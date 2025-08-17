Domácí

Přísaha podává žalobu na Piráty a Zelené kvůli nepřiznané koalici, oznámil Šlachta

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Hnutí Přísaha se chystá v úterý podat žalobu na Piráty a Zelené kvůli jejich společné kandidatuře do sněmovních voleb. V nedělním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl lídr Přísahy a senátor Róbert Šlachta. Podle něj obě strany kandidují v nepřiznané koalici. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib porušení pravidel odmítl.
Robert Šlachta v Senátu v lednu roku 2025
Robert Šlachta v Senátu v lednu roku 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Samotné straně či hnutí stačí pro vstup do dolní komory pět procent hlasů, dvoučlenná koalice musí získat aspoň osm procent a tříčlenná a početnější nejméně 11 procent. Na krajské soudy se s žádostí o zrušení kandidátek kvůli nepřiznaným koalicím plánuje příští týden obrátit i strana Volt Česko. Té ovšem vadí spojenectví SPD a Stačilo!.

Související

Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici

neuvedeno

"Podle mého názoru musí být podmínky srovnatelné a stejné," řekl Šlachta. Podle něj je žaloba na Piráty a Zelené v poslední fázi příprav a Přísaha ji podá v úterý. Šéf hnutí dodal, že nechápe, proč strana Volt ze svých žalob Piráty a Zelené vynechala. Spolupředseda Voltu Adam Hanka novinářům v pátek řekl, že Zelení nemají na kandidátkách Pirátů takovou váhu jako u SPD a Stačilo! zástupci ostatních stran.

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib označil v neděli krok Přísahy za snahu se před volbami zviditelnit. Podle Hřiba zákon předpokládá, že na kandidátkách jedné strany mohou být i zástupci jiných subjektů či nestraníci. "Je to věc, která se děje běžně při každých volbách," řekl v Partii Hřib. Je přesvědčen o tom, že kdyby Piráti se Zelenými koalici měli, tak by osmiprocentní hranici pro vstup do sněmovny stejně překročili.

Související

Nejmíň žen v čele kandidátek je za stranu, u níž byste to nečekali. Nejvíce má ANO

Chce to souhlas - happening za změnu definice znásilnění - Konsent, Amnesty International - Olga Richterová, Piráti, Klára Kocmanová, Piráti

Strana Volt Česko v pátek oznámila, že se začátkem příštího týdne obrátí na krajské soudy s žádostí o zrušení kandidátek SPD a Stačilo! do sněmovních voleb. Její spolupředseda Adam Hanka novinářům řekl, že nepřiznané koalice obcházejí volební práh, což ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokratický systém.

Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolóry, Svobodných a PRO. Se Stačilo! se o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Poté, co jdou do voleb jako jeden subjekt, jim stačí pět procent hlasů místo koaličních 11 procent. Podle Voltu postupují ale jako běžné koalice i v kampani. Žaloby chce strana podat v různých krajích samostatně, celkem jich připravuje 28.

Související

"Do zblbnutí opakovat jednu věc. To Babiš umí." Experta udivili Piráti i STAN

Andrej Babiš mezi voliči v Bystřici pod Hostýnem v srpnu 2025

Šéfka komunistů Kateřina Konečná řekla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně. "Bojuje se proti nám na všech frontách," tvrdí Konečná.

Takzvané nepřiznané koalice nejsou podle odborníků oslovených ČTK v rozporu se zákonem. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů.

 
Mohlo by vás zajímat

Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

Léky na recept poštou? Usnadní to život, doufají pacienti. Riziko, oponují lékárníci

Léky na recept poštou? Usnadní to život, doufají pacienti. Riziko, oponují lékárníci

Další zápletka v kauze darovaných bitcoinů: obviněny Jiřikovský může skončit ve vazbě

Další zápletka v kauze darovaných bitcoinů: obviněny Jiřikovský může skončit ve vazbě
domácí Aktuálně.cz Obsah politika Volby do sněmovny 2025 Robert Šlachta Zdeněk Hřib Přísaha Piráti Strana zelených

Právě se děje

před 21 minutami
"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

Jan Kopecký vyhrál Barum rallye a zlínskou soutěž, která je součástí mistrovství Evropy, ovládl už podvanácté.
před 28 minutami
Československý iljušin skončil v plamenech. Sestřelila ho syrská armáda?

Československý iljušin skončil v plamenech. Sestřelila ho syrská armáda?

Ze 128 lidí, kteří byli v tu chvíli na palubě, přežili jen dva. Mladý muž a malá holčička.
Aktualizováno před 29 minutami
Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

ŽIVĚ
Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Leninova socha tyčící se nad fjordy: zapomenuté ruské město v zemi NATO

Leninova socha tyčící se nad fjordy: zapomenuté ruské město v zemi NATO
Prohlédnout si 10 fotografií
Lidé na cestě k tepelné elektrárně v osadě Barentsburg na norském souostroví Svalbard (Špicberky).
Barentsburg, druhá největší osada na Špicberkách s vyvěšenými sovětskými a ruskými vlajkami. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 většina Ukrajinců odešla a populace poklesla na méně než polovinu. Od února 2022 byla zrušena možnost turistické návštěvy Barentsburgu.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Jít nahoru je sebevražda." Jenže Britka vždycky dělala, co chtěla. A doplatila na to

"Jít nahoru je sebevražda." Jenže Britka vždycky dělala, co chtěla. A doplatila na to

V tomto týdnu uplynulo 30 let od chvíle, kdy Alison Hargreavesovou a dalších pět horolezců smetla bouře při sestupu z K2.
před 1 hodinou
Přísaha podává žalobu na Piráty a Zelené kvůli nepřiznané koalici, oznámil Šlachta

Přísaha podává žalobu na Piráty a Zelené kvůli nepřiznané koalici, oznámil Šlachta

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib porušení volebních pravidel odmítl.
před 2 hodinami
Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

Premiér Petr Fiala (ODS) i obchody ukazují na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který místo aby zlevnil, rekordně vydělává na zdražujícím pečivu.
Další zprávy