Vztah bývalé ministryně obrany Jany Černochové a „jejího“ náčelníka generálního štábu Karla Řehky prošel obrovskými eskapádami. Několikrát jim musel pomoci najít společnou řeč i tehdejší premiér Petr Fiala. Spory mezi političkou a generálem ožily u lounského soudu. V rámci projednávání žaloby na poslance Pavla Růžičku tam Černochová nyní odkryla i některé detaily z toho, jak s Řehkou fungovali.
Přestože v pondělí byli k Okresnímu soudu v Lounech pozvaní hned dva svědci, dorazila pouze poslankyně Jana Černochová (ODS). A předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost mluvila skutečně dlouho a obsáhle.
Její výpověď si vyžádala Andrea Kneiflová, právní zástupkyně poslance Pavla Růžičky (ANO). Právě na něj míří žaloba podnikatele Jana Veverky, přítele bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehky, příslušníka aktivních záloh a spoluzakladatele Skupiny D. Ta pořádá sbírky a dodává drony ukrajinským obráncům.
Růžička totiž veřejně kritizoval Veverkův údajný střet zájmů. Podle něj vojáci speciálních sil měli malé, několikasetkorunové podíly ve Veverkových firmách, zatímco on dodával armádě vybavení.
„Je tam propojení s panem Veverkou, který ve svých firmách nechává vojáky speciálních sil s podílem tři sta korun a pak dodává věci za 70 milionů věcí speciálním silám. Je to šílené,“ pustil se Růžička do armády loni v březnu ve vysílání TV Nova.
To se ale Veverkovi nelíbilo a na Babišova zákonodárce podal žalobu kvůli ochraně osobnosti. V ní nyní v Lounech požaduje nejen veřejnou omluvu, ale i sto tisíc korun.
Veverka byl Řehkův domácí
Exministryně nicméně rovněž naznačila nevhodné napojení Veverky na členy armády – a to přímo na jejího náčelníka, k němuž měl mít vztah jako jeho „domácí“.
Při odpovídání na dotazy Kneiflové se Jana Černochová dostala i do doby, kdy jako ministryně obrany zápasila s Karlem Řehkou, jehož si přitom předtím prosadila jako náčelníka generálního štábu. A zmínila se třeba i o jedné společné večeři, na kterou jej prý pozvala, aby se pokusili spory zahladit.
„Dozvěděla jsem se, že pan Veverka pronajímá byt panu náčelníkovi generálního štábu na Praze 6 a že tam bydlí s paní Opltovou (nyní Michaela Řehková, poslankyně a manželka Karla Řehky, pozn. red.),“ přiblížila před soudem Černochová.
„Nic nestandardního“
„Tak jsem mu nabídla, že ministerstvo obrany disponuje ubytovacími kapacitami, třeba i hezkými vilami, které využívali i minulí náčelníci generálního štábu,“ pokračovala bývalá ministryně. „To není nic nestandardního,“ doplnila.
Z výpovědi Černochové vyplynulo, že se nejspíš obávala možného nařčení Řehky ze střetu zájmů, právě kvůli jeho bydlení u majitele firmy, která dodávala vybavení armádě.
„Tahle možnost (ubytování v resortní vile, pozn. red.) pro náčelníka generálního štábu zazněla z mých úst, protože jsem jako politička na některé věci hodně citlivá. Neumím si představit, že by mi někdo v médiích odpustil to, že bydlím u některého zbrojaře nebo u někoho, s kým mě poutá nejen přátelství, ale i některé obchodní vztahy. To si prostě myslím, že není správné,“ uvedla.
Sama Černochová prý jinak přátelství a vzájemnou podporu obou mužů vnímá smířlivě, pronájem bytu ale pro ni byl pomyslnou červenou čárou. „Co se týče bydlení, to jsem za dobrý způsob provázanosti náčelníka generálního štábu s někým, kdo v té armádě je, nepovažovala,“ zhodnotila ještě.
Řehka: Dva a půl roku žiju v Plzni
Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vyjádření i samotného Karla Řehku (za STAN). Na zaslané dotazy však zareagovala pouze jeho mluvčí Barbora Popovová.
„Pan senátor Řehka nebyl u pondělního soudu přítomen a není ani přímým účastníkem sporu a nemá potřebu reagovat na tvrzení paní Černochové či pana Růžičky,“ sdělila Popovová. „Zároveň nepovažuje za smysluplné tomu svými reakcemi dodávat další váhu a k uvedeným tvrzením proto nebude poskytovat komentář,“ řekla dále.
Jak sám Řehka prohlásil letos v září, v současnosti bydlí v západočeské metropoli, kde uspěl i v senátorském souboji: „Usídlil jsem se tady a není žádným tajemstvím, že mě sem přivedla manželka. Bydlím tady už zhruba dva a půl roku. Teď jsem se oženil a chci tady strávit zbytek života,“ dodal.
V armádní vile bydlel i Klaus
Ministerstvo obrany skutečně disponuje rozsáhlým fondem nemovitostí. Kromě vlastních bytů má v pražských čtvrtích k dispozici i několik větších vil. Jedna z nich třeba stojí v ulici Slunná na Ořechovce. Obrana ji dlouho používala k ubytování důležitých zahraničních návštěv, v letech 2004 a 2005 se v ní usídlil tehdejší prezident Václav Klaus.
Armáda mu výstavní stavbu, která byla po druhé světové válce zabavena původním německým obyvatelům, poskytla jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil. I proto, že prezidentská rezidence na Brusnici musela nejdřív projít velkou rekonstrukcí.
Do majetku ministerstva obrany patří i další vila na Ořechovce v Dělostřelecké ulici. Ta je ale podle informací deníku Aktuálně.cz ve velmi špatném stavu, a tak se plánuje její oprava a záchrana.
Dlouhé roky obrana vlastnila rovněž velký rodinný dům Marna. Ten stojí v pražské Bubenči a dnes je z něj soukromé rezidenční bydlení. V roce 2003 se počítalo, že by ve stavbě mohl bydlet tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD). Prý i kvůli bezpečnosti.
„Ochranná služba navrhovala změnu bydlení vzhledem k tomu, že náš tehdejší byt v posledním patře panelového domu byl z jejich pohledu bezpečnostně nezpůsobilý a nehájitelný,“ prohlásil Tvrdík před 20 lety pro deník Aktuálně.cz. „Moje rodina ale zásadně nesouhlasila a já jsem návrhy svých podřízených odmítl.“
V minulých letech se nicméně obrana řady nemovitostí včetně velkých rodinných domů zbavila. V roce 2012 tak třeba jako nepotřebný majetek prodala vilu v ulici Na Zlatnici v pražském Podolí. A ve vlastnictví už nemá ani bubenečskou vilu U Vorlíků.
Bývalá ministryně Jana Černochová je velkou kritičkou Jaromíra Zůny. Tohle si o nynějším vedení obrany myslí:
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