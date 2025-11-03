Domácí

Prudké brždění na koridoru. Zloději při krádeži kabelů ohrozili projíždějící vlak

Aktualizováno před 3 hodinami
Z krádeže kabelů na koridoru u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku, která od nedělního podvečera významně komplikuje provoz na trati, jsou podezřelí tři muži. Podle policie přeřezali přibližně 50 metrů zabezpečovacího kabelu a přerušili napájení návěstidel. Ohrozili přitom projíždějící vlak, který musel prudce brzdit, sdělila v úterý mluvčí policie Miluše Zajícová.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Škoda dosud nebyla vyčíslena, pohybovat se bude ve statisících korun. Muži jsou podezřelí z krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, hrozí jim až pět let vězení.

Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. "Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil. Při prohlídce vozidla bylo v zavazadlovém prostoru nalezeno přibližně 50 metrů kabelu," uvedla policejní mluvčí.

Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. "To způsobilo prudké brždění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek," doplnila policejní mluvčí.

Všichni tři muži skončili v policejní cele, případ policie i nadále vyšetřuje. "Ráno ještě pořizovala z místa důkazní materiál," sdělil  mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Krádež kabelů významně ovlivnila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranice-Drahotuše, doprava se tam v neděli v podvečer na dvě hodiny zastavila, od nedělních 20:00 je provoz umožněn za snížené rychlosti pouze po jedné koleji. provoz byl plně obnoven v pondělí odpoledne.

Regionální vlaky byly kvůli komplikacím v dopravě nahrazeny autobusy, dálkové vlaky nabírají zpoždění v desítkách minut. Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase.

Zaměstnanci Správy železnic museli po krádeži obnovit, napojit nebo opravit 400 kabelů zabezpečovacího zařízení.

 
