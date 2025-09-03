Domácí

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 42 minutami
Premiér Petr Fiala (ODS) i další politici Spolu už dopředu věděli, že jejich středeční mítink v Praze nebude mít klidný průběh. Propalestinští demonstranti, kteří pravidelně ruší mítinky pořádané koalicí Spolu v hlavním městě, se i tentokrát dopředu domlouvali na akci proti Fialovi a dalším zástupcům Spolu. Takže ještě než se na mítink dostavil samotný premiér, demonstranti už křičeli svá hesla.
Aktuálně.cz zachytilo napjatou atmosféru na pražském mítinku ve středu 3. září, na videu jsou propalestinští demonstranti, ale také politici Spolu. | Video: Radek Bartoníček

Přestože mítink premiéra Petra Fialy a dalších politiků Spolu měl v Praze začínat v půl třetí odpoledne, lídr koalice tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se opozdil - až se dokonce někteří jeho příznivci obávali, jestli přijde. Zvláště když propalestinští demonstranti vytvořili atmosféru, při které velmi hlasitě protestovali a někteří se dostávali i do slovních půtek s příznivci Spolu.

Související

"Inteligentního člověka to uráží." Kalousek tepe vládu a naznačil, koho bude volit

Miroslav Kalousek,

"Pan premiér přijde," ujišťovala moderátorka, zatímco na pódiu mezitím promlouvali reprezentanti Spolu v Praze - jednička zdejší kandidátky Jana Černochová, dvojka Jiří Pospíšil a trojka Jan Lipavský. Šéf české diplomacie se o demonstrantech nezmínil ani slovem, Černochová se k nim na chvíli obrátila a Pospíšil je dokonce lehce "provokoval".

"Trošku méně křičte, my vám slyšíme. Ale k demokracii, přátelé, patří, že i my máme právo říct náš názor. Pojďme víc debatovat a méně křičet," prohlásil Pospíšil, který se k demonstrantům vrátil i na konci svého proslovu. "Kolegy zdravím, rád budu debatovat. Ale v trošku jiné tónině. Přece jen jsem už starší a mám trošku ohrožené sluchové bubínky. Přeji vám krásný den, mějte svobodu a prezentujte své názory. Ať se vám daří," mával na ně.

Nemusíte mít obavu, říkal mladík, který přišel za premiérem Petrem Fialou o berlích. Chtěl si s ním udělat fotku a popřát mu úspěch ve volbách.
Nemusíte mít obavu, říkal mladík, který přišel za premiérem Petrem Fialou o berlích. Chtěl si s ním udělat fotku a popřát mu úspěch ve volbách. | Foto: Radek Bartoníček

Následně už přišel premiér Fiala, který stejně jako na jiných mítincích se při cestě k pódiu zastavoval s lidmi, vesměs příznivci. Na mikrofon poté ujišťoval, že se všude setkává s příznivci i kritiky.

"Často vyjadřují své názory kultivovaně, takže ta debata je možná. To bych doporučoval i tady těm, co na mě křičí. Přijďte za mnou a budeme se spolu bavit, a bude to určitě lepší pro nás i celou společnost," vyzýval protestující. 

Po krátkém proslovu sešel z pódia a zůstal stát tentokrát u jednoho stolku, kam za ním chodili v naprosté většině jeho podporovatelé. Patrně s ohledem na napjatou atmosféru na místě se neprocházel mezi lidmi, ale ten, kdo za ním přišel, s tím se dal do řeči. S každým se vyfotil a podepsal předvolební materiály, často děkoval za podporu. Když se ho jeden z účastníků zeptal na politiku jeho vlády ohledně Palestinců, Fiala stejně jako v minulosti tuto politiku hájil.

"Náš postoj je velmi vyvážený, my dlouhodobě podporujeme Izrael, jeho právo na existenci, jeho boj proti různým agresím, kterým je vystaven. Ale současně dlouhodobě zastáváme názor, že jediným řešením jsou dva státy. To ale nepůjde s Hamásem. Záleží nám na tom, aby Palestinci měli důstojný život, a podporujeme i tlak na Izrael, aby posílal co nejvíce humanitární pomoci," tvrdil předseda vlády.

Propalestinští demonstranti skandovali hesla o genocidě, kterou podle nich páchá Izrael v Gaze a kterou podle jejich názoru česká vláda podporuje. Přinesli si palestinské vlajky či cedule s nápisy jako "Spolu do Haagu" či "Konec zbraní z našich daní". Na shromáždění dohlíželi policisté, kteří také oddělovali protestující od ostatních účastníků. Kromě propalestinských demonstrantů byla mezi zúčastněnými i malá skupinka dalších odpůrců vlády s cedulí s nápisem "Táhněte oba k čertu Fialo i Zelensky".

 
Mohlo by vás zajímat

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám
0:24
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala politika volby Volby do sněmovny 2025 Přehled zpráv

Právě se děje

před 13 minutami
"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

Aktuálně.cz přináší rozhovor s ústavním právníkem Markem Antošem o rozhodnutí soudu vůči kandidátce uskupení Stačilo!
před 22 minutami
"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence
1:00

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence

"Ocitáme se v období přenastavování vztahů velmocí ve světě," říká pro Aktuálně.cz politický geograf a bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský.
před 30 minutami
Ikona Naomi básní o Muchové. Češka vyrovnala rekord z roku 1979, ale není to dobře

Ikona Naomi básní o Muchové. Češka vyrovnala rekord z roku 1979, ale není to dobře

Naomi Ósakaová se dokonce přidala k fanouškům a zazpívala Karolíně Muchové "happy birthday". Teď se s českou nadějí střetne ve čtvrtfinále US Open.
před 38 minutami
Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Od šestého století našeho letopočtu nastala rozsáhlá migrace této východoevropské populace napříč střední a východní Evropou.
před 42 minutami
Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty
5:07

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Aktuálně.cz zachytilo napjatou atmosféru na pražském mítinku ve středu 3. září, na videu jsou propalestinští demonstranti, ale také politici Spolu.
před 57 minutami
Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek.
před 59 minutami
"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Ministerstvo spravedlnosti ve středu  podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský.
Další zprávy