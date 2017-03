Případ zadrženého armádního zpravodajce projedná komise. Agent plnil své úkoly, říká Beroun

před 1 hodinou

Šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun odmítá, že by agent fotografoval dům užívaný ministrem Milanem Chovancem. Případem se ale bude zabývat komise. Beroun České televizi řekl, že agent plnil své úkoly. Sněmovní komisi je připraven to doložit.

Praha - Případem agenta Vojenského zpravodajství (VZ), který byl podle médií zadržen při fotografování v okolí domu užívaného ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), se bude zabývat sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství. Ředitel VZ Jan Beroun popřel, že by agent fotografoval dům užívaný ministrem. K záležitosti se pravděpodobně vrátila za účasti Chovance i ministra obrany Martina Stropnického (ANO) Bezpečnostní rada státu či výbor pro zpravodajskou činnost, který na ni navázal, účastníci však jednání před novináře komentovat nepřišli.

Agent byl podle médií minulý týden zadržen nedaleko vily ministerstva vnitra v pražských Dejvicích, kterou Chovanec využívá, když fotografoval okolí domu. Beroun České televizi řekl, že agent plnil své úkoly. Sněmovní komisi je připraven to doložit. "Kategoricky vylučuji, že by Vojenské zpravodajství sledovalo pana ministra nebo jeho dům," uvedl. Odmítl také, že by zadržení agenta mohlo mít ve VZ personální dohru. Předpokládá, že se mu podaří poslancům z komise pro kontrolu VZ vysvětlit úkoly, které agent plnil.

Stropnický označil spekulace o možném sledování Chovance armádní rozvědkou za absurdní. Vojenské zpravodajství podle něj v Praze 6 plnilo úkoly vyplývající z jeho zákonné působnosti a mělo k tomu všechna potřebná povolení. Server Seznam Zprávy uvedl, že se zpravodajci zajímali o jinou budovu, čemuž lidé z Chovancova okolí nevěří. Zprávu vnímá Stropnický jako snahu o mediální zviditelnění Chovance před víkendovým sjezdem sociální demokracie, na kterém bude usilovat o obhajobu funkce statutárního místopředsedy strany.

Sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství by se věcí měla zabývat pravděpodobně ve druhé polovině března. Předseda komise a poslanec Bohuslav Chalupa (ANO) dnes řekl, že o věci s Berounem a Stropnickým mluvil a požádal je o podklady, stejnou žádost vznese i na Chovance. Pozastavil se také nad tím, že se Chovanec neobrátil na sněmovní orgány.

Opoziční poslankyně a členka komise Jana Černochová řekla, že nemá důvod se domnívat, že by si Chovanec případ vymyslel. "Pokud by se to ukázalo jako pravdivé, tak to považuji za něco, co je naprosto absurdní, používat takto nekalé praktiky pár měsíců před volbami, to nás vrací o 27 let zpátky," poznamenala k údajnému sledování. Bude chtít, aby se prokázalo, že VZ mělo v lokalitě jiný zájem.

Předseda bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) na jednání výboru řekl, že jej nepřekvapuje, když armádní zpravodajec něco fotografuje. "Významně mě překvapuje, že se při tom nechá chytit a prozradí svou identitu," řekl. Za ostudu Vojenského zpravodajství chycení zpravodajce označila i Černochová.

autor: ČTK