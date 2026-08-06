Příměstské vlaky v Praze a okolí budou od roku 2030 provozovat České dráhy

Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru ve středu schválili středočeští krajští radní, ještě jej budou potvrzovat pražští radní, informovaly Hospodářské noviny na webu.
Mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková řekla, že doporučení rady projedná ještě v září zastupitelstvo.
Podle středočeského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) ale z posudků právníků vyplynulo, že stačí rozhodnutí rady, řekl Hospodářským novinám.
O nabídkách podaných v tendru, které daly společnosti RegioJet a České dráhy, informovaly představitelé Prahy a kraje letos v červnu. RegioJet nabídl cenu 183,65 miliardy korun, České dráhy 165,17 miliardy korun.
Po oficiálním zveřejnění výsledku tendru poplyne lhůta na podání případných námitek. Pokud nikdo žádné nepodá a pražští radní výsledek též schválí, bude následovat podpis smlouvy, která zahrnuje i nákup velkokapacitních elektrických vlaků. Pražští radní by to mohli projednávat na začátku září, píšou HN.
Konkurenční nabídku předložil RegioJet, byla o 18 miliard korun vyšší. Jestli podá námitky, není zatím podle HN jasné. Majitel firmy Radim Jančura podle webu nenese prohru snadno. "České dráhy musely vyhrát. Jestli si to zasponzorují nebo si k tomu pomohou jinak, to už je jejich věc,“ řekl HN Jančura.
První nové vlakové soupravy mají vyjet na linkách do Českého Brodu a Berouna, do Kladna a na letiště či do Kolína a Kutné Hory. Další postupně podle postupu modernizaci trati mezi Veleslavínem a Masarykovým nádražím a také po výstavbě nové trati do Mladé Boleslavi.
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