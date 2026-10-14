„Přinést takový výsledek, odstoupím.“ Místopředseda ODS promluvil o propadáku strany

Tři základní body pro měření úspěchu ve volbách. Ty si vytyčil místopředseda ODS a poslanec Karel Haas. Nejsilnější senátní klub může ještě strana zvládnout udržet. Vyhrát v Praze a v Brně a uspět v krajských městech se ale podle Haase nepodařilo. I proto nepovažuje komunální volby za úspěšné. V rozhovoru pro Aktuálně.cz přišla řeč i na padání hlav v ODS a důvěru v předsednictvo.
Když se podíváte na výsledky voleb, jak je hodnotíte?
Před volbami jsme se všichni ve vedení ODS shodovali, že máme tři hlavní cíle. A sám poměřte, jestli jsme je doručili, nebo ne.
První: mít největší senátorský klub a obhájit místo předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila. Ještě uvidíme, zda bude tento cíl naplněn po druhém kole.
Druhý cíl: vyhrát Prahu a vyhrát Brno. Přitom v Praze vyhrát výrazně a myslím, že tým kolem Tomáše Portlíka k tomu měl našlápnuto.
A třetí cíl: Asi by bylo nerealistické plánovat vyhrát všechna krajská města, ale mít opravdu úctyhodné výsledky v krajských městech, které by ukazovaly, že úvrať ODS se začíná nějak otáčet.
Co jsou tedy v krajských městech úspěchy a co neúspěchy?
Neúspěchy jsou výsledky kolem sedmi procent nebo vůbec se nedostat do zastupitelstva, ale jakmile je to 15 procent, 18 procent, tak to beru za kvalitní výsledek v krajských městech. Takže bod tři jsme splnili jenom v některých krajských městech, a v některých jsme dokonce propadli ještě pod jakékoli očekávání: Liberec, Karlovy Vary atd.
Ale pozitivní je určitě výsledek v Jihlavě, ten je podle mě výborný. V hornické Ostravě velmi dobrý výsledek. V Pardubicích pod značkou čistě ODS Pardubice jsme získali 18,5 procenta.
Takže jaký je za vás výsledek, když se podíváte na ty body?
Krajská města nepochybně v součtu naplněná nejsou. Cíl číslo dvě vyhrát v Praze a Brně nesplněn. A cíl číslo jedna uvidíme. Takže tady z toho důvodu nemůžu ty volby hodnotit jako úspěch, ale naopak říkám, že je to neúspěch.
Jak na to bude reagovat předsednictvo nebo širší vedení ODS?
V týdnu mezi prvním a druhým kolem senátních voleb není čas, prostor ani kapacita na to, abychom řešili vnitrostranické otázky. Myslím si, že úkolem nás všech je teď ten týden napnout síly k tomu, aby naši postupující kandidáti v druhém kole maximálně uspěli.
Ale hned v tom dalším týdnu máme naplánované, a to jsme měli už před volbami, sezení všech celostátních orgánů. V pondělí 19. října se sejde výkonná rada, v pátek a sobotu 23. a 24. října se na dvoudenním výjezdu sejde předsednictvo.
Řešit budeme tu situaci ODS devět měsíců po volbách, abychom opravdu našli sadu vážných kroků, zdůrazňuji nejen personálních, ale vážných kroků, programových, komunikačních, marketingových, jak na situaci zareagovat, abychom úvrať ODS opravdu začali otáčet.
Zmiňoval jste jako neúspěch výsledky v Liberci nebo Karlových Varech. Jaké důsledky by podle vás straníci v těchto městech měli vyvodit?
Tam je slovo neúspěch dokonce slabé. To je propadák pro ODS. Očekával bych, a to mluvím z osobní zkušenosti, že pokud bych přinesl ODS jako lídr kandidátky, jako oblastní nebo regionální šéf ODS takový výsledek, takový propadák, v soudné politické straně sám vyhodnotím: nedoručil jsem, nesplnil jsem, odstupuji z toho místa, z té funkce.
Takže tohle byste očekával, že udělají?
Očekával bych, že každý z nás je dospělý člověk a že se podle toho zachováme.
Když jste zmiňoval tři cíle, u jednoho jste říkal, že se jej nepodařilo splnit, to jsou ta krajská města…
Tam zčásti, ale ne tak dostatečně, abych to bral za splněný cíl. To, co se čistě nesplnilo, je nepochybně prohra v Praze a v Brně.
A co tedy v těch dvou největších městech změnit? Za vás Tomáš Portlík i Kamila Zlatušková obstáli?
Kdybych já – chlap z Pardubic – teď tři dny po uzavření volebních místností hodnotil nějak detailně a analyzoval příčiny úspěchu, respektive neúspěchu v Praze a Brně, to bych asi byl pokrytec vůči svým kolegům.
Myslím si, že oproti Liberci a Karlovým Varům je to výrazný rozdíl, protože i Tomáš Portlík i Kamila Zlatušková tu kampaň excelentně odpracovali. Myslím, že aktivita a „drive“ v té kampani byly vidět u obou. Takže tam to není o tom, že by to neodpracovali, že by ta kampaň nebyla dobrá. Tady nevidím chybu v kampani, ale nepochybně se výsledek nedostavil v té míře, v jaké jsme očekávali. Ale příčiny vám nejsem schopen dát.
Má Martin Kupka stále důvěru?
Má důvěru, z mého pohledu určitě. Jsem členem předsednictva? Jsem. Jsme kolektivní orgán? Jsme. Tak bych byl zbabělec a zrádce, kdybych teď začal ukazovat, za všechno může Kupka, popravme Kupku. To v žádném případě neudělám.
Dobrá, možná tu poslední otázku upravím. Má tedy předsednictvo důvěru?
To je otázka, kterou budeme řešit. Jak na to máme zareagovat, jestli dodáváme ODS to, co bychom jí dodávat měli. Všichni v předsednictvu ODS odpovídáme za to, jestli ODS produkuje a dodává ty výsledky, které od ní sami očekáváme.
Karel Haas (53)
Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Mimo jiné působil jako právní expert pro ČSOB Pojišťovnu.
Je dlouholetým zastupitelem v Pardubicích, v letošních volbách svůj post obhájil. V roce 2021 byl poprvé zvolen poslancem. Mandát obhájil při loňských volbách.
V ODS je místopředsedou a ve stínové vládě strany zastává post ministra pro sport a prevenci.
Věnuje se vytrvalostním závodům. Účastnil se Jizerské 50 a běhá i maratony. Celoživotně je také dobrovolný trenér dětí v orientačním běhu.
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