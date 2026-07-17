Příkaz z vedení ODS. Praha 1 musí z kandidátky vyhodit exstarostu Dvořáka

Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální organizace. Novinářům to v pátek po jednání výkonné rady ODS řekli předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík.
Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Počátkem týdne odmítl Kupkovu výzvu, aby od záměru kandidovat upustil sám.
„Bylo to jednomyslné rozhodnutí výkonné rady ODS. Filip Dvořák nebude na kandidátce občanských demokratů Prahy 1 a zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat. A pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu, aby takovou kandidátku sestavila,“ řekl Kupka.
Doplnil, že strana usiluje o důvěru veřejnosti a kandidáti musí přijmout, že je na ně brán přísnější metr v tom, jak rychle vyvrátí případné obavy nebo pochybnosti o jejich minulosti.
„Pan Dvořák nám neřekl nic, co by neřekl médiím. My jsme s tím spokojeni nebyli a tomu odpovídalo i to hlasování. Nikdo se nezdržel, všichni byli pro,“ řekl Portlík.
Dvořák dnes zopakoval, že z ničeho není obviněn ani není vyšetřován. „Postupoval jsem vždy v souladu se zákonem, opakované prověření v minulosti neshledalo žádné pochybnosti. Považuji tento postoj vedení ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, bitcoin či kampelička,“ uvedl Dvořák.
Kritizoval, že vedení ODS dlouhodobě nekomunikuje se členy strany v Praze 1. „Pokud vedení ODS leží na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mne zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskusi s oblastním sdružením,“ podotkl.
Výzva k rezignaci
Kupka, Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija vyzvali Dvořáka k rezignaci z kandidátky minulý pátek. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala. Výzvu Dvořák označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku.
Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany.
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