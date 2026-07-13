Příslušníci StB přijali za perzekuci herce Töpfera dvouleté podmíněné tresty

Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekuovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody v pondělí pravomocně schválil soud. Töpfer, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.
Soud konstatoval, že operativec Karel Jonáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 1984 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer tehdy ve městě působil v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ.
Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Novotného zasáhli Jonáš i Miltner do Töpferova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Jonáš mimo jiné řídil tajného spolupracovníka, který byl na herce nasazený. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že si počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy.
Šestasedmdesátiletý Jonáš a o dva roky mladší Miltner přišli do jednací síně ve slunečních brýlích, které je soudce přiměl sundat. Uložený trest označil i za morální odsudek jak činnosti StB, tak i komunistického režimu jako takového. Töpfer se nedostavil. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Soud jim stanovil dvouletou zkušební dobu.
Soud měl v pondělí v hlavním líčení rozhodovat o vině a trestu i posledního z obžalovaných Juraje Štúra, muž se ale nedostavil a jednání muselo být odročeno.
Mohlo by vás také zjímat: Herec se překvalifikoval na hrobníka: Asi se to bude hodit dřív, než jsem čekal
Udělejte něco s vražedným vedrem, žádá Pogačar cyklistické bosse o revizi kalendáře
Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton nyní trápí na „Staré dámě“ i dalších závodech.
Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 702 lidí
Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA
Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní
Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.