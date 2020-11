Přibývá dětí léčících se ze závislosti. Na alkoholu, marihuaně i pervitinu

V posledních pěti letech stoupl zhruba o 18 procent počet dětí, kteří se léčí ze závislosti na návykových látkách. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Zatímco v roce 2015 se ze závislosti léčilo 1267 dětských pojištěnců VZP, loni to bylo o 224 více. Náklady na jejich léčbu vystoupaly z 15,2 milionu na 19,8 milionu korun.

Počet dospělých klientů VZP, kteří se léčí ze závislosti na alkoholu, tabáku, lécích či drogách, se v posledních pěti letech takřka nezměnil. Loni jich bylo 40 255. Pojišťovna na tyto účely vydala loni zhruba 1,04 miliardy korun, což je asi o čtvrtinu více než před pěti lety.

"Více než polovina léčených pacientů závislých na návykových látkách měla problémy s alkoholem, a to jak děti do 18 let, tak dospělí. Alkohol je totiž nejdostupnější droga. U dětí to dále byla marihuana a pervitin. U dospělých je situace odlišná. Ti dále nadužívají hlavně tabák a opioidy, například léky proti bolesti. Pořadí těchto drog se v posledních letech podstatně nemění," uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Pojišťovna zdůrazňuje, že neúměrné pití alkoholu poškozuje tělo, oslabuje imunitní systém a zvyšuje riziko infekčních onemocnění. Návykové látky mění úsudek, myšlení a chování a zhoršují koordinaci pohybu, takže si lidé mohou přivodit i nějaké zranění. Pozor by si měli dávat hlavně lidé, kteří si myslí, že mají konzumaci návykových látek pod kontrolou. U dětí a dospívajících má závislost na drogách rychlejší vývoj a závažnější zdravotní rizika z důvodu jejich nevyspělosti jak mentální, tak tělesné.

Počet klientů VZP, kteří se v posledních letech léčili ze závislosti na návykových látkách, a výdaje VZP na tuto léčbu:

Počet pacientů do 18 let Náklady na léčbu (v tisících Kč) Počet dospělých pacientů Náklady na léčbu (v tisících Kč) 2015 1267 15 232 40 475 830 971 2016 1194 14 154 40 302 857 959 2017 1272 14 510 40 126 874 579 2018 1371 19 154 43 134 952 460 2019 1491 19 818 40 255 1 036 121

Zdroj: VZP