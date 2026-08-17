Priessnitzovy lázně řeší výskyt zažívacích obtíží, hygiena eviduje 111 případů

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha.
Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje, řekla v pondělí mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
Lázně přijaly hygienická opatření, nadále jsou v běžném provozu, řekl v pondělí ředitel lázní Roman Provazník.
Zvýšený počet případů zaznamenávají hygienici od 7. srpna. "Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů," uvedla Koutná.
Dodala, že kvůli pokračujícímu epidemiologickému šetření není možné poskytnout bližší závěry týkající se konkrétního původce, zdroje nákazy ani způsobu jejího šíření.
Hygienici situaci nadále sledují. "V zařízení byla přijata protiepidemická opatření zahrnující epidemiologické šetření, odběry vzorků stolice u zaměstnanců připravujících stravu, zajištění dezinfekce rukou, zvýšenou dezinfekci prostor včetně toalet, sledování zdravotního stavu zaměstnanců a kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků pokrmů," doplnila Koutná. Opatření podle ní potrvají nezbytně nutnou dobu podle vývoje situace.
Ředitel lázní Roman Provazník v pondělí řekl, že lázně musejí sledovat a hlásit hygienikům počet klientů s potížemi. "Přijali jsme opatření nařízené zmíněným rozhodnutím," uvedl ředitel. Jde podle něj zejména o dezinfekce povrchů, rukou, informování hostů, zajištění provádění odběrů vzorků od dalších nemocných, hlášení počtů nových nemocných a podobně. "Lázně jsou v běžném provozu," dodal.
Lázně se na hygieniky obrátily poté, co minulý víkend onemocnělo více jejich klientů. Mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard v pondělí řekl, že záchranná služba v této souvislosti převezla v té době šest lidí do nemocnice.
Na konci týdne lázně uvedly, že podle hygieniků jde o gastrointestinální onemocnění předpokládaného infekčního původu. Opatření uložená hygieniky popisují lázně na svých stránkách, patří mezi ně například dezinfekce sanitárních zařízení, koupelen, klik dveří, stravovacích provozů, nádobí a dalších rizikových povrchů.
Situaci v lázních popisovali lidé i na sociální síti. "V sobotu jste nechali jedinou sestru na ošetřovně a ta se pomalu hroutila. Asi podle tváře dávala černé uhlí nebo píchla injekci... Klientů stále přibývalo a telefonáty jeden za druhým. Pravděpodobně nás bylo kolem stovky klientů...," uvedla jedna z nich v lázeňské skupině.
Obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková minulý týden na sociální síti uvedla, že lázně již přijaly opatření a zaměstnanci dělají maximum. Zároveň požádala veřejnost, aby nešířila paniku.
Mohlo by vás také zajímat: „Proberu to s Schillerovou, vyřídím to osobně.“ Babiš přijel za voliči na Moravu
Boeing už byl za ranvejí. Mnichov unikl katastrofě se stovkami obětí jen o vlásek
Německé úřady vyšetřují sobotní incident na mnichovském letišti, který mohl podle experta skončit nehodou s velkým počtem obětí. Letadlo společnosti Vietnam Airlines nejprve neobvykle pozdě vzlétlo z ranveje, zřejmě dokonce vjelo až za její konec. Později kroužilo nad Bavorskem a vypouštělo palivo. Po nouzovém přistání z podvozku letadla stoupal kouř. Zranění ale nikdo neutrpěl.
Za výzvy k míru 11 let za mřížemi. Rusko poslalo opozičního politika Šlosberga do vězení
Na více než 11 let do vězení poslal pskovský soud místopředsedu ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko Lva Šlosberga, jenž čelil obviněním z takzvané diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o ruské válce proti Ukrajině.
„Pitomec“, „Pinocchio“, „lživý Fricek“. Němci řeší, co ještě smí říct politikům
Mezi německými politickými stranami zavládla neobvyklá shoda – zákon, který umožňuje trestat občany za urážky politiků, je potřeba změnit. Reagují tak na kontroverzní případy trestního vyšetřování lidí, kteří si například dovolili zesměšňovat kancléře Friedricha Merze a označovali ho za „Pinocchia“, „nafoukaného frajírka“ nebo „lživého Fricka“.
Babiš chce zmrazení platů zařadit na jednání sněmovny
Premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koaliční rady požádá předsedu SPD a Sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Novinářům to řekl po zasedání vlády. Poslaneckou novelu předsedů koaličních ANO, SPD a Motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil Babišův kabinet na svém druhém zasedání loni v polovině prosince.
"V Gaze bychom měli každou noc cíleně zabít 30 až 40 lidí,“ šokoval izraelský ministr
V Gaze by se měly provádět cílené akce, při nichž by každou noc bylo zabito 30 až 40 Palestinců, prohlásil podle agentury AP v neděli izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir.