22. 4. Evženie
Zásah kvůli drogám na okraji Prahy provázela střelba. Policie si šla pro podezřelého

ČTK

Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici.

Policie ČR, policistka
Ilustrační fotoFoto: HN
Podle Dany Čírtkové, mluvčí krajské policie na Vysočině, která případ vyšetřuje, muž nejprve na policisty zaútočil, neupřesnila jakou zbraní. Policisté potom vystřelili. Použití služební zbraně nyní musí prověřit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Nikdo další zraněn nebyl.

Čírtková nechtěla komentovat, kolik lidí v úterý večer policie zadržela ani jaký byl výsledek domovní prohlídky. Na zásahu v Šestajovicích s jihlavskými kriminalisty spolupracovali policisté ze zásahové jednotky z Jihočeského kraje. Nikoho zatím policie neobvinila.

Policisté chtěli s předchozím souhlasem státního zástupce zadržet podezřelého muže v místě jeho bydliště v Šestajovicích. "Muž na policisty zaútočil se zbraní. Policisté ze zásahové jednotky KŘP Jihočeského kraje použili donucovací prostředky - střelnou zbraň," uvedla policie na síti X. Muž při zákroku utrpěl zranění, policisté mu poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu.

"Útok muže na policisty bude řešit policie ve Středočeském kraji. Oprávněnost použití donucovacích prostředků prověří Generální inspekce bezpečnostních sborů, to je standardní," řekla Čírtková. Drogový trestný čin podle ní bude vyšetřovat policie z Vysočiny. "Na základě operativních šetření kriminalisté na Vysočině zjistili, že činnost pachatelů ze Středočeského kraje souvisí s Vysočinou," vysvětlila Čírtková.

Trestných činů spojených s drogami Vyšetřovali loni policisté z Vysočiny 164, o 11 méně než v roce 2024. Objasněnost byla téměř 85 procent. Kvůli drogovým trestným činům bylo loni na Vysočině stíhaných 155 lidí.

Nad zničeným černobylským reaktorem roste nový sarkofág. Dovolí stavbu rozebrat
ŽIVĚ Rusko cíleně vysílalo drony směrem k Černobylu, upozorňují Ukrajinci

Rusko při svých útocích na cíle na Ukrajině opakovaně vysílalo drony a rakety na letovou dráhu v blízkosti odstavené Černobylské jaderné elektrárny, čímž zvýšilo riziko rozsáhlé nehody, sdělil agentuře Reuters ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Ukrajina si v neděli připomene 40. výročí jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986.

Vladimír Dbalý, soud
Deset let vězení platí. Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa Homolky Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, od středy je dostupné v internetové databázi.

