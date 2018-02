Přišli z byznysu za nižší plat. Po "účelové čistce" odchází náměstci ze státní služby znechuceni

před 3 hodinami

Petr Hejduk a Martin Kučera přišli na ministerstvo práce jako odborníci z byznysu, kteří předtím nebyli spojení s politikou.

Praha - Odbornému náměstkovi na ministerstvu práce Petru Hejdukovi přišel poslední čtvrtek před loňskými Vánocemi od státního tajemníka e-mail, ať je následující den v práci a neodchází z ní dříve. "Kolem poledne si mě zavolal a předložil mi tři dokumenty. Jeden dokument bylo zrušení mého místa, druhý dokument bylo odvolání z pozice náměstka, třetí dokument bylo postavení mimo službu," popisuje schůzku z 22. prosince Hejduk.

Podobně jako dalších jeho 22 kolegů z různých ministerstev se dozvěděl, že vláda Andreje Babiše v rámci takzvané systemizace ruší jeho sekci a on tím přichází o své místo.

Na ministerstvu práce kvůli tomu přišlo o práci pět z osmi odborných náměstků. Podle kritiků vláda využila tento nástroj k tomu, aby se zbavila nepohodlných úředníků. Právě tomu měl však zabránit služební zákon, který v minulém volebním období zákonodárci po naléhání Evropské unie schválili.

"Paní ministryně se nás chtěla zbavit," má jasno Hejduk. A podobně to vidí i Martin Kučera, bývalý náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů na MPSV. "Na ministerstvech, kde působili sociálnědemokratičtí ministři, proběhla účelová čistka," říká Kučera.

Jeho i Hejduka překvapil způsob, jakým o místo přišli. Nikdo z vedení ministerstva se s nimi po nástupu nové vlády dopředu nesešel. Kučera navíc obdržel dva týdny před vyhazovem pravidelné hodnocení, které úředníci podle zákona dostávají. Nebyly v něm žádné výtky. Koneckonců pod Kučerovým vedením patřilo ministerstvo práce k premiantům v čerpání evropských peněz. "To vás pak trochu zaskočí, když vás za 14 dní vyhodí," říká bývalý náměstek.

"Byl jsem zvyklý na jednání typu, že si s vámi nadřízený sedne a řekne, podívejte se, já vás tady nechci, dá vám nějaké odstupné, dohodne se s vámi na odchodu a jdete. To se mi stalo v kariéře třikrát," dodává Kučera s odkazem na své působení na vysokých manažerských pozicích v Erste Bank nebo Citibank.

U stejné banky předtím pracoval i Hejduk. Oba na ministerstvo jako odborníky z byznysu přivedla tehdy nastupující ministryně Michaela Marksová. "Martin Kučera byl po mém nástupu náhodou volný, za což jsem byla velmi ráda, protože pro ekonomiku a evropské fondy jsem potřebovala odborníka a zároveň někoho, kdo není spjat s žádnými politickými strukturami," vysvětluje Marksová, proč sáhla po Kučerovi, kterého zná z vysokoškolských studií.

I výběr Hejduka odůvodňuje tím, že šlo o odborníka nespojeného s politikou. "S oběma se mi spolupracovalo skvěle a nerozumím tomu, proč zrovna oni dva byli také odejiti," diví se Marksová. Dodává, že oba měli výborná služební hodnocení.

Jejich odchodem se bude možná zabývat soud

Hejduk i Kučera nyní zvažují, že se kvůli "účelové čistce", jak shodně systemizaci nazývají, obrátí i na soud. Podobně se již do médií vyjádřil i bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský či Jiří Jirsa z ministerstva zemědělství.

"Soud by zkoumal, jestli se ve skutečnosti vláda pod pláštíkem zákonných důvodů nechtěla zbavit konkrétních náměstků, což by bylo nezákonné," vysvětluje ústavní právník Marek Antoš.

Hejdukovi ještě více než samotná systemizace vadí to, že byl postaven mimo službu. Ministerstvo mu totiž po zrušení jeho pozice musí najít jiné vhodné místo. To ale prý neexistovalo, a tak byl Hejduk postaven mimo službu. "Nedokážu vstřebat to, že tu jsou místa nejvyšších představených, na kterých nikdo nesedí, a do výběrových řízení se nikdo nehlásí. To je absurdní," nechápe Hejduk.

Ministerstvo trvá na tom, že žádnou vhodnou pozici pro Kučeru ani Hejduka nemá. "V této době jim soustavně hledáme vhodné volné místo," řekl mluvčí Petr Sulek.

Odvolaní náměstci se mohou přihlásit do výběrových řízení na nová místa. Svůj post tak ze třiadvacítky vyhozených získal zpět Eduard Muřický na ministerstvu průmyslu a Ondřej Landa na financích. Ne všichni ale takovou možnost mají. Například Kučerovi k povinné čtyřleté praxi ve státní správě, kterou nově požaduje změněný služební zákon, chybí pár měsíců. O místo se tak ucházet nemůže.

Do státní správy už nikdy více

Oba bývalí náměstci z ministerstva práce svého rozhodnutí opustit byznys a přejít do státní správy nelitují. I když Kučera je po této zkušenosti znechucený a pochybuje, že se do služeb státu vrátí. "Šel jsem z byznysu za půl peněz do státní správy, ale zase jsem se tam strašně moc naučil. Ve finále toho nelituji. Ale je to pro mě hořká pilulka. Přiznám se, že nemám ambici se do ní vracet. Pro mě je to uzavřená záležitost a bohužel tedy s trpkým koncem," říká Kučera.

Podobně svou budoucnost ve státní správě vidí i Hejduk. "Já jsem možná o něco málo méně znechucen než pan náměstek Kučera, protože si to ještě dokážu představit. Ne tedy na ministerstvu, to přiznávám. Ale spíše počítám s tím, že se vrátím do byznysu," říká Hejduk.