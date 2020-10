Vláda reaguje na rekordní přírůstky nakažených, nová opatření omezí kulturu i sport

Rekordní přírůstky nakažených koronavirem v Česku přiměly vládu ke zpřísnění opatření proti šíření nákazy. Některá začnou platit už v pátek, další pak v pondělí 12. října, a to na 14 dní. Bez nových opatření by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) za dva týdny nemusely stačit kapacity zdravotnických zařízení.

Uzavření restaurací a hospod ve 20:00 a uzavření posiloven a bazénů bude platit už od pátku, od pondělí 12. října na 14 dní vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady. Kompenzace pro podnikatele kabinet zatím neohlásil.

Vyhlášení nových omezení se po jednání vlády nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který na jaře v televizním projevu řekl, že osobně odpovídá za všechna krizová opatření a bere na sebe plnou politickou odpovědnost. Koncem srpna Babiš některé už ohlášené restrikce zmírňoval po odmítavých reakcích. Kabinet podle Prymuly o omezeních rozhodl jednomyslně a je logické, že je představili nejvíc zainteresovaní ministři, tedy on a ministr školství Robert Plaga (za ANO).

S nemocí covid-19 je nyní v nemocnici víc než 1700 lidí, počet se bez nových opatření za týden zdvojnásobí, řekl Prymula. "Za další týden by mohla být kapacita zdravotního systému téměř vyčerpána," doplnil ministr. Zaplněna je podle něj nyní asi třetina plánovaného objemu lůžek. Část nemocnic už ale preventivně omezuje plánované operace.

Denní nárůst počtu nových případů koronaviru v Česku byl podruhé po sobě rekordní. V úterý poprvé převýšil 4000 a ve středu se poprvé dostal nad pětitisícovou hranici, když hygienici potvrdili 5337 nakažených. Dnešních 3139 nových případů do podvečera je také dosud nejvyšší číslo. Nemocných je nyní víc než 46 500 lidí, celkový dosavadní počet případů překročil 98 000. Úmrtí s covidem-19 ve středu přibylo rekordních 41, celkem jich je 863. Ze 1741 hospitalizovaných je podle údajů ke středě 366 ve vážném stavu. Na konci října jich bude podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zhruba tisícovka.

Podle Prymuly se s praktickými lékaři jedná o projektu testování v podstatě všech obyvatel ČR, které by mohlo odhalit až 93 procent všech nakažených. Pozitivně testovaní na koronavirus budou mít možnost izolovat se na deset dnů v zařízeních hotelového typu, aby se omezilo riziko šíření nemoci v rodině, řekl také ministr.

V restauracích bude vedle dalšího zkrácení otevírací doby na 20:00 z nynějších 22:00 od pátku omezen také počet lidí u stolu na čtyři, teď je to šest. V jídelnách v obchodních centrech se počet spolustolovníků sníží dokonce na dva, zároveň provozovatelé center vypnou wi-fi, aby se zde neshlukovali mladí lidé.

Od pondělí vláda také zruší veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob. Výjimku dostanou mezistátní zápasy. Již od pátku musí na dva týdny přerušit provoz posilovny, fitness centra, vnitřní bazény a koupaliště. Úřady budou pro veřejnost otevřeny jen dva dny v týdnu vždy na pět hodin. Prymula vyzval státní i soukromé firmy, aby jejich zaměstnanci co nejvíc využívali práci z domova.

Kulturní akce se na dva týdny zastaví také od pondělí. Zavřeno musejí mít vedle divadel a kin také zoologické zahrady. Ve vnitřních prostorech obecně zůstane možnost aktivit jen do deseti lidí, venku v počtu 20 lidí, uvedl Prymula. Zakázány budou návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče, výjimku budou mít stejně jako dosud návštěvy u nezletilých pacientů nebo otcové u porodu.

Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude učit prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií to ale platit nebude. V základních uměleckých školách bude povolena jen individuální výuka. Na pondělí 26. a úterý 27. října vyhlásí ministerstvo školství volno, a prodlouží tak podzimní prázdniny v základních a středních školách na celý týden. Na výuku on-line přejdou vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku.

Zároveň vláda schválila prodloužení vyplácení ošetřovného. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky dětí na dálku či nařízené karantény. Změnu ale ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident. Prodloužené ošetřovné by mělo být podle návrhu i pro takzvané dohodáře a lidi se zaměstnáním malého rozsahu. Dostávat by ho měli také ti, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Podnikatelé požadují kompenzace

K opatřením, která stále nejsou tak přísná jako při jarní první vlně koronaviru, se už kriticky vyjádřili někteří podnikatelé. Provozovatelé posiloven jsou zoufalí, vláda oznámila jejich uzavření bez předchozí dohody, uvedla Česká komora fitness. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) žádá kompenzace, nová omezení podle ní prakticky ruší večerní provoz podniků a polední přitom není valný. Hospodářská komora oznámila, že v pondělí představí návrhy na kompenzace pro obory, které vláda novými opatřeními omezila nebo uzavřela.

Původně měla vláda opatření proti covidu projednat v pátek, na kdy také Prymula avizoval vyhlášení zpřísněných pravidel. Nakonec se ministři formou videokonference setkali už brzo odpoledne. Opozice, s jejímiž zástupci Babiš a Prymula dopoledne o strategii boje proti koronaviru mluvili, kritizuje vládu za špatnou komunikaci o přijímaných opatřeních. Další restrikce jsou nezbytné, kabinet ale musí podle šéfů opozičních stran v zasažených oborech kompenzovat ztráty.

Vládě se podle předsedy ODS Petra Fialy situace s koronavirem vymkla z rukou. Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že stát nemá tvrdá data, kterými by přitvrzení podložil, a nemá připravena ani navazující ekonomická opatření.

Spolu se zhoršující se epidemickou situací přibývá i komplikací při cestování do ciziny. Itálie ode dneška vyžaduje od Čechů, kteří do země přijíždějí nebo jí jen projíždějí, negativní test na koronavirus. Negativní test na covid-19 požaduje po lidech cestujících z ČR také například Řecko. Další státy, třeba Švýcarsko či Nizozemsko, vyžadují povinnou karanténu, a to i pro ty, kdo mají negativní test. Pro další zpřísnění režimu při cestování z Česka se dnes vyslovil slovenský premiér Igor Matovič.