Přiletí dezinformační "granát"? Třetina Čechů je zranitelná, říká analytik Vrabel

V bývalé kanceláři současného amerického prezidenta Joea Bidena se našly tajné vládní dokumenty z doby, kdy byl viceprezidentem. Napsal to zpravodajský server televize CBS. Dokumentů podle něj bylo asi deset a žádný z nich neobsahoval informace týkající se jaderných zbraní USA. Případ nyní prověřuje americké ministerstvo spravedlnosti. Kvůli tomu, že měl ve své floridské rezidenci řadu utajovaných dokumentů z doby svého prezidentství, se do hledáčku úřadů nedávno dostal také exprezident Donald Trump.

Dokumenty našli Bidenovi právníci v uzamčené skříni, když v loni listopadu vyklízeli kancelář ve Washingtonu, kterou nyní osmdesátiletý politik využíval v letech 2017 až 2020. O nálezu informovali Bílý dům a dokumenty předali Národnímu archivu.

Dokumenty, které se nacházely ve složce s dalšími neutajenými spisy, nyní prověřují zástupci ministerstva spravedlnosti. Do případu je podle CBS zapojen také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Americké zákony stanoví, že všechny prezidentské i viceprezidentské dokumenty musejí být předány Národnímu archivu. Prověření aktuálního případu by tak mělo odpovědět mimo jiné na to, proč se tak nestalo a jak se dokumenty dostaly z Bílého domu do washingtonské kanceláře demokratického politika.