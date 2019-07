Aktualizováno před 30 minutami

Sledujte živě brífink po jednání premiéra Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. | Video: DVTV

Den před plánovanou schůzkou šéfa ČSSD Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka u prezidenta Miloše Zemana dorazil na jednání na Pražském hradě premiér Andrej Babiš. Ještě před tím zavítal do katedrály sv. Víta, a to i se svou dcerou Vivien. "Měli jsme chvilku čas," zdůvodnil to s tím, že před tím byli ještě na výstavě v Obecním domě. Vyjádření premiéra po jednání s prezidentem, které začalo v 17:00, nabídneme v přímém přenosu na Aktuálně.cz.

"Uvidíme, zkusím to," reagoval premiér na dotaz Aktuálně.cz, zda bude chtít přesvědčit prezidenta, aby Antonína Staňka z postu ministra kultury odvolal. "Pan prezident mi řekne, jak si to představuje," řekl k stručně k obsahu dnešní schůzky premiér. Prezident přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. | Foto: Twitter/Ovčáček Zeman ještě před Babišem od 16:00 přijal ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). Co bylo obsahem jejich schůzky, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček neuvedl, pouze že setkání proběhlo na žádost ministryně. Podle mluvčí ČSSD Barbory Kalátové měla Maláčová termín setkání domluvený už delší dobu a jednání se týkalo témat jejího resortu, nikoli aktuální vládní krize kvůli situaci kolem ministra kultury. Babiš jedná se Zemanem o Staňkovi, před tím zašel s dcerou na výstavu a do katedrály | Video: Radek Bartoníček | 00:55 Staněk oznámil rezignaci už v polovině května Potíže kolem ministra kultury započaly letos 18. dubna, kdy Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Na obhajobu obou ředitelů vznikla petice "Nekulturní ministr", pod níž rychle rostl počet hlasů. Hamáček 3. května oznámil, že ho situace v resortu kultury netěší, ale odvolání ministra nechystá. O šest dní později nařídilo vedení ČSSD Staňkovi, aby situaci v kultuře zklidnil. 15. května Hamáček sdělil, že mu Staněk oznámil své rozhodnutí rezignovat k poslednímu květnu. Senátorů ČSSD, kteří chtějí žalovat Zemana, přibylo. Podporu nevylučují ani poslanci číst článek "Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za jeho práci. Za současné vyostřené situace však resort potřebuje uklidnit a nový impulz," uvedl šéf ČSSD. "Nevyhrála pravda a spravedlnost. Sám od sebe bych neodešel, vyhověl jsem přání předsedy Jana Hamáčka," zareagoval Staněk. Nicméně 20. května předal svou rezignaci Babišovi, který ji o několik hodin později doručil prezidentovi. Ten reagoval oznámením, že se vyjádří další týden. Dne 23. května při setkání s Hamáčkem řekl, že se chce nejdříve sejít s ministrem. Když se s ním 28. května sešel, napsal Babišovi dopis, ve kterém oznámil, že Staňka zatím neodvolá, a navrhl, aby politici počkali na výsledky prošetření trestních oznámení, která Staněk podal ohledně dění v Národní galerii i olomouckém muzeu. Přehled Co Babiš nabídne Zemanovi za konec Staňka? Může jít o šéfa BIS i dostavbu Dukovan Poslední květnový den se Babiš setkal s Michalem Šmardou, kterého ČSSD navrhla za ministra místo Staňka. Zároveň odeslal na Pražský hrad návrh na Staňkovo odvolání a jeho nahrazení Šmardou. Prezident zareagoval tak, že se chce nejdříve se Šmardou sejít. Zeman se sice 23. června se Šmardou sešel, ale naznačil mu, že Staňka odvolávat nechce. Rozladění sociální demokraté se tak sešli 26. června s tím, že budou trvat na tom, aby se spor vyřešil do konce měsíce. Jinak pohrozili odchodem z vlády. Tím ale jen popudili Zemana, který v nejobsáhlejším sdělení k celé věci na televizi Barrandov mimo jiné řekl, že se nenechá nijak vydírat ultimáty a že bude chtít Staňka a Hamáčka usmířit. Pro "usmíření" stanovil datum 12. července. Nominaci na ministra kultury řešíme přes šest týdnů, premiér slíbil, že udělá maximum, jde o jeho reputaci, říká Michal Šmarda. | Video: Emma Smetana | 15:58