Dilema primátora Hřiba. Komise vyzývá k tajení dokumentu, Bartoš ponouká k zveřejnění

Magistrát hlavního města zatím drží audit Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v tajnosti. To by se však mohlo změnit už ve čtvrtek ráno, kdy se koaliční kluby sejdou a rozhodnou, zda audit zveřejní. Evropská komise však současně vydala prohlášení, ve kterém všechny zúčastněné vyzývá k zachování důvěrnosti dokumentu. Primátor Zdeněk Hřib v Bruselu řeší, zda to lze obejít.

Pražský primátor Zdeněk Hřib v úterý vyrazil do Bruselu úplně z jiného důvodu. Jel tam například debatovat o nedostupnosti bydlení či jednat o možnosti, že by se v Praze mohl jet závod Tour de France. Sledu událostí však využil a uvedl, že během návštěvy zjistí, co by jemu a hlavnímu městu hrozilo, pokud by důvěrný audit zveřejnil. Zatím se však nezdá, že by v Bruselu našel odpověď. "Je obtížné narychlo naplánovat více setkání k tomuto tématu, protože tu mám intenzivní dlouhodobě plánovaný program," napsal Hřib Aktuálně.cz. Ještě dnes prý ale bude o zveřejnění zprávy jednat s místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou (Piráti). Na otázku, zda se sejde i s někým z Evropské komise, z jejíhož rozhodnutí je dokument důvěrný, zatím Hřib neodpověděl. Související Česko potřebuje nového premiéra. Andrej Babiš musí vyřešit svůj střet zájmů Popudilo ho však, když ho ke zveřejnění auditu vyzval ve sněmovně sám premiér Andrej Babiš. "Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém," prohlásil premiér v Poslanecké sněmovně. Na to Hřib reagoval slovy, že když se premiér těší, měl dát obratem pokyn své vlastní ministryni Kláře Dostálové (za ANO), ať zprávu zveřejní. "Je naprosto absurdní, že pan premiér čeká na to, až se na svém stanovisku usnese rada hlavního města," řekl Hřib. Situaci pro Hřiba zkomplikovala ve středu odpoledne i samotná Evropská komise. Vydala totiž stanovisko, ve kterém uvedla, že důvěrnost dokumentu je třeba respektovat až do konce, tedy až do rozhodnutí o případném krácení finančních prostředků. Související Vraťte 451 milionů korun, které neoprávněně čerpal Agrofert, píše se v auditu Zatím se jen těžko odhaduje, jestli toto prohlášení pražské politiky nějak ovlivní a jak se ve čtvrtek ráno rozhodnou. Minimálně primátor Hřib a jeho pražský klub Pirátů však jistě cítí i tlak z vlastních řad. "Kdybych ten dokument dostal do ruky já, tak já jsem střelec, já bych s ním šel asi ven. Minimálně tu stránku závěrů. Abychom vyvrátili spekulace, ale hlavně abychom ochránili zájmy České republiky," reagoval v úterý předseda Pirátů Ivan Bartoš na dotaz Aktuálně.cz, co říká na váhání pirátského primátora se zveřejněním auditu. "Je na odbornících, aby řekli, zda jsou dány případy veřejného zájmu, kdy je pak možné audit zveřejnit. A potom budeme první, kdo to udělá," dodal k tomu předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.