovenského premiéra Igora Matoviče.