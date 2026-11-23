Ministr zahraničí Petr Macinka se 2. prosince nezúčastní debaty, na kterou do Švandova divadla pozval vládu předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
Ministr zahraničí Petr Macinka 2. prosince do Švandova divadla na debatu s Milionem chvilek nedorazí. Omluvil se kvůli jednání ministrů zahraničí v Bruselu a projednávání státního rozpočtu. Očekává, že do práce půjdou i ostatní politici koalice. Šéfa protestního spolku Mikuláše Mináře zároveň obvinil, že o dohodu ve skutečnosti nestojí.
Ministr zahraničí Petr Macinka se 2. prosince nezúčastní debaty, na kterou do Švandova divadla pozval vládu předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
„Já osobně budu 2. prosince v Bruselu na schůzce ministrů zahraničních věcí NATO. Bude NATO ministeriáda, což je podle mě důležité. Určitě tam nemohu chybět,“ řekl Macinka reportérovi Aktuálně.cz při pracovní návštěvě v Londýně. Dodal, že bude spěchat zpět kvůli třetímu čtení státního rozpočtu ve sněmovně.
Macinka zároveň očekává, že se debaty nezúčastní ani další ministři a politici koalice. „Všichni ministři a všichni politici a poslanci, nejenom z Motoristů, půjdou tento den raději do práce schvalovat rozpočet než do divadla,“ prohlásil.
Mináře také obvinil, že o dohodu ve skutečnosti nestojí: „Smyslem jeho existence je protestovat proti vládě Babiše, Okamury a Macinky. Kdyby se s vládou dohodl, přišel by o smysl své existence a musel by začít dělat něco jiného. Třeba jít do práce…“ poznamenal ministr.
Sami je pozveme
Minář pozval do divadla všech 16 členů vlády. Spolu s nimi by měli vystoupit odborníci a osobnosti veřejného života. „Pan Babiš neustále říká: ‚Já chci dialog,‘ a my bychom si tak představovali, že vláda nás jako demonstranty sama osloví. To se ale nestane, a proto nebudeme čekat. Rozhodli jsme se, že ji sami pozveme,“ řekl dříve v Českém rozhlase.
Vládu zároveň varoval, že debata podle něj nebude jednorázovou záležitostí: „Já bych chtěl vládu ujistit, že jestli si myslí, že to skončí divadlem, tak jsou úplně vedle. Protože my v tom budeme pokračovat,“ naznačil.
„Jestliže vláda není schopná vést dialog, tak my jí budeme neustále a neustále připomínat, co se tady děje. Je to podraz na lidi, podraz na voliče. Jak jinak si to totiž vysvětlit? To není ani v zájmu voličů Andreje Babiše. Tato vláda nedělá to, co těm voličům slíbila,“ dodal.