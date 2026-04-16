Při Speed Marathonu policie odhalila téměř 3200 přestupků, víc než před rokem

Policie při středeční dopravně bezpečnostní akci Speed Marathon v Česku zaznamenala 3188 přestupků, z toho 1910 případů se týkalo překročení povolené rychlosti. Obě čísla jsou vyšší než při obdobné akci před rokem, letos přitom policisté zkontrolovali méně vozidel.
Vyplývá to z informací na webu policie. Místa, kde se bude měřit rychlost, přitom policie podobně jako v minulých letech předem zveřejnila. Odhalila také dvě desítky případů řízení pod vlivem alkoholu a drog.
„Přestože byla veřejnost o konání akce i o vybraných lokalitách předem informována, výsledky opět potvrzují, že část řidičů stále podceňuje rizika spojená s nedodržováním rychlostních limitů,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
Loni policie při této akci zaznamenala 3005 přestupků, z toho 1857 bylo nedodržení rychlostních limitů. Už tehdy byla obě čísla meziročně vyšší. Vozidel loni v dubnu při Speed Marathonu policisté zkontrolovali téměř 7000, letos mírně přes 6400.
Výrazně rychleji, než směl, jel například ve středu ráno řidič v Děčíně, kterému policisté v úseku s povolenou padesátkou naměřili rychlost 99 kilometrů v hodině. Limit 90 km/h mimo obec nedodržel řidič ve Zlínském kraji, jel rychlostí 137 km/h. Za překročení povolené rychlosti policisté podle mluvčí celorepublikově uložili pokuty za víc než 3,3 milionu korun, loni to bylo zhruba 3,2 milionu Kč.
Řidiči pod vlivem
Řidičů pod vlivem alkoholu letos policisté odhalili devět, případů řízení pod vlivem jiných návykových látek bylo deset. Jedenáct řidičů usedlo za volant bez řidičského oprávnění. Lidí pod vlivem alkoholu ubylo z loňských 14, počet případů řízení pod vlivem jiných návykových látek se ale zvýšil ze šesti.
Policisté odhalili 230 aut v nevyhovujícím technickém stavu. Z dalších přestupků se 203 týkalo způsobu jízdy, za jízdy telefonovalo 173 řidičů a dálniční poplatky nemělo zaplaceno 130 aut. Případů nesprávného předjíždění policie zaznamenala 69, v 60 případech bylo přestupkem nepoužití zádržného systému.
Do Speed Marathonu se ve středu zapojily stovky policistů, dodržování stanovených rychlostních limitů kontrolovali na 1173 místech. Vybírali je podle dopravních analýz i na základě podnětů a hlasování veřejnosti. „Ta letos zaslala více než 16 tisíc tipů a přes 167 tisíc hlasů, což je více než v loňském roce,“ uvedla Siřišťová.
Akce ve středu začala hned po půlnoci a trvala 24 hodin. „Vyhodnocování akce nadále probíhá. Na základě získaných poznatků se policisté i v následujícím období zaměří na nejrizikovější lokality s cílem dále zvyšovat bezpečnost na českých silnicích,“ podotkla mluvčí.
Speed Marathon je součástí celoevropské kampaně Roadpol, jejímž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti dodržování rychlostních limitů a přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Česko se k akci poprvé připojilo v roce 2017. S výjimkou covidového roku 2020, kdy policie kontroly odsunula na srpen, se Speed Marathon koná na jaře.
Mohlo by Vás zajímat:
