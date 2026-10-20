Příběh „českého národního pokladu“: Z prken La Scaly až před soud za podvod

Aplaudovali jí v Miláně i v New Yorku. Byla kritiky nazývána „hlasem s pověstnou slovanskou slzou“ nebo „stříbrným sopránem“ a nejednou ji časopis Gramophone zařadil mezi deset nejlepších operních pěvkyň světa. Teď ale Gabriela Beňačková stojí před soudem obviněná z pokusu o podvod, při kterém by získala spolu s další ženou zhruba 70 milionů korun.
Světové proslulá bývalá operní pěvkyně se narodila 25. března 1947 v Bratislavě. Gabriela Beňačková studovala zpěv na bratislavské konzervatoři. V pouhých 23 letech se stala sólistkou opery Národního divadla v Praze. V něm debutovala v Prokofjevově Vojně a míru.
Zde působila 11 let a ztvárnila několik postav, například Mařenku v Prodané nevěstě, Hedviku v Čertově stěně, Markétku ve Faustovi a Markétce, ústřední roli v Rusalce, Káťu Kabanovou či Jenůfu v Její pastorkyni.
V roce 1983 zpívala při znovuotevření zrekonstruovaného Národního divadla titulní postavu Libuše.
Ve svých 27 letech poprvé zpívala v proslulé vídeňské Státní opeře, kde byla sólistkou více než 20 let. Zde také zářila po boku největších hvězd světové opery, mimo jiné Placida Dominga nebo Luciana Pavarottiho.
„Obdivovala jsem Lucianův přenádherný hlas a krásnou, přirozenou hlasovou techniku. Každé představení s ním jsem si užila. Ale kromě něho jsem byla obklopena špičkovými pěvci ve všech hlasových oborech. Pečlivě jsem všem naslouchala a jejich techniku srovnávala se svou. Moc jsem se od nich naučila,“ citoval Beňačkovou web Akademie klasické hudby.
Nejslavnější americká prkna znamenající svět
Od roku 1986 vystupovala Beňačková pravidelně v USA. Účinkovala ve světoznámé newyorské Carnegie Hall, San Franciscu nebo Los Angeles. Kromě Spojených států vystupovala sopranistka v řadě scén po celém světě, mimo jiné třeba v Japonsku.
A od roku 1991 do roku 1999 byla sólistkou Metropolitní opery, kde vůbec poprvé představila Dvořákovu Rusalku a Janáčkovu Káťu Kabanovou. Později také zpívala postavu Desdemony.
Americký dirigent John Fiore Beňačkovou dokonce nazval „českým národním pokladem“.
Obvinění z podvodu kvůli závěti
Městský soud v Praze začal v pondělí řešit kauzu Gabriely Beňačkové a Aleny Nováčkové. Ty se podle státní zástupkyně Jany Murínové vloudily do přízně 92leté nemocné ženy a přiměly ji podepsat závěť, ve které jim odkazovala svůj majetek.
Ženy se zpovídají z pokusu o podvod, při kterém by získaly zhruba 70 milionů korun. Beňačková v pondělí 19. října uvedla, že se cítí nevinná.
Státní zástupkyně Jana Murínová navrhuje potrestat sopranistku pětiletým vězením. Nováčkové pak navrhuje trest ještě o půl roku vyšší. Ženám přitom hrozí až desetiletý trest.
Soud již v roce 2019 rozhodl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu seniorky v době sepsání závěti je dokument neplatný.
Majetek tak podle Murínové již dostali oprávnění dědici, řízení však skončilo teprve před několika týdny. Poškození proto požadují několik desítek milionů korun jako náhradu škody.
Kromě divadla je možné hlas Beňačkové slyšet třeba v životopisném filmu Božská Ema, který propůjčila titulní postavě Emě Destinové. Slyšet ji je možné také ve slavném snímku Řidič slečny Daisy nebo v československém filmu Tajemství hradu v Karpatech.
Beňačková je také držitelkou několika ocenění, včetně medaile Za zásluhy, kterou jí udělil prezident Václav Klaus. V roce 2018 získala i slovenský Řád bílého dvojkříže a o rok později cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
Kromě toho byla pěvkyně také v roce 1994 nominována na cenu Grammy, tu se jí ale získat nepodařilo.
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