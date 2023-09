Pražskou Nemocnici Na Homolce zažalovalo 130 zdravotníků kvůli přestávkám v práci, uvedla televize CNN Prima News. Zdravotníci tvrdí, že na přestávky nemají čas a nemocnice jim ušlou dobu nehradí, jak by měla. Vedení nemocnice oponuje, že nevyčerpané pauzy zaměstnancům proplácí.

Žalobu podaly převážně zdravotní sestry, ale také několik lékařů. Požadují proplacení přestávek za poslední tři roky. Zaměstnanci nemocnic mají nejdéle po šesti hodinách práce nárok na jídlo a odpočinek v délce alespoň 30 minut, uvedla Prima.

Šéf odborů v Nemocnici Na Homolce Tomáš Schiffler televizi řekl, že zaměstnanci nemají čas přestávky čerpat. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová uvedla, že nevyčerpané přestávky nemocnice zaměstnancům proplácí, pokud je to zaznamenané ve výkazu práce. Podle Schifflera jsou ale výkazy s přestávkami předvyplněné a zaměstnanec nedostane výplatu, pokud je nepodepíše.

Ministerstvo zdravotnictví chce počkat na verdikt soudu. "Uvidíme, jak se k tomu postaví v tomto ohledu soud," řekl Primě náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce spolu s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do Sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů. Poslední změna bude platit od 1. října, podle Válka by se mohla vrátit do původního stavu od ledna.

V případě, že by novela začala bez dalších změn platit, chtěli lékaři v prosinci na protest vypovědět dobrovolné přesčasy. Dříve uvedli, že jejich akci podporuje 4000 z asi 20 000 nemocničních lékařů. Ujistili, že akutní péče by ani v případě jejich protestu nebyla omezena, odkládala by se zřejmě ta plánovaná.

Zákoník upravuje i povinný nepřetržitý odpočinek mezi směnami. V nemocnicích bude od října podle zákoníku práce možné plánovat pouze 12hodinové směny, potom bude muset mít lékař nejméně 11 hodin nepřetržitého odpočinku.

Podle viceprezidenta ČLK Zdeňka Mrozka by změna vedla k tomu, že by lékař v kombinaci s možnými přesčasy neměl jediný celý den v týdnu volno. "Jednáme i o výjimce pro zachování 24hodinových směn, protože to je v kombinaci s těmi 832 hodinami ten hlavní problém," řekl Válek.

Premiér Petr Fiala (ODS) v týdnu uvedl, že ČR o výjimce na 24hodinové směny jedná s Evropskou komisí. Zvýšit by se podle Válka měly už od ledna nařízením vlády také platové třídy mladých lékařů.

Šéf největší nemocnice v Česku FN Motol Miloslav Ludvík se v pořadu Spotlight opřel do mladých lékařů, kteří hrozí protesty kvůli zákonné možnosti udělovat jim více přesčasů: