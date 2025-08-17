Přísaha podává žalobu na Piráty a Zelené kvůli nepřiznané koalici, oznámil Šlachta

Samotné straně či hnutí stačí pro vstup do dolní komory pět procent hlasů, dvoučlenná koalice musí získat aspoň osm procent a tříčlenná a početnější nejméně 11 procent. Na krajské soudy se s žádostí o zrušení kandidátek kvůli nepřiznaným koalicím plánuje příští týden obrátit i strana Volt Česko. Té ovšem vadí spojenectví SPD a Stačilo!.
"Podle mého názoru musí být podmínky srovnatelné a stejné," řekl Šlachta. Podle něj je žaloba na Piráty a Zelené v poslední fázi příprav a Přísaha ji podá v úterý. Šéf hnutí dodal, že nechápe, proč strana Volt ze svých žalob Piráty a Zelené vynechala. Spolupředseda Voltu Adam Hanka novinářům v pátek řekl, že Zelení nemají na kandidátkách Pirátů takovou váhu jako u SPD a Stačilo! zástupci ostatních stran.
Lídr Pirátů Zdeněk Hřib označil v neděli krok Přísahy za snahu se před volbami zviditelnit. Podle Hřiba zákon předpokládá, že na kandidátkách jedné strany mohou být i zástupci jiných subjektů či nestraníci. "Je to věc, která se děje běžně při každých volbách," řekl v Partii Hřib. Je přesvědčen o tom, že kdyby Piráti se Zelenými koalici měli, tak by osmiprocentní hranici pro vstup do sněmovny stejně překročili.
Strana Volt Česko v pátek oznámila, že se začátkem příštího týdne obrátí na krajské soudy s žádostí o zrušení kandidátek SPD a Stačilo! do sněmovních voleb. Její spolupředseda Adam Hanka novinářům řekl, že nepřiznané koalice obcházejí volební práh, což ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokratický systém.
Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolóry, Svobodných a PRO. Se Stačilo! se o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Poté, co jdou do voleb jako jeden subjekt, jim stačí pět procent hlasů místo koaličních 11 procent. Podle Voltu postupují ale jako běžné koalice i v kampani. Žaloby chce strana podat v různých krajích samostatně, celkem jich připravuje 28.
Šéfka komunistů Kateřina Konečná řekla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně. "Bojuje se proti nám na všech frontách," tvrdí Konečná.
Takzvané nepřiznané koalice nejsou podle odborníků oslovených ČTK v rozporu se zákonem. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů.