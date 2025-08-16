„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz

Teplé dny v dnešní době podle Tolasze trvají déle a převážně je ukončují srážky, kdy naprší 50 mililitrů za půl dne nebo za den, a pak následuje opět to teplo. "Před dvaceti až padesáti lety by celý týden mírně pršelo," tvrdí klimatolog.
Současný ráz letního počasí způsobuje globálně vyšší teplota. V atmosféře se hromadí více energie, která se potřebuje "vybít." "To znamená, že se častěji střídají extrémy," říká Tolasz v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
Najdou se i tací, kteří mají letní vedra rádi. Podle Tolasze si současný člověk zvyká a ví o tom. Klimatolog zmiňuje článek z pražského deníku z roku 1875. V něm se čtenáři dozvěděli, že bylo "příliš velké horko, až 25° tepla, skončilo bouřkami".
"To znamená, že před těmi 150 lety bylo něco nad 20 °C považováno za obrovské horko. Dnes, když není 30 °C a více, tak si říkáme, kde je to léto?" tvrdí klimatolog ČHMÚ. Otázkou ale je, jak velkou roli tehdy při vnímání teplého počasí hrály oděvy a společenské požadavky na oblékání.
Ačkoli při nerozvážném chování hrozí určitá míra nebezpečí všem lidem, v tropických vedrech jsou ohroženi především důchodci, chronicky nemocní lidé a pacienti, které trápí problémy se srdcem. Dále pak děti, epileptici, cukrovkáři a těhotné ženy. Proto je nezbytně nutné věnovat jim zvýšenou pozornost a například děti do tří let věku by na slunce neměli přijít vůbec.
