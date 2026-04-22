Zásah kvůli drogám na okraji Prahy provázela střelba. Policie si šla pro podezřelého

Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici.
Podle Dany Čírtkové, mluvčí krajské policie na Vysočině, která případ vyšetřuje, muž nejprve na policisty zaútočil, neupřesnila jakou zbraní. Policisté potom vystřelili. Použití služební zbraně nyní musí prověřit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Nikdo další zraněn nebyl.
Čírtková nechtěla komentovat, kolik lidí v úterý večer policie zadržela ani jaký byl výsledek domovní prohlídky. Na zásahu v Šestajovicích s jihlavskými kriminalisty spolupracovali policisté ze zásahové jednotky z Jihočeského kraje. Nikoho zatím policie neobvinila.
Policisté chtěli s předchozím souhlasem státního zástupce zadržet podezřelého muže v místě jeho bydliště v Šestajovicích. "Muž na policisty zaútočil se zbraní. Policisté ze zásahové jednotky KŘP Jihočeského kraje použili donucovací prostředky - střelnou zbraň," uvedla policie na síti X. Muž při zákroku utrpěl zranění, policisté mu poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu.
"Útok muže na policisty bude řešit policie ve Středočeském kraji. Oprávněnost použití donucovacích prostředků prověří Generální inspekce bezpečnostních sborů, to je standardní," řekla Čírtková. Drogový trestný čin podle ní bude vyšetřovat policie z Vysočiny. "Na základě operativních šetření kriminalisté na Vysočině zjistili, že činnost pachatelů ze Středočeského kraje souvisí s Vysočinou," vysvětlila Čírtková.
Trestných činů spojených s drogami Vyšetřovali loni policisté z Vysočiny 164, o 11 méně než v roce 2024. Objasněnost byla téměř 85 procent. Kvůli drogovým trestným činům bylo loni na Vysočině stíhaných 155 lidí.
Česká souhra Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou stála za vítězným gólem Bostonu, který vyhrál 4:2 na ledě Buffala a v prvním kole play off NHL srovnal sérii na 1:1. Geniální přihrávka Martina Nečase vrátila do hry Colorado - nejlepší tým základní části nakonec porazil Los Angeles 2:1 v prodloužení a zvládl i druhý zápas.
Rusko při svých útocích na cíle na Ukrajině opakovaně vysílalo drony a rakety na letovou dráhu v blízkosti odstavené Černobylské jaderné elektrárny, čímž zvýšilo riziko rozsáhlé nehody, sdělil agentuře Reuters ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Ukrajina si v neděli připomene 40. výročí jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986.
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, od středy je dostupné v internetové databázi.
Počet přistěhovalců žijících v zemích Evropské unie dosáhl loni rekordu. Podle studie, kterou zveřejnila nadace Rockwool Foundation Berlin (RFBerlin), jich v roce 2025 bylo 64,2 milionu, tedy o 2,1 milionu více než v roce 2024. V roce 2010 počet lidí v EU, kteří se narodili mimo zemi, v níž žijí, činil 40 milionů.
Wimbledonské šampionce z roku 2023 Markétě Vondroušové hrozí za nedodržení antidopingových pravidel až čtyři roky zákazu činnosti. Česká tenistka v prosinci odmítla pustit do svého pražského bytu německou komisařku a neodevzdala vzorek. Podle osobností českého tenisu jde o průšvih, který může mít vážné následky.