Kdo vyzve Babiše v boji o moc. Rozhodne přímý střet ve čtyřech klíčových obvodech

Kdo bude lídrem opozice? I to ukáže druhé kolo senátních voleb. O uprázdněný post se přetahují hlavně STAN a ODS, respektive jejich předsedové Vít Rakušan a Martin Kupka. Právě jejich kandidáti se utkají napřímo o senátorské křeslo hned ve čtyřech obvodech. A půjde o souboj těžkých vah, kdy obě strany čeká nelehký boj se svým spojencem a rivalem zároveň.
Dosavadní výsledky senátních voleb jsou přece jen o něco pozitivnější pro hnutí STAN. Dva senátoři v barvách tohoto hnutí Jan Sobotka a Zbyněk Linhart vyhráli už v prvním kole a opět usednou v horní komoře. Linhartovi se to povedlo už podruhé, což se dosud podařilo jen jednomu člověku, lidoveckému Jiřímu Čunkovi.
Ani ODS nemá špatné vyhlídky před druhým kolem. Sice se občanským demokratům nepodařil v prvním kole takový úspěch jako STAN – i když člen jejich klubu Jan Grulich (TOP 09) vyhrál na Rychnovsku v prvním kole – i tak má strana slušnou šanci alespoň obhájit svá křesla v horní komoře.
I když se celá opozice shoduje, že hlavním cílem letošních senátních voleb je uhájit horní komoru před vládním hnutím ANO, vedle toho probíhá souboj i v opozici. Místo lídra opozice – to za minulé vlády obsadil Andrej Babiš – je nyní prázdné a očekává se, že ho obsadí někdo z dua Rakušan/Kupka.
V pozadí se sice zvedá ještě novopečený senátor a šéf lidovců Jan Grolich, který zaznamenal velký úspěch v senátních volbách, podle průzkumů celostátních preferencí ale budou mít lidovci ještě co dělat, aby se do sněmovny vůbec dostali. Dlouhodobě totiž zůstávají pod pětiprocentní hranicí.
Ani Rakušan, ani Kupka ale zatím nechtěli jasně říct, zda je po úspěchu v komunálních volbách hnutí STAN lídrem opozice. „Myslím, že to, kdo je skutečně lídrem opozice, se bude ukazovat v dalších měsících na sněmovní úrovni,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kupka.
„Lídr opozice nevzniká tak, že si o něj někdo řekne. „V téhle chvíli se zaměřujeme na sebe, na náš růst, na nové talenty v politice,“ tvrdí Rakušan a míní, že pro něj není cílem Starostů porovnávat se s opoziční ODS, ale s hnutím ANO. I podle Kupky je pro ODS největším soupeřem právě vládní hnutí.
Přesto se právě souboje mezi STAN a ODS o čtyři senátorská křesla zařadí mezi ty ostře sledované, byť nepůjde zdaleka jen o ně.
Hradec Králové
Asi nejvyrovnanější klání se očekává v Hradci Králové. Tam proti sobě kandidují v druhém kole Zuzana Ceralová Petrofová za ODS a bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
První kolo na Hradecku vyhrál Dvořák se ziskem přes 25 procent. A to i přesto, že to zprvu vypadalo, že by vůbec nemusel postoupit dál, kdy byl až na čtvrtém místě. Nakonec ale předvedl mohutný finiš a má tak lepší výchozí pozici.
Nejde ale o úplně velký náskok, jako v jiných obvodech, protože Ceralová Petrofová měla podporu necelých 22 procent voličů v obvodu, tudíž síly jsou tu poměrně vyrovnané a záležet bude na tom, kdo dokáže zmobilizovat své voliče, aby přišli i v druhém kole.
Zlín
Ve Zlíně už je rozdíl mezi oběma kandidáty podstatně větší. V prvním kole tady uspěl obhajující senátor za občanské demokraty Tomáš Goláň, který získal 33,5 procenta hlasů. Pro Goláně jde už o třetí volby do Senátu.
Proti němu stojí zlínský zastupitel a bývalý mluvčí policie Ivo Mitáček, který jako nestraník kandiduje za hnutí STAN. Ten ale před sebou bude mít nelehký úkol, jelikož za Goláněm zaostal skoro o 11 procent.
Ve Zlíně by navíc mohli sehrát důležitou roli voliči kandidáta Pavla Dlouhého. Ten skončil až čtvrtý se ziskem přes 12 procent, ale kandidoval za hnutí SEN 21. Za toto uskupení přitom dříve úspěšně kandidoval právě Goláň, než přešel k ODS. Je tak možné, že by se voliči tohoto uskupení mohli přesunout ke svému bývalému favoritovi.
Brno-město
Ve volebním obvodu Brno-město by měl být favoritem volby rovněž obhajující senátor Zdeněk Papoušek. Kandidát, který v Senátu sedí ve společném klubu ODS a TOP 09, získal v prvém kole lehce přes 42 procent hlasů.
V Brně je ale poněkud kuriózní situace, jelikož proti Papouškovi stojí další senátor Karel Zitterbart, který je v horní komoře právě za STAN. Ten byl před šesti lety zvolen senátorem za Vyškovsko, ale kvůli předvolebním dohodám i strategii – v tomto obvodu kandidoval Grolich – se nakonec rozhodl zkusit štěstí v Brně.
Mimo svůj původní obvod zvládl Zitterbart oslovit zhruba 24,5 procenta voličů. Na Papouška tak ztrácí přes 17 procent.
Praha 9
Podobná situace, jen v opačném gardu, platí na Praze 9. Stávajícímu senátorovi Davidu Smoljakovi uteklo zvolení v prvním kole o 1,09 procenta hlasů. Ve volebním obvodu Prahy 9 je tak považován za velkého favorita, který dopomůže hnutí STAN k triumfu v senátních volbách.
Proti Smoljakovi stojí za ODS operní pěvkyně Dagmar Pecková. Ta sice skončila nakonec druhá, i když i ona chvíli byla mimo postupová místa, ale na svého soupeře ztratila přes 25 procent.
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