Pětileté děti by se mohly vrátit do přípravných tříd na školách, otvírá se jich málo

před 23 minutami

Školy otevírají málo přípravných tříd, protože je nemají kým naplnit. To by mohly změnit pětileté děti, které se do přípravek možná budou moct vrátit. Senátní výbor pro vzdělávání v úterý jednomyslně podpořil novelu zákona, jejíž schválení by umožnilo, aby do přípravek chodily děti, které dosáhnou šesti let od září do prosince daného školního roku. Podle ministerstva školství je ale změna nesystémová.

"Chceme umožnit, aby děti, které se narodí mezi 1. zářím a 31. prosincem a které nemají odklad, mohly nastoupit do přípravné třídy. Zároveň bude ponechána podmínka, že se do přípravky dostane pouze dítě, kterému to doporučí pedagogicko-psychologická poradna," vysvětlil Aktuálně.cz předkladatel návrhu, poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Na zasedání výboru přišel přesvědčit senátory, aby novele dali souhlasné stanovisko. To se mu podařilo. "Myslím, že umístění dětí do těchto tříd může pomoci zřizovatelům v oblasti mateřského školství. Toto opatření také může pomoct dětem, rodičům a není pro nikoho limitující," uvedla pro Aktuálně.cz senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). Novelu již schválila sněmovna. Pokud ji ve středu odsouhlasí i Senát, a poté prezident, zvýší se počet dětí, které do přípravných tříd budou moct chodit. Školská novela z roku 2017 totiž umožňuje přijímat do přípravek jen děti s odkladem povinné školní docházky. Tedy takové, které ještě nejsou připraveny na to začít chodit do školy. Předtím bylo možné přijmout pětileté děti, které však v současnosti musí absolvovat povinný rok předškolní docházky. Přípravných tříd je proto nyní málo. V minulém školním roce, kdy se pravidla změnila, se jejich počet rapidně snížil. Zatímco v roce 2016/2017 jich bylo otevřených 345, v letošním školním roce už je jich jen 267. "Stává se, že třída není otevřena, protože chybí desáté dítě, které bylo narozené o něco později," říká Čižinský. Zavření hrozí také dalším přípravným třídám, které již teď stěží shání deset dětí, což je minimální počet potřebný pro otevření jedné třídy. "Máme dvě přípravné třídy, v každé jsme měli někdy i přes patnáct dětí. Poté, co začalo platit nařízení, že pětileté děti musí absolvovat rok ve školce, máme v každé třídě jedenáct dětí, což je pro nás finančně náročné, navíc máme kapacitu pro víc dětí a zájem ze strany rodičů by také byl," sdělil Aktuálně.cz ředitel ZŠ Mojžíř v Ústí nad Labem Karel Bendlmajer. Výhoda přípravek Program v přípravných třídách je stejný jako v posledním ročníku mateřských škol, rozdíl je v počtu dětí na jednoho pedagoga. Zatímco ve školce je jeden pedagog až na 28 dětí, v přípravce má na starost maximálně patnáct dětí, může se jim tedy individuálně věnovat. Negativní postoj k návrhu zaujalo ministerstvo školství, které jej označilo za nesystémový. "Dítě by mělo nejprve absolvovat poslední rok mateřské školy, kde se připravuje na povinnou školní docházku, a teprve pokud by potřebovalo ještě delší čas na vyrovnání vývoje s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již mělo plnit povinnou školní docházku, a získalo odklad, pak by mělo být zařazeno do přípravné třídy. Ta má k takovému účelu sloužit," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.