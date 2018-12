Přišla si pro věci po zemřelém dědovi. V domově důchodců je hledali v popelnicích

Po smrti svého nevlastního dědy si Monika H. přišla vyzvednout jeho věci do domova důchodců, kde muž delší dobu pobýval. Tvrdí, že však dostala jen část jeho pozůstalosti. Když se domáhala zbytku, zjistila, že zaměstnanci hledají jeho věci v popelnicích. Postup personálu považuje za bezcitný. Ředitelka domova Hana Červenková však tvrdí, že žena události vytrhla z kontextu a že je situace "značně komplikovanější".

Monika H. dorazila do domova důchodců Na Verandě v Berouně hned následující den po dědově úmrtí. "Když jsme přišli a žádali jeho osobní věci, dostali jsme jen dva poloviční pytle oblečení. Žádné osobní věci, žádné doklady, prostě nic," uvedla v příspěvku, který veřejně publikovala na svém Facebooku.

Spolu s matkou proto trvala na tom, že věcí po otci muselo zůstat víc, a domáhala se jejich vrácení. V pozůstalosti chyběly hlavně doklady zemřelého, které měl u sebe na pokoji. "Zdůrazňuji, že nám především šlo o občanský průkaz, ZTP kartu a kartu pojištěnce - a ne o oblečení, které jsme měli v úmyslu tam nechat, kdyby je chtěli použít pro potřeby dalších klientů centra," uvedla Monika M.

Zaměstnanci po jejím naléhání připustili, že další věci mohou být uloženy v garáži, a šli je hledat. Když se však její matka během čekání na výsledek pátrání podívala z okna, zjistila, že nehledají v garáži, ale v popelnicích. Monika H. k příspěvku přidala i video, které incident zaznamenává.

Ředitelka centra Na Verandě se proti této verzi událostí ohradila a označila ji za lež. "Celý ten případ má v rukou náš právník. Je to naprostý nesmysl, co tam napsala," komentovala spor. Na žádost o vysvětlení okolností však zopakovala, že věc řeší právník.

Monika H. tvrdí, že z popelnic zaměstnankyně skutečně nějaké věci vylovily, ale poté se chovaly nevhodně. "Vysypaly to tam na zem s větou 'tyhle krámy jste hledaly'?"

V pozůstalosti z popelnice ale stále nebyly osobní věci zemřelého - zejména jeho taška s občanským průkazem. Zaměstnankyně měly rodinu utvrzovat v tom, že žádné doklady nenašly, a co rodina dostala, je kompletní majetek zemřelého. "Neustále opakovaly, že je to vše, ale my jsme byly přesvědčeny, že taška s doklady, kterou měl u sebe mezi těmi 'krámy', tam byla," napsala Monika H.

Kvůli jejímu naléhání tak začali zaměstnanci dokumenty dále hledat a nakonec je našli - údajně na pokoji zemřelého ve skříni jeho spolubydlícího.

"Je to vytřeno z kontextu, situace je značně komplikovanější," uvedla ředitelka domova Červenková. Více se pro Aktuálně.cz nechtěla k situaci vyjadřovat. Ženu ale nařkla, že za svým dědou nikdy nepřišla na návštěvu a nezajímala se o něj. To je podle Martiny H. lež. "Na návštěvy jsem jezdila. Mohu to doložit fotodokumentací," napsala Aktuálně.cz.

Ministerstvo: Domovy mají mít jasně stanovená pravidla

Každý poskytovatel sociálních služeb by měl mít jasně stanovená pravidla, jak v případě úmrtí klientů postupovat. "V těchto popisech má poskytovatel stanoveny veškeré postupy týkající se úmrtí klienta, včetně dotazované doby uschování jeho věcí, do kdy musí informovat rodinu o uložení věcí pozůstalého a jestli požaduje sepsání majetku, který daný klient v sociální službě má," uvedlo na dotaz Aktuálně.cz ministerstvo práce a sociálních věcí.

Například Domov pro seniory Máj České Budějovice uvádí, že v případě úmrtí klienta postupují takto: "Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelé/m klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém. Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociálního pracovníka, tento jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině. Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině, případně je sociálním pracovníkem zaslán na příslušnou zdravotní pojišťovnu."

Podle zprávy inspekce ministerstva z roku 2015 má berounské Centrum Na Verandě vypracovaný dokument "Postup při úmrtí klienta". Na webových stránkách ho však na rozdíl od řady jiných domovů nezveřejňuje. Na žádost o zaslání těchto pravidel ředitelka domova nereagovala.

Monika H. se o svou zkušenost podělila na Facebooku. "Chtěla jsem poukázat na pochybné jednání ze strany centra k pozůstalým. Nečekala jsem, že můj příspěvek se začne tak raketově sdílet a rozpoutá takovou vlnu solidarity lidí. Nechtěla jsem nějak pošpinit toto centrum, jen jsem chtěla poukázat na tuto skutečnost, která se nám stala. Jestli se takhle chovají ke všem pozůstalým jako k nám, tak to beru jako nelidský přístup," dodala pro Aktuálně.cz.

Ředitelka na dotazy Aktuálně.cz odmítla odpovědět s tím, že vyjadřovat se bude už jen právník centra. Kontakt na něj však odmítla poskytnout.