Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, potvrdilo ministerstvo

Mezi zatím 69 oběťmi středeční srážky vlaků ve Španělsku je i několik cizinců. České ministerstvo zahraničí v pátek sdělilo, že mezi mrtvými je i jeden český občan. Podle španělských médií je potvrzeno, že při nehodě mimo jiné zemřely dvě osoby z Argentiny a jedna z Portugalska.
Předseda vlády regionu Kastilie-La Mancha, kde se neštěstí stalo, Emiliano García-Page v pátek uvedl, že počet obětí je stále 69, ale nevyloučil, že se může zvýšit. „Máme nahlášeno 70 pohřešovaných, takže nevylučujeme, že obětí může být více,“ řekl García-Page. Dodal, že kromě mrtvých těl mají forenzní analytici také 31 vaků s nekompletními pozůstatky.
„Na základě identifikace provedené španělskými orgány bylo potvrzeno úmrtí mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou při Toledu,“ uvedlo v pátek české ministerstvo.
Dva vysokorychlostní vlaky se srazily ve středu krátce před devátou ráno u obce Urda v provincii Toledo. Cestovalo v nich na 540 lidí; 69 zemřelo a stovka zraněných musela být hospitalizována. V nemocnicích zůstávají čtyři desítky z nich, řekl v pátek García-Page.
Provoz na vysokorychlostní trati z Madridu do Andalusie je přerušen v obou směrech a státní železniční dopravce Renfe na tyto vlaky přerušil prodej jízdenek až do prosince, napsal v pátek server televize TVE. Spojení z Madridu na jih zajišťuje společnost Renfe odklonem vlakových spojů na konvenční trať a náhradní autobusovou dopravou. Aerolinky Iberia a Air Europa posílily spoje z Madridu do Málagy či Sevilly.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente už ve středu oznámil, že srážku dvou vysokorychlostních vlaků způsobily chybné pokyny z centrálního dispečerského pracoviště ve stanici Madrid-Atocha. To převzalo řízení na asi 69 kilometrů dlouhém úseku trati Madrid-Sevilla v půl deváté ráno poté, co vypadl bezpečnostní systém LZB, který má zabránit srážce. V tom okamžiku se na trati zastavilo šest vlaků. Jejich strojvedoucí posléze dostali pokyn z řídícího centra, aby se opět rozjeli.
Jeden z vlaků ale zůstal stát před stanicí Urda, což jeho strojvedoucí dvakrát ohlásila do řídícího střediska. Na pokyn dispečera se dvakrát neúspěšně snažila restartovat zabezpečovací systém LZB, aby mohla pokračovat v jízdě. Mezitím už se ale na stejné trati stejným směrem znovu rozjel vlak AVE společnosti Renfe, který zřejmě dostal špatný pokyn pokračovat v jízdě běžnou rychlostí, a do stojícího vlaku zezadu narazil.
Podle některých médií přitom platí pravidlo, že po výpadku systému LZB mají vlaky zpočátku jet pouze rychlostí 40 kilometrů za hodinu, aby stačily zastavit v případě překážky na trati. Vlak AVE jel přitom v době srážky zřejmě rychlostí 160 až 200 kilometrů za hodinu, napsala v pátek místní média.
Odbory zastupující zaměstnance řídících středisek železniční dopravy, včetně toho v Madridu-Atocha, kritizují náročné pracovní podmínky, nedostatek personálu a silný tlak na dispečery v době špičky.
Ministr dopravy Puente v pátek vyjádřil plnou důvěru státní společnosti Adif, která spravuje železniční infrastrukturu v zemi a pod níž spadá i dispečerské středisko pro vysokorychlostní tratě ve stanici Madrid-Atocha. „Důvěřuji jejím zaměstnancům, ale nikdo není neomylný,“ řekl v pátek ministr dopravy a znovu odmítl výzvy k rezignaci. „Mou povinností je nyní vyřešit problém a podat vysvětlení,“ dodal.
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