Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Příslušníci StB přijali za perzekuci herce Töpfera dvouleté podmíněné tresty

ČTK

Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekuovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody v pondělí pravomocně schválil soud. Töpfer, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.

Karel Jonáš, obžalovaný
Karel Jonáš, jeden z obžalovaných, odchází z jednací síně Obvodního soudu pro Prahu 1, který se zabýval případem tří bývalých příslušníků StB stíhaných za perzekuci herce Tomáše Töpfera, 13. července 2026, Praha.Foto: CTK – Kamaryt Michal
Reklama

Soud konstatoval, že operativec Karel Jonáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 1984 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer tehdy ve městě působil v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ.

Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Novotného zasáhli Jonáš i Miltner do Töpferova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Jonáš mimo jiné řídil tajného spolupracovníka, který byl na herce nasazený. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že si počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy.

Související

Šestasedmdesátiletý Jonáš a o dva roky mladší Miltner přišli do jednací síně ve slunečních brýlích, které je soudce přiměl sundat. Uložený trest označil i za morální odsudek jak činnosti StB, tak i komunistického režimu jako takového. Töpfer se nedostavil. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Soud jim stanovil dvouletou zkušební dobu.

Soud měl v pondělí v hlavním líčení rozhodovat o vině a trestu i posledního z obžalovaných Juraje Štúra, muž se ale nedostavil a jednání muselo být odročeno.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zjímat: Herec se překvalifikoval na hrobníka: Asi se to bude hodit dřív, než jsem čekal

Herec se překvalifikoval na hrobníka: Asi se to bude hodit dřív, než jsem čekal | Video: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman

Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 702 lidí

Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.

Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran

ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA

Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.

Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí

ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní

Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Reklama
Reklama
Reklama