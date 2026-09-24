„Připadáme si jako doma.“ Prezident dostal dýmku míru v českém koutě Ameriky

Po několika dnech v New Yorku, jednáních s hlavami států a projevu ve Valném shromáždění OSN je to docela změna kulis. Prezident Petr Pavel dorazil do Nebrasky, státu v srdci amerického Středozápadu, kde má Česko překvapivě silné kořeny. A čekalo ho velkolepé přivítání, i návrat k armádním kořenům.
Od zvláštního zpravodaje v USA - Po několika dnech, kdy se kolem českého prezidenta v New Yorku točili diplomaté, prezidenti a úzké uličky OSN, přišla ve čtvrtek ráno docela jiná Amerika - možná ta více tradiční.
V srdci Spojených států, v Nebrasce. Na základně Nebraské národní gardy čekali na Petra Pavla vojáci, uniformy a česká vlajka.
A především až překvapivý potlesk - američtí vojácí zkrátka byli poctěni, jak redakci Aktuálně.cz nektěří řekli. Přivítání na místě překvapilo i nás, kteří jsme s prezidentem cestu absolvovali.
Zazněly obě hymny a Pavel pak dostal dárek, který byste si z běžné prezidentské návštěvy asi neodvezli – dýmku míru. Předal mu ji generálmajor Craig Strong, šéf Nebraska Military Department a Národní gardy. Dýmka má symbolizovat nejen mír, ale také dlouholeté partnerství mezi českou armádou a Nebraskou. Pavel na oplátku věnoval hostitelům český křišťálový půllitr.
„Je to přivítání ve státě, který je pro nás výjimečný a kde se díky tomu cítíme jako doma,“ řekl Pavel. A při pohledu na lidi, kteří na něj na základně čekali, to nebyla jen diplomatická fráze.
Češi na každém kroku
Důvod, proč je právě Nebraska pro českého prezidenta zajímavou zastávkou, je poměrně jednoduchý. Česko a tento americký stát spojuje více než třicet let vojenského partnerství.
Začalo v roce 1993, ještě před vstupem České republiky do NATO, a postupně se rozrostlo od transformace české armády přes společný výcvik až k letectví, logistice, krizovému řízení nebo kybernetické bezpečnosti.
Jenže tady nejde jen o vojáky. „Když se zeptáte lidí tady, jaké jsou jejich kořeny, pětina vám řekne, že české,“ poznamenal nebraský viceguvernér Joe Kelly.
České kořeny jsou v Nebrasce vidět na každém kroku. A prezident si toho všiml také. „Člověk se tady opravdu cítí vítán, což je mimořádně příjemné tak daleko od domova,“ řekl během návštěvy základny.
Návrat ke kořenům
Přiznal přitom i trochu vojenské nostalgie. Když si prohlížel letoun určený k tankování ve vzduchu, vzpomněl si na dobu, kdy se sám účastnil mise tankování za letu.
Pavel si během návštěvy prohlédl vojenskou techniku a usedl také do vrtulníku UH-60 Black Hawk.
Stroje, které známe z amerických filmů i záběrů z různých vojenských operací, přitom nejsou v Nebrasce jen na parádu. Národní garda je běžně používá a prezident si mohl prohlédnout jejich interiér pěkně zblízka.
Na místě si ostatně prezident prohlížel i další techniku a zajímalo ho, jak partnerství obou armád funguje v praxi. „Těšíme se nejen na to, že uslyšíme o našem výjimečném partnerství, ale také na to, že uvidíme, jak funguje v praxi,“ řekl.
Mezi studenty, kteří se učí česky
Z vojenské základny pak prezidentská kolona zamířila na University of Nebraska–Lincoln. Kampus působí přesně tak, jak by člověk čekal od americké univerzity – velké budovy, široké plochy a především obrovský stadion, který připomíná, že v Nebrasce je univerzitní americký fotbal skoro náboženstvím.
Právě tady se Pavel setká se studenty a zástupci univerzity. Tématem má být mimo jiné dlouhá historie českých vazeb, výuka češtiny a kulturní a vzdělávací spolupráce s Českem. Univerzita sama upozorňuje, že čeština se na ní vyučuje už dlouhá desetiletí.
A čeština je slyšet i mezi studenty, které jsme před debatou odchytávali na kampusu. Někteří se ji tady skutečně učí a pár z nich jsme nechali, ať nám předvedou, co už zvládnou.
Po dnech, kdy prezident mluvil v OSN o válkách, velmocích, reformě světové organizace a umělé inteligenci, tak přichází trochu jiný typ prezidentské diplomacie. Místo diplomatů a ministrů studenti, kteří se snaží říct pár vět česky.
Pavla ještě čeká setkání s nebraským guvernérem Jimem Pillenem. Potom se přesune z Lincolnu do Wilberu, malého města, které si vysloužilo přezdívku „Czech Capital of the USA“. Tam se potká s místní česko-americkou komunitou.
České srdce Ameriky
Wilber je vůbec zvláštní tečkou za celou Pavlovou americkou cestou. Městečko s asi dvěma tisíci obyvatel se hrdě hlásí k českému původu a každoročně pořádá velký český krajanský festival.
Na ulicích se objevují české nápisy, místní spolky nesou česká jména a čeština tu pořád není úplně mrtvý jazyk. Místní se navíc, jak řekli Aktuálně.cz, velmi pyšní svými koláči.
Je tu navíc poměrně zajímavý jev. Většina migrantů přišla do Nebrasky už na začátku 20. století a čeština se tu tak trochu zamrazila v čase. Většina lidí, kteří ještě česky umějí, mluví jazykem svých předků a pravděpodobně by se s Čechy dneška někdy dorozumívala jen těžko.
Pavel má tam odpoledne tamního času v plánu prohlídku zaměřenou na české kulturní dědictví a setkání s krajany. A podle toho, co místní komunita zveřejňuje na sociálních sítích, se na prezidenta opravdu těší.
Po Wilberu už bude prezidentská cesta pomalu končit. Českou delegaci čeká ještě velká recepce u guvernéra státu Nebraska, ale pak už prezident odlétá zpět do Prahy.
Na osmdesát zemí včetně Česka vyzvalo v OSN k obnovení svobodné plavby v Perském zálivu
Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl podle agentury AFP bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání. K prohlášení se připojilo i Česko.
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie na ochranu klíčového ropovodu
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ-Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu
Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.
Francie by se podle Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako v Lipsku
Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle, a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého citovala agentura AFP.
USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.