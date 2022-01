Přibývá těch, co se nakazili covidem dvakrát. Tvoří desetinu všech nových případů

Poslední dny tvoří zhruba deset procent z nových případů nákazy koronavirem lidé, kteří covid už jednou prodělali. Na vině je převažující a vysoce infekční varianta omikron i delší čas od prodělání první nemoci. Odborníci proto zdůrazňují, že je nutné dát si třetí dávku vakcíny, která dokáže ochránit před nákazou omikronem mnohem lépe než druhá dávka.

Zatímco některým se dosud infekce koronavirem vyhýbala, čtyřiadvacetiletý Josef Kopecký covid prodělal už dvakrát. Poprvé mu pozitivní test vyšel v červenci 2020 po florbalovém turnaji, kde hráli i sportovci, kteří se předtím hromadně nakazili v pražském baru Techtle Mechtle. Podruhé měl pozitivní test začátkem letošního ledna, kdy se nakazil patrně od přátel.

"Oba průběhy byly relativně mírné. Měl jsem horečku, bolely mě svaly a klouby. Současné onemocnění je ale ještě výrazně mírnější než to předešlé. Na druhou stranu jsem po prvním průběhu nemoci býval ještě dlouho zadýchaný při sportu a dosud mi zůstal obtěžující vlhký kašel," popisuje Kopecký.

Za poslední rok se v Česku podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky opakovaně nakazilo již téměř třicet tisíc lidí. A jejich počet se výrazně zvyšuje. Například v úterý zdravotnický ústav zaznamenal 1 400 případů opakovaných nákaz, což je dosud nejvíc.

Takto vysoká čísla nebyla dříve obvyklá. Ještě loni touto dobou vyšel už po jednom prodělání covidu druhý pozitivní test jen několika lidem za den. Změnilo se to loni v listopadu, kdy se začalo hovořit o dosud nejnakažlivější variantě viru zvané omikron.

Od té doby se počty znovu infikovaných začaly výrazně zvyšovat. V posledních několika dnech dokonce tvoří opakované nákazy zhruba deset procent všech testů, které koronavirus odhalí. Minulý týden vyšel pozitivní test po už jednou prodělaném onemocnění zhruba šesti stům lidí za den.

Pro ještě lepší představu - v prvním lednovém týdnu loňského roku se opakovaně nakazilo celkem 71 lidí ze 78 tisíc nakažených. Letos se za stejné období nakazilo 43 tisíc lidí, dalších 3371 pak opakovaně.

Nárůst počtu reinfekcí v listopadu potvrdil i Státní zdravotní ústav. Ten však s daty pracuje jinak. Ústav zdravotnických informací a statistiky opakované nákazy započítává už poté, co nakaženému vyjde po vyléčení covidu podruhé pozitivní test. Státní zdravotní ústav oproti tomu pozitivní testy dál zkoumá a pouze v případě, že měl daný člověk v obou případech příznaky, ho zařadí mezi znovu nakažené.

Data tak Státní zdravotní ústav zveřejňuje pouze jednou za měsíc, protože jeho analýza trvá delší dobu. Naposledy tak učinil koncem listopadu, kdy uvedl, že od začátku pandemie se potvrdila reinfekce u 8156 lidí. U dalších 8358 lidí pak má podezření na reinfekci s tím, že minimálně jednou bylo jejich onemocnění bezpříznakové.

Třetí dávka ochrání ze 75 procent

V Česku se pro účely například vstupu do restaurací za bezinfekční považují lidé až do půl roku poté, co prodělají covid. Jejich imunita by měla být natolik dostatečná, že by se po tuto dobu znovu nakazit neměli. Státní zdravotní ústav ale udává, že k reinfekcím dochází po uplynutí 180 dnů od onemocnění. "Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 260 dní," uvádí ústav ve své zprávě.

Za zvýšeným počtem případů reinfekce tak může být fakt, že půl roku od onemocnění má čím dál více Čechů. Dalším důvodem opakovaných nákaz může být varianta omikron, která již tento týden v zemi převládla. Podle dosud zveřejněných studií dokáže lépe obcházet imunitu získanou po očkování i po prodělání nemoci.

"Omikron způsobuje reinfekce mnohem více než kterákoliv předchozí varianta koronaviru," potvrzuje epidemiolog Rastislav Maďar.

Ve stanovisku, které vydala nezávislá Mezioborová skupina pro epidemické situace, se uvádí, že ochranný účinek dvou dávek vakcíny Pfizer chrání po pěti měsících od podání vůči nakažení variantou omikron jen ze 35 procent. Viroložka Ruth Tachezy ale upozorňuje, že před hospitalizací chrání dvě dávky vakcíny stále velmi dobře - až se sedmdesátiprocentní účinností.

Jeden covid, dvě dávky vakcíny a stejně se znovu nakazil

To, že se mohou očkovaní znovu nakazit, dokládá i příklad Josefa Kopeckého. "Na očkování jsem šel hned, jak to pro mou věkovou kategorii bylo možné. Druhou dávku Pfizera jsem dostal loni v červenci," říká Kopecký.

I přes očkování se opakovaně nakazil také čtyřicetiletý Petr Špiroch. Ten nejdříve onemocnění prodělal loni v únoru, kdy měl silné bolesti kostí a hlavy, horečku, ztratil čich a byl velmi unavený ještě měsíc od nemoci. V létě byl pak očkován a koncem listopadu se nakazil znovu od neočkovaného kolegy. Tentokrát byl skoro bez příznaků. "Měl jsem tři dny rýmu a slabou bolest hlavy," líčí Špiroch.

I proto je podle odborníků důležitá třetí, posilující, dávka, která navýší ochranu před nákazou omikronem na 75 procent, před hospitalizací dokonce na 90 procent. "Omikron umí obcházet imunitu vzniklou po nemoci i po očkování, avšak po třech dávkách vakcíny se to děje daleko méně než po dvou očkováních nebo po prodělané nemoci, i když u ní to záleží i od časové vzdálenosti, závažnosti nákazy a stavu imunity," upozorňuje Maďar.

To, že očkování nadále hraje stěžejní roli v ochraně před nákazou, potvrzuje i ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer: "Třetí, posilující dávka chrání před nákazou variantou omikron nebo alespoň před vážnějším průběhem onemocnění. Je obecně známé i u jiných virových infekčních onemocnění, že teprve třetí dávka jakékoliv neživé vakcíny navozuje plnohodnotnou imunitu, v tomto případě dostatečně vysokou hladinu delší dobu přetrvávajících protilátek, které dokážou chránit i před odlišnou variantou stejného viru," upozorňuje Grubhoffer.

Ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková pak poukazuje na to, že mezi hospitalizovanými nadále významně převažují neočkovaní. I ona vzhledem k převaze omikronu, který se šíří rychleji než předchozí varianty, zdůrazňuje důležitost posilujících dávek a celkově očkování.

"Velký význam má i dodržování hygienických opatření," podotýká Macková. Na třetí dávku se mohou registrovat všichni starší osmnácti let, kterým uplynulo pět měsíců od druhé dávky.

Přestože omikron nezpůsobuje tak vážný průběh jako předchozí varianta viru, je mnohem nakažlivější. Výrobce testů Diana Biotechnologies tak předpokládá, že koncem ledna bude až 200 tisíc nakažených za den. Při tak vysokém počtu nakažených by opět hrozilo zaplnění nemocnic. Ostatně i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden pro Aktuálně.cz připustil, že se toho obává.