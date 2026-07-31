Při Prague Pride budou v ulicích stovky policistů, vrtulník i antikonfliktní tým

Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Zajistí celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat policejní vrtulník.
Doprava v centru města bude v tento den omezena. O bezpečnostních opatřeních, která policie přijala mimo jiné s ohledem na nedávný útok na podobnou akci v Berlíně a na základě vyhodnocení jednotlivých rizik, informovala v pátek na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová.
V Berlíně minulou sobotu, kdy se tam konala akce na podporu práv komunity LGBT+, najel útočník do davu lidí. Jeden člověk zemřel a tři desítky lidí utrpěly zranění. V reakci na to organizátoři pražské přehlídky o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) informovali o posílení bezpečnostních opatření.
"Nechceme připustit, aby se v České republice odehrálo cokoli, co by byť jen vzdáleně připomínalo nedávné násilné incidenty v Berlíně," sdělil v týdnu Deníku N ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Kropáčová v pátek uvedla, že na bezpečnostních opatřeních se budou podílet jak členové z pořádkové, dopravní i kriminální policie, policisté ze speciální pořádkové jednotky či poříčního oddělení a antikonfliktního týmu, tak i strážníci a další složky integrovaného záchranného systému, magistrát a dopravní podnik.
Prague Pride letos přesunul hlavní část z pražské Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici. Podle Kropáčové policisté zajistí celou trasu pochodu.
"Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích. Na Císařském ostrově pomohou se zajištěním veřejného pořádku i policisté z oddělení služební hipologie, dále policisté z poříčního oddělení a ze shora bude celou oblast monitorovat policejní vrtulník," doplnila k připraveným opatřením mluvčí.
Kvůli zajištění bezpečnosti bude podle ní v sobotu zhruba od 12:00 do 17:00 na trase pochodu a v okolí omezena doprava. Neprůjezdné bude centrum města od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až za Štvanici. Vzhledem k omezení provozu na Čechově, Štefánikově a Hlávkově mostě až ke Štvanické lávce musí řidiči podle mluvčí počítat s omezeními na obou březích Vltavy.
"Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby do centra metropole nejezdili vozidly a pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu," dodala mluvčí.
Festival příští týden týden nabídne více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných desítkami spolků, institucí, firem i jednotlivců. Akce se uskuteční na různých místech metropole a zaměří se nejen na život LGBT+ komunity, ale také na širší otázky lidských práv a občanské společnosti. Více lidé najdou na webu festivalu.
Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.
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