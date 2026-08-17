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Domácí

Priessnitzovy lázně řeší výskyt zažívacích obtíží, hygiena eviduje 111 případů

ČTK

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha.

Příbuzní zemřelého tvrdí, že personál zařízení musel o mužově zdravotním stavu vědět. Přesto však nikdo nekonal. 
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock – Yurii_Yarema
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Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje, řekla v pondělí mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Lázně přijaly hygienická opatření, nadále jsou v běžném provozu, řekl v pondělí ředitel lázní Roman Provazník.

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Zvýšený počet případů zaznamenávají hygienici od 7. srpna. "Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů," uvedla Koutná.

Dodala, že kvůli pokračujícímu epidemiologickému šetření není možné poskytnout bližší závěry týkající se konkrétního původce, zdroje nákazy ani způsobu jejího šíření.

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Hygienici situaci nadále sledují. "V zařízení byla přijata protiepidemická opatření zahrnující epidemiologické šetření, odběry vzorků stolice u zaměstnanců připravujících stravu, zajištění dezinfekce rukou, zvýšenou dezinfekci prostor včetně toalet, sledování zdravotního stavu zaměstnanců a kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků pokrmů," doplnila Koutná. Opatření podle ní potrvají nezbytně nutnou dobu podle vývoje situace.

Ředitel lázní Roman Provazník v pondělí řekl, že lázně musejí sledovat a hlásit hygienikům počet klientů s potížemi. "Přijali jsme opatření nařízené zmíněným rozhodnutím," uvedl ředitel. Jde podle něj zejména o dezinfekce povrchů, rukou, informování hostů, zajištění provádění odběrů vzorků od dalších nemocných, hlášení počtů nových nemocných a podobně. "Lázně jsou v běžném provozu," dodal.

Lázně se na hygieniky obrátily poté, co minulý víkend onemocnělo více jejich klientů. Mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard v pondělí řekl, že záchranná služba v této souvislosti převezla v té době šest lidí do nemocnice.

Na konci týdne lázně uvedly, že podle hygieniků jde o gastrointestinální onemocnění předpokládaného infekčního původu. Opatření uložená hygieniky popisují lázně na svých stránkách, patří mezi ně například dezinfekce sanitárních zařízení, koupelen, klik dveří, stravovacích provozů, nádobí a dalších rizikových povrchů.

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Situaci v lázních popisovali lidé i na sociální síti. "V sobotu jste nechali jedinou sestru na ošetřovně a ta se pomalu hroutila. Asi podle tváře dávala černé uhlí nebo píchla injekci... Klientů stále přibývalo a telefonáty jeden za druhým. Pravděpodobně nás bylo kolem stovky klientů...," uvedla jedna z nich v lázeňské skupině.

Obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková minulý týden na sociální síti uvedla, že lázně již přijaly opatření a zaměstnanci dělají maximum. Zároveň požádala veřejnost, aby nešířila paniku.

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