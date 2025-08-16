Domácí

„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz

před 1 hodinou
Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radim Tolasz je přesvědčený, že lidé si uvědomují, že si zvykají na horké dny. Svůj postřeh dokládá citací z dobového tisku, které by se současný člověk pousmál.
Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz o tom, jak lidé v průběhu let vnímají vedro. | Video: Tým Spotlight

Teplé dny v dnešní době podle Tolasze trvají déle a převážně je ukončují srážky, kdy naprší 50 mililitrů za půl dne nebo za den, a pak následuje opět to teplo. "Před dvaceti až padesáti lety by celý týden mírně pršelo," tvrdí klimatolog.

Současný ráz letního počasí způsobuje globálně vyšší teplota. V atmosféře se hromadí více energie, která se potřebuje "vybít." "To znamená, že se častěji střídají extrémy," říká Tolasz v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.

Najdou se i tací, kteří mají letní vedra rádi. Podle Tolasze si současný člověk zvyká a ví o tom. Klimatolog zmiňuje článek z pražského deníku z roku 1875. V něm se čtenáři dozvěděli, že bylo "příliš velké horko, až 25° tepla, skončilo bouřkami".

"To znamená, že před těmi 150 lety bylo něco nad 20 °C považováno za obrovské horko. Dnes, když není 30 °C a více, tak si říkáme, kde je to léto?" tvrdí klimatolog ČHMÚ. Otázkou ale je, jak velkou roli tehdy při vnímání teplého počasí hrály oděvy a společenské požadavky na oblékání.

Ačkoli při nerozvážném chování hrozí určitá míra nebezpečí všem lidem, v tropických vedrech jsou ohroženi především důchodci, chronicky nemocní lidé a pacienti, které trápí problémy se srdcem. Dále pak děti, epileptici, cukrovkáři a těhotné ženy. Proto je nezbytně nutné věnovat jim zvýšenou pozornost a například děti do tří let věku by na slunce neměli přijít vůbec.

Celý díl pořadu Spotlight si můžete pustit na webu Aktuálně.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.

 
