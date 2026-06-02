Přidání omamné látky do nápoje bude trestné. Návrh očekává velkou podporu poslanců

ČTK

Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku, jak ho v úterý ve Sněmovně představili předsedové klubů ANO a Motoristů Taťána Malá a Boris Šťastný, počítá s odstupňováním trestů, při těžké újmě na zdraví až s deseti lety vězení. Předkladatelé očekávají ve Sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem.

Drink spiking
Malá doplnila, že oběťmi se stávají lidé v různém věku, jak ženy, tak muži, není to otázka jenom městských diskoték a večírků, ale i venkovských zábav. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
„Kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku proti seznatelné vůli a bezvědomí dotyčného a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,“ citoval Šťastný formulaci novinky. Dál jsou tresty odstupňované v závislosti na závažnosti dalších následků.

Malá doplnila, že oběťmi se stávají lidé v různém věku, jak ženy, tak muži, není to otázka jenom městských diskoték a večírků, ale i venkovských zábav.

Podle průzkumu organizace Beat Sexism, který prezentovala loni v březnu na kulatém stole pořádaném úřadem vlády, se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběti, v naprosté většině ženy, podle průzkumu incidenty často nehlásí.

Nejčastěji se stávají v barech, klubech či hospodách, ale i na soukromých večírcích. Mezi látky, které se do pití přidávají, patří látka GHB označovaná jako tekutá extáze, ketamin nebo rohypnol. Tyto látky způsobují například dezorientaci, výpadky paměti, malátnost či ztrátu vědomí.

Přesné statistiky neexistují, autoři průzkumu odhadují jen v Praze stovky případů za rok. Policie podle Pavly Vantuchové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, kterou úřad vlády cituje v loňské tiskové zprávě, samostatně případy neeviduje.

„Oběť takového jednání může mít znaky opilosti, a proto pokud do té doby pila jen nealkoholické nápoje, je namístě zavolat si pomoc nebo požádat někoho o pomoc, a to velmi rychle,“ uvedla. „S ohledem na provedení rychlého toxikologického zkoumání z důvodu prokázání přítomnosti látky v těle, je velmi vysoká latence těchto případů,“ dodala.

Aftermath of overnight Russian missile and drone strikes in Kyiv

ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých

Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.

Dopravní policie v Rusku je proti vrakům na silnicích bezmocná, technické kontroly Vladimir Putin zrušil v únoru 2022. (ilustrační foto)

Rusko chce vrátit STK alespoň pro některá auta. Nelze to provést, míní odborníci

Zatímco se za slovo válka v Rusku zavírá do vězení, po tamních silnicích mohou na oplátku jezdit auta, která nikdy nemusela absolvovat technickou kontrolu, jakou známe v Česku. To se má v blízké budoucnosti změnit, i když osobní auta jsou ze systému prohlídek i nadále vyjmuta zvláštním zákonem. Tamní experti kupodivu soudí, že něco takového jako technickou prohlídku moderní auta nepotřebují.

Předseda KDU-ČSL Jan Grolich dorazil z jižní Moravy do Prahy podpořit nové spojenectví s Prahou sobě a Zelenými. Na rozpálené Štvanici si s ním Aktuálně.cz sedlo k rozhovoru.

„Chci být tváří budoucí vlády.“ Šéf lidovců rozjel v Praze nečekané spojenectví

Na rozpálené Štvanici odstartovali lidovci společně s Prahou sobě a Zelenými tažení na Prahu. Spojenectví, nad kterým by ještě před pár týdny leckdo kroutil hlavou, dorazil pokřtít osobně nový šéf KDU-ČSL Jan Grolich. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o svých ambicích, boji o hlavní město i o tom, proč nechce být jen dalším opozičním křiklounem.

