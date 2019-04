Primátor Přerova pět let čelil stíhání, musel se stáhnout z politiky. Vysoudil milion

Osm set tisíc korun odškodného za to, že víc než pět let čelil stíhání pro korupci a zneužití pravomoci, má dostat bývalý senátor a primátor Přerova Jiří Lajtoch. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 2. Sám Lajtoch požadoval dvacet milionů korun. Ministerstvo mu již dříve samo zaplatilo 212 tisíc korun za náklady právníků a dalších 89 tisíc korun nemajetkové újmy.

Lajtoch spolu s dalšími třemi radními a dvěma úředníky radnice čelil stíhání za zneužití pravomoci veřejné osoby a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky při stavbě přerovského zimního stadionu a domova důchodců v letech 2008 a 2009. Povolili totiž navýšení ceny o vícepráce, které mírně přesáhly povolených dvacet procent ceny zakázky. Na uvedené vícepráce proto měli vypsat veřejné výběrové řízení, jenže to neudělali.

Jeden z radních byl navíc obviněn z toho, že si od uvedené stavební firmy nechal postavit dům, na který mu dala víc než dvoumilionovou slevu. A Lajtochovi zmíněná firma stavěla bazén. Ten ale tvrdil, že to se zakázkou nesouvisí a celou stavbu bazénu uhradil.

Případ se přitom před soud dostal až s tříletým zpožděním - státní zástupkyně policii třikrát zastavila trestní stíhání s tím, že se trestný čin nestal. Pokaždé to ale zvrátil Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šestice tak skončila před soudem až napočtvrté na jaře 2014.

Ptali se mě, kde mám ten bazén

A podobně pokračovalo řízení před trestním soudem. Prvoinstanční soud všem dvakrát udělil podmíněné tresty, ale ty pokaždé zrušil odvolací soud. V třetím kole se už oba soudy shodly, že uvedený skutek nebyl trestným činem. Obžalovaným pomohla i novela zákona o veřejných zakázkách, která limit na vícepráce zvýšila na třicet procent.

Lajtoch, který byl až do roku 2014 primátorem a senátorem, se po očištění obrátil na ministerstvo spravedlnosti, po němž chtěl 20 milionů korun nemajetkové újmy za nezákonné stíhání a poškození své pověsti. Poté, co mu ministerstvo zaplatilo jen 81 tisíc korun, se obrátil na soud s žalobou o odškodnění.

A před ním popisoval, jak mu stíhání zničilo politickou kariéru i pověst. Lidé po něm prý pokřikovali, kde má bazén, manželka se bála chodit do společnosti a vnučka musela změnit školu, protože jí kvůli němu nadávali spolužáci.

Odvrhla mě i ČSSD

A odvrhla jej prý i rodná ČSSD. "Říkali mi, že u soudu se očistím a pak se budu moct vrátit a pokračovat ve své práci. Ale opak je pravdou. Kolegové mě nechtěli postavit na kandidátku," uvedl Lajtoch podle MF Dnes.

Soudkyně Karolína Šorbanová nakonec ve čtvrtek konstatovala, že jej nezákonné stíhání opravdu výrazně poškodilo, a přiznala mu odškodné. Ovšem ne v požadované výši 20 milionů korun, nýbrž "jen" 801 tisíc.

"Dopady trestního stíhání byly velmi citelné, když žalobce byl stíhán v době, kdy byl nejen primátor, ale i senátor, takže došlo k poškození jeho pověsti jak na úrovni města Přerova, tak na celorepublikové úrovni," konstatovala Šorbanová, podle níž bylo prokázáno, že stíhání zasáhlo i do jeho rodinného života, cti a soukromí.

"Bylo zasaženo také do jeho politické činnosti, nebylo mu umožněno ze strany ČSSD kandidovat na senátora ani do komunálních voleb," poukázala, ale podle ní přesto zásah nebyl takový, aby mu mohla přiznat požadovanou sumu. Tu nakonec spočítala na 14 tisíc měsíčně a vynásobila to počtem 63 měsíců, které trvalo stíhání.

Lajtoch sice argumentoval, že mu stíhání zničilo i budoucí politickou kariéru a i za to chtěl odškodné, to mu ale Šorbanová nepřiznala. "Soud nedospěl k závěru, že by žalobce po skončení trestního stíhání nemohl kandidovat v dalších volbách, v tomto směru není příčinná souvislost," konstatovala. Mimochodem: Po rozchodu s ČSSD Lajtoch v posledních komunálních volbách v Přerově v říjnu 2018 kandidoval za nezávislé spolu se Soukromníky. Jejich kandidátka ale získala pouhých 2,36 procenta a do zastupitelstva se nedostal.

Nejsou srovnatelné případy

Soudkyně Šorbanová přitom přiznala, že měla problém sumu odškodného přesně vyčíslit. Nejvyšší soud totiž požaduje, aby při každém takovém odškodnění soudy přesně zdůvodnily, jak k uvedené sumě došly. A srovnaly ji s podobnými případy.

"Jenže těch srovnatelných případů je velmi málo," poukázala soudkyně. Podobný by sice mohl být podle ní případ současné eurokomisařky Věry Jourové, která byla dokonce více než měsíc ve vazbě kvůli údajným dotačním podvodům v kauze Budišov - jenže její žalobu soud označil za promlčenou a o odškodném tak nerozhodoval.

A stejně tak prý nemohla vycházet z případů trojice bývalých poslanců Ivana Fuchsy, Petra Tluchoře a Marka Šnajdra, stíhaných v případě trafik, kvůli kterým padla vláda Petra Nečase. V tomto případě se totiž uvedená trojice dohodla na mimosoudním vyrovnání, kdy dostali dohromady 1,9 milionu korun.

Generálové a propagační předměty

Šorbanová tak podle svých slov kauzu porovná s případem očištěného armádního důstojníka. "Ale podrobně to rozeberu až v písemném odůvodnění," řekla.

Podle všeho měla na mysli jednoho z dvojice armádních generálů (Rostislav Mazurek a Radoslav Rotrekl), kteří šest let čelili stíhání pro obvinění z nevýhodných nákupů propagačních předmětů armády za více než půl milionu korun. Až v roce 2014 je definitivně očistil Nejvyšší soud. Městský soud v Praze jim před rokem přiznal každému odškodné milion korun a navíc dal naději vysoudit další statisíce až miliony na ušlé mzdě.

Lajtoch se může proti verdiktu verdiktu odvolat, ale jestli to udělá, není zřejmé. Na vyhlášení verdiktu se nedostavil a nereagoval na volání ani SMS.