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Domácí

Případ dotací pro Agrofert zůstane kompletně v rukou evropských žalobců

ČTK

Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro holding Agrofert zůstane kompletně v rukou Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), rozhodlo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Podle rozhodnutí NSZ se tak EPPO má ve věci zabývat evropskými i národními dotacemi dohromady, podle NSZ jde o neoddělitelný celek. Rozhodnutí je konečné. Na webu NSZ o tom v pondělí informoval mluvčí Petr Malý.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Ve věci jde o trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč ČR nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.

„V rámci rozhodování tzv. kompetenčního sporu dospěl státní zástupce NSZ k závěru, že rozdělení věci by bylo v rozporu s Nařízením Rady EU, interními pravidly Úřadu evropského veřejného žalobce, tuzemskou zákonnou právní úpravou pro vedení společného řízení i zavedenou aplikační praxí v obdobných trestních věcech,“ konstatoval NSZ.

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EPPO původně zahájil trestní řízení pouze ve věci evropských dotací a otázku národních prostředků postoupil českým orgánům. Podle NSZ však existuje rovněž předpoklad, že souvislé a případně pokračující jednání, tvořící jednotný skutkový základ, bude nutné objasňovat totožným souborem opatřovaných důkazů.

„Odhlédnout nebylo možno ani od skutečnosti, že Úřad evropského veřejného žalobce vedl v minulosti dozor ve fakticky obdobné věci, týkající se objasňování pravidel dotačního financování v letech 2017-2020 jak z evropských zdrojů, tak výlučně ze zdrojů národních, a to pro obdobný okruh trestných činů a typově shodný okruh skutkových okolností. Nebyl shledán žádný důležitý hmotněprávní nebo procesní důvod, aby v současnosti bylo postupováno odlišně,“ uvedl v pondělí NSZ.

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Piráti podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému poškození finančních zájmů EU, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. EU proplatila všechny peníze, které fond v květnu Agrofertu poskytl. Bylo to celkem 204 milionů korun. Evropská komise (EK) v červenci na dotaz ČTK sdělila, že platby se vztahují k žádostem podaným ještě před Babišovým jmenováním premiérem.

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Eva Češpiva, mluvčí SZIF, v červenci ČTK řekla, že fond od EPPO zatím neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci. „Pokud budeme osloveni, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost a plně spolupracovat v rozsahu našich zákonných povinností,“ uvedla 15. července Češpiva. Aktuální vyjádření fondu ČTK zjišťuje.

Agrofert loni zaměstnával zhruba 28.000 lidí, z toho v ČR zhruba 17.183. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku. Tržby Agrofertu dosáhly loni 212,2 miliardy korun, oproti předloňskému roku je to o zhruba půl miliardy více. Konsolidovaný zisk holdingu, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, meziročně klesl o 4,9 miliardy korun na 2,2 miliardy.

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