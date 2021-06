"Případ, který nemá obdoby." Stát má zaplatit sestře Marešové odškodnění 1,57 milionu

Bývalá barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, kterou nyní drží v domácím vězení vojenská junta, byla obviněna v dalším případu, tentokrát kvůli údajné korupci. S odvoláním na informace státního deníku New Light of Myanmar to napsala agentura Reuters. Nová obvinění se týkají zneužití postavení při pronájmech nemovitostí pro dobročinnou nadaci, kterou Su Ťij vedla, a také přijímání úplatků ve formě peněz a zlata.

"(Su Ťij) spáchala korupční činy s využitím svého postavení. Byla proto obviněna podle protikorupčního zákona," napsal New Light of Myanmar. V případě odsouzení by jí hrozilo až 15 let vězení.

"Tato obvinění jsou absurdní," řekl agentuře AFP obhájce Kchin Maun Zo. Cílem je "udržet Su Ťij mimo politickou scénu země a poškodit její image", dodal. Su Ťij zatím nové stíhání nijak nekomentovala, už nyní ale před soudem čelí obžalobě kvůli porušení zákonů v šesti případech. Nejzávažnější je obvinění z porušení státního tajemství, kde jí hrozí trest až 14 let vězení.