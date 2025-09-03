Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Přestože mítink premiéra Petra Fialy a dalších politiků Spolu měl v Praze začínat v půl třetí odpoledne, lídr koalice tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se opozdil - až se dokonce někteří jeho příznivci obávali, jestli přijde. Zvláště když propalestinští demonstranti vytvořili atmosféru, při které velmi hlasitě protestovali a někteří se dostávali i do slovních půtek s příznivci Spolu.
"Pan premiér přijde," ujišťovala moderátorka, zatímco na pódiu mezitím promlouvali reprezentanti Spolu v Praze - jednička zdejší kandidátky Jana Černochová, dvojka Jiří Pospíšil a trojka Jan Lipavský. Šéf české diplomacie se o demonstrantech nezmínil ani slovem, Černochová se k nim na chvíli obrátila a Pospíšil je dokonce lehce "provokoval".
"Trošku méně křičte, my vám slyšíme. Ale k demokracii, přátelé, patří, že i my máme právo říct náš názor. Pojďme víc debatovat a méně křičet," prohlásil Pospíšil, který se k demonstrantům vrátil i na konci svého proslovu. "Kolegy zdravím, rád budu debatovat. Ale v trošku jiné tónině. Přece jen jsem už starší a mám trošku ohrožené sluchové bubínky. Přeji vám krásný den, mějte svobodu a prezentujte své názory. Ať se vám daří," mával na ně.
Následně už přišel premiér Fiala, který stejně jako na jiných mítincích se při cestě k pódiu zastavoval s lidmi, vesměs příznivci. Na mikrofon poté ujišťoval, že se všude setkává s příznivci i kritiky.
"Často vyjadřují své názory kultivovaně, takže ta debata je možná. To bych doporučoval i tady těm, co na mě křičí. Přijďte za mnou a budeme se spolu bavit, a bude to určitě lepší pro nás i celou společnost," vyzýval protestující.
Po krátkém proslovu sešel z pódia a zůstal stát tentokrát u jednoho stolku, kam za ním chodili v naprosté většině jeho podporovatelé. Patrně s ohledem na napjatou atmosféru na místě se neprocházel mezi lidmi, ale ten, kdo za ním přišel, s tím se dal do řeči. S každým se vyfotil a podepsal předvolební materiály, často děkoval za podporu. Když se ho jeden z účastníků zeptal na politiku jeho vlády ohledně Palestinců, Fiala stejně jako v minulosti tuto politiku hájil.
"Náš postoj je velmi vyvážený, my dlouhodobě podporujeme Izrael, jeho právo na existenci, jeho boj proti různým agresím, kterým je vystaven. Ale současně dlouhodobě zastáváme názor, že jediným řešením jsou dva státy. To ale nepůjde s Hamásem. Záleží nám na tom, aby Palestinci měli důstojný život, a podporujeme i tlak na Izrael, aby posílal co nejvíce humanitární pomoci," tvrdil předseda vlády.
Propalestinští demonstranti skandovali hesla o genocidě, kterou podle nich páchá Izrael v Gaze a kterou podle jejich názoru česká vláda podporuje. Přinesli si palestinské vlajky či cedule s nápisy jako "Spolu do Haagu" či "Konec zbraní z našich daní". Na shromáždění dohlíželi policisté, kteří také oddělovali protestující od ostatních účastníků. Kromě propalestinských demonstrantů byla mezi zúčastněnými i malá skupinka dalších odpůrců vlády s cedulí s nápisem "Táhněte oba k čertu Fialo i Zelensky".