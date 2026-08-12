Video: Podívejte se, jak vypadalo zatmění Slunce v Česku - unikátní záběry z horkovzdušného balónu

Podívejte se na netradiční přenos zatmění Slunce. Brněnští astronomové se za ním vydají na cestu horkovzdušným balonem, odkud budou celý úkaz živě sledovat a komentovat. Přenos nabídne pohled na zatmění z výšky a zároveň ukáže, zda se astronomům podaří uniknout nepříznivému počasí.
Dlouho očekávané zatmění Slunce hýbe Českem. Většina tuzemských e-shopů, obchodů i hvězdáren už hlásí vyprodané zásoby speciálních brýlí pro sledování tohoto astronomického jevu.
Ideální podmínky pro pozorování zatmění ale v Česku nepanují – za plnohodnotným zážitkem si nadšenci musí zajet do Španělska nebo na Island.
Ještě horší vyhlídky mají astronomové brněnské hvězdárny na Kraví hoře. Jak píše sama observatoř, zatmění bude vidět „doslova mizerně“ a nic na tom nezmění ani jejich našlapané dalekohledy. „Neříká se nám to snadno, ale nejlépe uděláte, pokud si letošní zatmění vychutnáte odjinud,“ uvedli.
Brněnští astronomové se ale špatným výhledem nenechali odradit. Zatmění se chystají pozorovat a přenášet s živým komentářem z horkovzdušného balonu. Do koše balonu se vejdou tři hvězdáři a zkušený pilot Jan Gruber, který má za sebou například přelet Alp.
Jestli akce skutečně vyjde, rozhodnou až poslední okamžiky. Jak dál varují hvězdáři, celá akce totiž nyní stojí na počasí. „Oblačnost nebo vítr mohou výpravu zmařit,“ píší. V takovém případě má hvězdárna vysílat alespoň přímo z Kraví hory.