Žádný velký projekt nedokončíme, z ulic ale odstraníme koloběžky, říká primátor Prahy

Bohuslav Svoboda (ODS) má za sebou první měsíc ve funkci primátora Prahy. Vedle řízení města zůstal i poslancem. Kvůli souběhu funkcí čelí kritice nejen od opozice. Svoboda je ale přesvědčený, že skloubení obou funkcí zvládá dobře. Pochvaluje si také vytvoření koalice stejnými stranami, jaké jsou ve vládě. Podle něj to přináší první výsledky. Přiznává ale, že žádný velký projekt nestihne dokončit.

Předchozímu vedení vyčítáte, že Praha stagnovala a málo investovala. Bývalý primátor a váš nynější náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib ale upozorňuje, že loni byly investice rekordní. Opravdu je namístě kritizovat předchůdce za to, že nic zásadního neudělali?

Řekněte mi nějaký projekt, který dokončili. Žádný nenajdete, nezkoušejte to.

Začali stavět metro D, Dvorecký most, několik tramvajových tratí, zahájili rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti…

Hovořil jsem o tom, co dokončili.

Věnovali se hlavně přípravě nových projektů, protože po předchozí primátorce Adrianě Krnáčové z ANO jim toho moc připraveného nezůstalo.

Kdybyste se mě ptala, jestli připravovali nové projekty, to bych řekl, že ano. Já ale říkám, že žádný nedokončili.

Když jste byl primátorem mezi lety 2010 až 2013, také jste žádný velký projekt nedokončili. Proto mě zajímá, jestli je opodstatněné za to minulé vedení kritizovat.

To není kritika, to je konstatování. Mezi tím je rozdíl. Pokud se mě zeptáte, jestli něco naplánovali, nad něčím uvažovali nebo pracovali na projektech, tak ano. Ale o tom nehovoříme. My jsme tehdy samozřejmě nic nedokončili, protože jsme nemohli dokončit volební období (koalice ODS s ČSSD se po roce rozpadla, předčasně skončila i koalice s TOP 09 a v květnu 2013 zastupitelé Svobodu odvolali, pozn. red.).

Jakou velkou investici byste chtěl dokončit v tomto volebním období?

Praha má několik zásadních problémů. Jsou to oba okruhy, doprava, nedostatek bytů zvláště pro mladé. Všechno je stejně závažné. Nemůžu říct, že pro mě má větší prioritu stavba metra D nad něčím jiným. Proto bych chtěl na všech těchto věcech pracovat. Je úplně jedno, jestli přibude jeden kilometr okruhu, nebo dva. Jestli dojede metro D na konečnou, nebo přibude jedna stanice. Důležité je, že se na těch věcech bude pracovat. Za jak dlouho budou dokončeny, je obtížné prorokovat, protože může přijít jakákoliv další krize.

Nemůže se ale stát, že po vás přijde někdo další, kdo také bude říkat, že za vás Praha stagnovala, protože jste nic velkého nedokončil?

Všechny projekty, o kterých hovoříme, jsou prací na dvě až tři volební období. Víte, když postavíte další kilometr okruhu, skoro nikdo si toho nevšimne. Když posbíráte koloběžky naházené na zemi, ví o tom každý Pražák. Já budu prosazovat velké věci, ty budou přibývat. Lidé možná ani neuvidí, že jsme pro ně něco udělali. Ale ty koloběžky taky sbíráme.

Nemáte tedy žádnou velkou investici, kterou chcete dokončit za tu dobu tří a půl roku, která vám do konce mandátu zbývá?

Řeknu vám to znovu. Budeme pracovat na všech projektech, které jsou podstatné. Každý, kdo se o to bude zajímat, uvidí, že pokračují. Že se křivka okruhů zvětšila. Že nízkoemisní autobusy po Praze jezdí. Budou to moct zkontrolovat. Když se mě zeptáte, kolik let to bude trvat, na rovinu vám řeknu, že odpověď je obtížná a jedno volební období na to nestačí.

A nějaký menší projekt byste ve svém volebním období mohl dotáhnout do konce?

Třeba ty koloběžky nebudou.

Nevýhodou tramvají je, že zabírají silnici

Jednání o sestavení koalice v Praze trvala rekordně dlouho, nakonec jste se domluvili s Piráty a Starosty. Co si od koalice, která má stejné složení jako na vládní úrovni, slibujete?

Už jsem byl za ministrem dopravy Martinem Kupkou. Procházeli jsme úseky silnic na Praze 4 a vysvětlovali jsme si, co tam je postaveného a na co se osm let i déle nesáhlo. S ministrem financí Zbyňkem Stanjurou jsme jednali o Bohdalci a směnách pozemků. Dospěli jsme k významnému pozitivnímu kroku. Celý ten pozemek bude využit pro výstavbu bydlení, budeme tam stavět my i stát. Vznikne celý komplex, ve kterém se nebude jen bydlet, ale budou tam i služby a navazující infrastruktura.

Na začátku roku ale ministerstvo financí vedené ODS zastavilo dlouho vyjednávanou výměnu pozemků mezi městem a státem, kdy měla Praha získat pozemky právě na Bohdalci.

To už neplatí. Všechno, co tam plánujeme, budeme moct realizovat. Směna těch pozemků je velmi složitá, týká se to i Bulovky a Karlína. Ministerský tým v tuto chvíli pracuje na ekonomických podkladech. Náš magistrátní tým samozřejmě také připravil podklady, aby směna byla výhodná pro obě strany. V podstatě jsme už věcně dohodnutí na tom, jak by to mělo vypadat. Teď se připravují technické parametry. Je to první významná ukázka toho, že mít pražskou koalici stejnou jako celorepublikovou je smysluplné a výhodné.

Když jste zmiňoval ty důležité projekty, na kterých budete pracovat, většina z nich se týká dopravy. Proč ODS přenechala dopravu Pirátům? Copak jste o ni nestáli?

ODS dopravu chtěla. Domníváme se, že o ní hodně víme. Piráti ji ale chtěli zásadně a pro nás bylo důležitější tu koalici vytvořit než bojovat za jednu oblast. Doktor Hřib stál v čele města, o dopravním podniku jistě něco ví a já mu držím palce, protože je to úkol víc než těžký.

Nebudete mít kvůli dopravě neshody? Piráti považují za prioritu MHD, zatímco vy jste například ve své předvolební knížce "Mým Pražanům" napsal, že prim v hlavním městě hrají auta.

Taky tam stojí, že v Praze každý obyvatel preferuje nějaký způsob dopravy. Někdo jezdí autem, někdo veřejnou dopravou, někdo na kole a jiný chodí pěšky. Někdo upřednostňuje víc možností. Já udělám všechno pro to, aby to mohli dělat, ale aby neohrožovali jiný způsob dopravy.

Musíme se na cyklopruhy dívat stejně jako na silnice a chodníky. Praha je ale velmi složitá, v centru nemá hladký povrch, jsou tam dlaždice a koleje, není to rovina jako třeba v Holandsku. Já jsem pro, abychom měli cyklopruhy, ale nesmí ohrožovat cyklisty. Jestliže cyklopruh kříží dálniční přivaděč, je smrtelně nebezpečný. Čili každý se rád dopravuje jiným způsobem, všichni na to mají stejný nárok a naše povinnost je to umožnit všem obyvatelům Prahy, ne jen jedné skupině.

Budete podporovat vznik tramvajového okruhu, který je pro Piráty jednou z největších priorit v dopravě?

Určitě budu. Má ale jeden problém. V okamžiku, kdy na něj postavíte moc tramvají, nepojedou, protože budou stát v řadě za sebou. Ale ano, jsem si vědom, že prodloužení tramvajových úseků je velmi smysluplné. Tato doprava je ekonomicky levná, pro lidi příznivá a ve městě má své místo. Má ale taky jednu velkou nevýhodu - trvale zabírá určitý úsek silnice.

Ve vaší gesci je zahraniční politika, bezpečnost a energetika. Co chystáte změnit v těchto oblastech?

Praha je v zásadě velmi bezpečné město. V žebříčcích se drží na předních místech a byl bych rád, kdyby se tam trvale udržela. Otázka bezpečnosti se samozřejmě vyvíjí. Dnes už to není jen o tom, že vám někdo na ulici ukradne peněženku. Je to i otázka kyberbezpečnosti. V současné době na magistrátu vytváříme odbor, který se tím bude zabývat. Minulý týden nám přestaly jít počítače. Musíme být na takové situace připravení. Takže budeme mít týmy, které to dokážou řešit. Kapesní krádeže je také potřeba řešit, ale to je relativně jednoduché a navíc s tím máme zkušenosti stovky let.

Zatím jsme skoro všechno stihli

Krátí se nám vymezený čas a s tím souvisí moje další otázka. Daří se vám skloubit práce poslance a primátora? Původně jsme měli rozhovor dělat na magistrátu, pak jste jej přesunul do sněmovny, následně jste posunul i čas rozhovoru. Nevypovídá to o tom, že spojení funkcí není jednoduché?

Vypovídá to o tom, že jsem pracovitý. Já jsem dnes na magistrátu byl, pracoval jsem tam, odjel jsem odtud asi ve tři hodiny, což je pro všechny ostatní magistrátní pracovníky konec pracovní doby. Ve sněmovně jsem, protože máme významné hlasování. O pauzách, které jiní využívají k odpočinku, já trávím čas s vámi. A jestli děláme rozhovor tady, nebo na magistrátu, je fakt jedno. Dnešní den byl ze dvou třetin pražský a z jedné třetiny poslanecký.

Máte v plánu účastnit se všech hlasování ve sněmovně?

Žádný poslanec vám na takovou otázku nemůže odpovědět, protože to neví. Hlasování nemusí vždy stihnout. Mohu jen konstatovat, že moje účast v hlasování je ve vyšší procentní hranici.

Ale máte nějak rozvrženo, kdy být ve sněmovně a kdy se věnovat magistrátu? Nemůže se stát, že se důležité hlasování ve sněmovně sejde s jednáním zastupitelstva?

Na konci týdne s šéfkou svého odboru uzavírám týdenní plán. Tam se zanesou věci, které tam být musí a nedají se posunout. Věci, které jsou posunutelné, se zařadí tam, kde je volno. Tak vznikne základní program, který každé ráno ještě řeším. Například se stane, že se mi protáhne jednání na magistrátu. Proto se následující jednání, které jsem měl mít ve sněmovně, přesune na magistrát. Stejně tak vy jste se s magistrátním tématem dostala sem do sněmovny. Za tu dobu, co to takhle děláme, jsme skoro všechno stihli. Něco odkládáme do dalšího dne, ale nikdy nejde o něco, co se musí řešit hned.

Některých svých funkcí už jste se vzdal. Rezignoval jste na předsedu sněmovního výboru pro zdravotnictví…

Tu rezignaci podávám, výbor ji ještě musí odhlasovat a zvolit nového předsedu. Je to kvůli tomu, že se můj nástupce na to musí nachystat a výbor mezitím nemůže být bez vedení.

Členství ve správní radě VZP jste se už také vzdal?

To je totéž. Dal jsem jej k dispozici, ale musí o tom rozhodnout ten, kdo mě tam nominoval. To je Poslanecká sněmovna.

Ordinujete ještě na gynekologické klinice?

Ordinovat jste mě ani nemohla vidět. Já to nedělám.

Takže na klinice už nijak nepůsobíte?

Klinika má jiného přednostu. Podepsal jsem už i rezignaci na fakultě, protože jsem byl přednostou kliniky pro nemocnici i fakultu (byl přednostou Gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, pozn. red.) a ta také jmenuje nebo jmenovala nového šéfa kliniky v oblasti vzdělávání.

Kdybyste si ještě na něco vzpomněla, co dělám a mám toho nechat, tak mi řekněte. Ale to už byste mi museli zakázat si i mazat chleba.

Marvanová vděčí za úspěch nám

Jaký máte teď vztah s Hanou Kordovou Marvanovou, když pro vás nehlasovala a vy jste ji za to vyloučili ze zastupitelského klubu Spolu?

Já se s ní od té doby neviděl.

Ona pro vás odmítla hlasovat na prosincovém zastupitelstvu, protože zvolit jen vás primátorem bez radních považovala za nezákonné a navíc nechtěla, aby vznikla menšinová rada ODS podporovaná ANO. Vy zase tvrdíte, že zvolit pouze vás primátorem byl její nápad. Jak to tedy bylo?

Nechci o tom mluvit. Jak to říkáte, tak to bylo. Byl to její návrh, protože primátor má dvacet pravomocí, které může použít, a pomohly by k tomu, aby se koalice rychleji uzavřela. Proto jsem na to přistoupil. Ještě hodinu před tím, než jsme měli hlasovat, mi říkala, jací jsme kamarádi a že mě samozřejmě podpoří.

Nebylo její vyloučení ze zastupitelského klubu neohleduplné vůči voličům? Přece jen dostala nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce Spolu i v celých volbách. Vy jste jako lídr skončil pátý.

Preferenční hlasy mají význam v celostátních volbách, v komunálních vůbec žádný. Dostala jich tolik, protože jsme jí udělali takovou kampaň. Visela na všech billboardech. Všude jsme ji protlačili.

Dokážete si představit, že ji Spolu v Praze znovu osloví, aby byla na vaší kandidátce?

Já myslím, že se velmi obtížně objeví na jakékoliv kandidátce.

Bohuslav Svoboda Narodil se 8. února 1944 v Praze. Vystudoval Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy, od roku 1990 je docentem pro obor gynekologie a porodnictví. Byl přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (1990-2011), šéfem České lékařské komory (1992-1998), děkanem 3. lékařské fakulty (2003-2010) a šéfem gynekologie Ústřední vojenské nemocnice (od 2016).

V roce 2010 byl jedním ze sedmi lídrů ODS v Praze. Po volbách vznikla koalice ODS a ČSSD, proti čemuž tehdy demonstrovaly tisíce lidí. Svoboda se stal primátorem. Už po roce se však koalice rozpadla a ODS se spojila s TOP 09. I tato koalice na jaře 2013 předčasně skončila a zastupitelé Svobodu odvolali. Na postu primátora ho nahradil jeho náměstek Tomáš Hudeček.

Svoboda několik let čelil stíhání kvůli prodloužení smlouvy na kartu Opencard v roce 2012, kterou zavedl jeho předchůdce Pavel Bém. Soud opakovaně vynesl podmíněné tresty, které byly později zrušeny. V červnu 2022 soud Svobodu pravomocně zprostil viny.

Od roku 2013 je Svoboda také poslancem. Mandátu se nevzdal ani nyní po zvolení primátorem, za což čelí kritice kvůli kumulaci funkcí. Oznámil ale, že se vzdá postů ve sněmovních výborech, odstoupí z vedení kliniky a ze správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V roce 2022 byl jako lídr Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) opět zvolen do zastupitelstva a po pětiměsíčním vyjednávání také primátorem koalice Spolu, Pirátů a STAN. V 79 letech je nejstarším polistopadovým pražským primátorem.

Je potřetí ženatý, má čtyři syny a dceru. Zdroj: Aktuálně.cz, ČTK

