Skončil primář, kterému utekl z léčebny nebezpečný vrah. Pacient jde do vazby

Yaroslav Yarynych má na svědomí vraždu muže u Kyjovského rybníka. V pražských Hostavicích pak napadl ženu sekyrou. Při výslechu pak zkoušel bodnout propiskou i jednoho z policistů, kteří jej zadrželi. Muž byl od té doby kvůli nepříčetnosti hospitalizován v Bohnicích.
"Plánujeme, že v návaznosti na tento případ budou prověřena bezpečnostní opatření nejen v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ale i v dalších zdravotnických zařízeních, která provádějí ochranné léčení. Cílem je zhodnotit, zda jsou aktuálně nastavené mechanismy dostatečné pro zajištění bezpečnosti pacientů i veřejnosti," řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
"Našemu návrhu soud vyhověl a vzal pana obviněného do vazby z důvodu, že pokračuje v trestné činnosti," řekla novinářům Adámková. Muže dnes prohlédla znalkyně z oboru psychiatrie, která podle žalobkyně shledala, že je muž v tuto chvíli příčetný. "Teď bude převezen do vazební věznice a my budeme čekat na vypracování znaleckého posudku," dodala Adámková.
Před dvěma týdny policie hledala muže několik hodin poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Ve středu podle informací na webu nemocnice tentýž muž utekl z uzavřené zahrady, která je v oddělení se zvýšeným zabezpečením. Dopadený byl při krádeži v nedalekém supermarketu. Ministerstvo chce podle Jakoba jednat i s radnicí Prahy 8, na jejímž území nemocnice leží.
Podle trestního zákoníku citovaného ministerstvem na webu soud ukládá ochranné léčení pachateli trestného činu, který je pro duševní poruchu nepříčetný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Jeho trestní stíhání se v takovém případě zastavuje. V roce 2023, ze kterého jsou poslední dostupná data, podstupovalo ochranné léčení 867 osob.
Podle stanoviska, které v úterý zveřejnila Česká psychiatrická společnost Jana Evangelisty Purkyně, mohou být stavy nepříčetnosti dočasné. "Nebezpečné jednání, jehož se daný muž dopustil, bylo důsledkem akutního psychotického stavu, v jehož důsledku nebyl příčetný. Tento akutní psychický stav díky léčbě odezněl a nebyl dále přítomen ani během dlouhodobého sledování a kontrol," uvedla.
Pokud pacienti spolupracují, může se jejich léčba zmírnit. "Tito lidé jsou poté dlouhodobě bedlivě sledováni v režimu takzvaného ambulantního ochranného léčení. V případě jakéhokoliv zhoršení jejich stavu je přikročeno k jejich hospitalizaci, aby byla zajištěna ochrana jejich blízkých a společnosti obecně," uvedli.
V případech, kdy osoby léčbu odmítají, nebo narušují výkon ochranného léčení, je možné jeho zpřísnění. "V takovém případě může dát státní zastupitelství nebo zdravotnické zařízení soudu návrh na umístění nespolupracujícího pacienta do zařízení zabezpečovací detence," uvedli. K takovému kroku ve čtvrtek zástupkyně přistoupila a soud rozhoduje o vazbě.
Připravují se i změny systému ochranného léčení. "Nový systém má umožnit ještě lepší cílení léčby na základě rizik pacienta. Ministerstvo také plánuje rozšířit infrastrukturu, zlepšit financování poskytovatelů a posílit mezioborovou spolupráci s justicí, sociálními službami a dalšími resorty," napsala odborná společnost.